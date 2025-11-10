Кто ваши основные соперники?

Сейчас в гонках РСКГ много действительно сильных команд, большинство из них используют автомобили известных зарубежных производителей. И то, что мы их побеждаем на нашей отечественной LADA -- особенно ценно. У нас в стране еще остался стереотип, что автомобили LADA -- это так себе машина. И когда люди видят вживую наш гоночный автомобиль, когда мы открываем капот и показываем наш отечественный 16-ти клапанный двигатель, болельщиков восхищает, что мы на трассе обгоняем Subaru, Honda, Volkswagen и другие иномарки. После финиша ты понимаешь, что не только обогнал какого-то конкретного пилота или команду, но и еще добыл победу как часть большой семьи АВТОВАЗа. Я в определенный этап своей гоночной карьеры проводил много времени в Италии, был заводским пилотом итальянской команды в картинге. И когда я здесь оказался заводским пилотом LADA, я буквально почувствовал себя причастным к большой национальной идее. Кстати, я сам в обычной жизни езжу на LADA, это мой личный гражданский автомобиль.