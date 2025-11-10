Гонщик команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов завоевал чемпионский титул в престижном классе «Супер Продакшн» Кубка России по кольцевым автогонкам (РСКГ). О значимости этой победы и своих дальнейших планах спортсмен рассказал в интервью Motorpage.ru
Нынешний сезон для меня особенный, можно сказать, что я вместе с командой шел к этой победе 6 лет. В спорте вообще и особенно в автомобильных гонках никогда не бывает так, чтобы все шло гладко. Случаются технические проблемы, сам где-то ошибаешься, а иногда просто везет. Но победу в этом сезоне мы завевали прежде всего благодаря тому, что у нас сильная команда, которая изначально выбрала правильный вектор движения. Задача была просто не менять его, и в итоге мы стали первыми.
Таких моментов было много, например, одним из самых ярких для меня стал этап в Нижнем Новгороде. Когда всю гонку я бился с соперником, для которого эта трасса была домашней. И мне помогал с «вышки» Кирилл Ладыгин, который в сложные моменты давал подсказки. Тот этап в сложной борьбе я смог выиграть, и это были особенные переживания.
Автоспорт в России развивается по нарастающей, появляется много программ его поддержки, проводится много разных турниров, в том числе детских по картингу. Скажем, лет 10 назад никто не слышал, что такое дрифт, сейчас эта дисциплина входит в топ программ. На гонки приходит все больше зрителей, по себе ощущаю, что у пилотов появляется много болельщиков. Например, когда в своем родном городе - Орле я гуляю по центру с супругой, ко мне часто подходят, просят сфотографироваться. Тоже самое происходит в других городах: скажем, недавно в Екатеринбурге прохожие на улице поздравляли меня с победой, это, конечно, приятно. А раз мы становимся узнаваемыми, то значит, и автоспорт в целом набирает популярность.
Я считаю, что компания «Роснефть» сыграла на опережение, она пришла к нам еще в 2015 году, имея в своей продуктовой линейке высокотехнологичные отечественные продукты. Сейчас наши соперники понимают, что Rosneft Magnum Racing – это масло, которое проявляется себя с лучшей стороны в самых экстремальных условиях. В ходе гонки двигатель работает на предельных оборотах, здесь не прощаются ошибки в выборе масла. И со своей стороны «Роснефть» также получает, на мой взгляд, ценный опыт по разработке технологичных смазочных материалов, то же самое относится к топливу Pulsar 100. Это пример того, как гоночные технологии в итоге потом попадают в повседневную жизнь, и становятся доступными простым автолюбителям.
Сейчас в гонках РСКГ много действительно сильных команд, большинство из них используют автомобили известных зарубежных производителей. И то, что мы их побеждаем на нашей отечественной LADA -- особенно ценно. У нас в стране еще остался стереотип, что автомобили LADA -- это так себе машина. И когда люди видят вживую наш гоночный автомобиль, когда мы открываем капот и показываем наш отечественный 16-ти клапанный двигатель, болельщиков восхищает, что мы на трассе обгоняем Subaru, Honda, Volkswagen и другие иномарки. После финиша ты понимаешь, что не только обогнал какого-то конкретного пилота или команду, но и еще добыл победу как часть большой семьи АВТОВАЗа. Я в определенный этап своей гоночной карьеры проводил много времени в Италии, был заводским пилотом итальянской команды в картинге. И когда я здесь оказался заводским пилотом LADA, я буквально почувствовал себя причастным к большой национальной идее. Кстати, я сам в обычной жизни езжу на LADA, это мой личный гражданский автомобиль.
Слишком долгосрочных планов я не строю. Просто я продолжаю тренироваться, потому что в настоящее время уровень автомобильного спорта в России находится на таком уровне, что, как говорится, лишь в мгновение ты наверху, а потом стремительно падаешь вниз. Одновременно я продолжаю тренерскую деятельность, на днях мой подопечный стал чемпионом России по ралли-кроссу. Еще впереди меня ждет традиционная «Гонка чемпионов», на которую я получил приглашение, и которая состоится на полигоне АВТОВАЗа в Сосновке в январе следующего года. Это одно из ярчайших событий для автоспорта в нашей стране. Постараюсь оправдать надежды болельщиков, ведь я являюсь пилотом лучшей команды страны.
Спасибо вам, Леонид, желаем новых побед!
Беседовал Алексей Грамматчиков