Илья Соколовский артист театра и кино

Что за третья педаль?

Илья Соколовский о любви к элитным автомобилям, пресыщении скоростью и о том, где третья педаль у mercedes с автоматом

В Интернете о вас пишут как о любителе спортивных автомобилей и охоты… Про охоту – неправда. Я родом из Пскова, и в тех краях на охоту ездил вместе с одноклассниками. Понял, что не мое. Однако успел заметить, что это крепкое сообщество взрослых дядек – ребята из ВДВ иногда так отдыхают. А вот спортивные автомобили действительно люблю. Перебрал достаточно большое количество машин, но так и не пересел на транспорт, в который надо залезать через подножку. Остановился на Mercedes CLS, где надо практически лежать на земле. Хотя, может быть, с возрастом и захочу поменять его на что-то повыше, чтобы не посыпать песком асфальт! (Смеется!)

Как у вас возник интерес к машинам? Классическая советская история. Поскольку я выходец из того времени, учился водить на «копейке» и даже как-то положил ее на крышу, но все обошлось – все живы и здоровы. А первым моим автомобилем стала «шестерка» «Жигулей», которую пригнали из Тольятти. Помню, ко мне подошел браток, у которого был Ford Scorpio, на тот момент самая крутая тачка в Пскове, и уважительно спросил: «Брат, что за цвет?» А цвет был адский зеленый и назывался «игуана». Тогда мне казалось, что круче этого зеленого цвета ничего нет.

Для России тех лет «шестая» модель – неплохой и довольно комфортабельный автомобиль… Да, и я, не отдавая себе отчета, тягался на дороге с модными тогда машинами. Однажды было забавное соревнование с Mitsubishi Pajero в Псковской области. Он, похоже, ехал в сторону Эстонии и подыгрывал мне, то подпуская поближе, то уходя вперед и, наверное, посмеи­ваясь над моими попытками его обогнать.

Между тем дороги в Псковской области часто ругали. Что-то изменилось? Сейчас они стали лучше. Летом мы с другом катались там на Ford Mustang, который для него специально привезли из США и затюнинговали в Германии. Мы ездили на этой машине, разгоняясь до 200 км/ч, и дорога вполне позволяла это делать. Но у меня, честно говоря, уже не горит глаз от высокой скорос­ти. Может, потому, что я достаточно испытывал скоростные автомобили?

Каким образом? Меня несколько раз приглашали в составе группы тестировать новые модели Porsche на гоночной трассе Moscow Raceway. Пробовали практически всю линейку бренда и все новинки, когда выходили новые Panamera, Cayenne, Porsche 911. Ездили мы с сопровождением, но нам давали рацию и непосредственно в машине каждый «испытатель» был один.Практиковали экстремальное вождение. Вероятно, тогда и произошло пресыщение скоростью. Тогда же я изменил свое мнение относительно Porsche 911.

Почему? Этот автомобиль всегда казался мне странным. Такая модель была у моих друзей, но меня она не впечатляла до тех пор, пока я не попробовал ее на гоночной трассе и с более мощным мотором. Пуля, а не машина! Она буквально вгрызается в асфальт, чем напоминает спортивный карт.

Вы снимались в знаменитом «Бумере»… Вас привлекла марка BMW? Я сыграл одного из бандитов и водил сначала «Бумер», а потом «Мерседес» – по сюжету мы отбирали его у героя. Режиссер Петр Буслов спросил: «Ну что, бандиты, кто умеет водить машину с автоматом?» Оказалось, что права есть только у меня. Проблема была в том, что автомобиль с АКП я до этого никогда не водил. Но очень хотел сниматься в кино и смело сел за руль. Начали снимать. И вот режиссер проходит мимо меня, а я в момент, когда уже надо было трогаться с места, опустил стекло «глазастого» Мерседеса и спрашиваю: «А что за третья педаль?» «А ты точно умеешь водить?» – переспросил он меня. К счастью, режиссер был очень занят процессом и пошел дальше, а я приобрел себе седые волосы – все-таки впервые вести такой автомобиль в связке с другими дорогими машинами, соблюдая дистанцию и выдерживая нужную скорость, мне было страшновато. Что касается интереса к BMW, то я фанат Mercedes. Если сравнивать ощущения в салоне машины, то при старте BMW дает чувство динамики, а Mercedes – комфорта. Я выбираю комфорт.

Что нового у вас в кино и театре? Играю в нескольких антрепризных спектаклях – «Влюб­ленный Бельмондо», «У каждого свои недостатки» с Семеном Фурманом, «Самая-самая» с Ириной Алферовой и Игорем Бочкиным. Недавно снялся в сериале «Провинциальный детектив», где сыграл следователя, напыщенного и самоуверенного типа, который распутывает истории преступлений вместе с главной героиней в исполнении Кати Дубакиной. А еще я стал преподавать и веду курс в институте культуры и искусств МГПУ, где мы с моими студентами начинаем готовить спектакль.

ИЛЬЯ СОКОЛОВСКИЙ родился в 1977 году в Пскове. Окончил Колледж культуры и искусств и РАТИ-ГИТИС. Работал в Театре на Юго-Западе и театре «Арт-Хаус». Снимался в к/ф «Бумер», «Последний уик-энд», «Волкодав из рода Серых Псов», «Танго втроем», «Операция «Китайская шкатулка», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» 1–2 сезон, «Страсти по Чапаю», «Завод», «Марш-бросок: Особые обстоятельства», «Линия огня».

Автор Марианна Николина Фото Илья Золкин