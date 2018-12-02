О новостях и планах бренда ZIC на российском рынке нам рассказал генеральный директор ООО «СК Лубрикантс Рус» Им Тэхон
Год выдался тяжелым: скакнул курс доллара, экономика стагнирует… Вместе с тем в 2018-м компания отметила 20-летие бренда ZIC в России – мы через многое прошли, и сейчас тоже не отчаиваемся. Более того, в этом году мы были удостоены премии «Народная марка». Хотя продажи не растут так, как хотелось бы, свою долю рынка мы удерживаем. И очень много усилий посвятили подготовке и реализации проектов, которые должны вывести наш бренд на новый уровень в ближайшие два-три года: начали производить часть продуктов в Европе, доработали систему защиты упаковки от копирования, стали региональным партнером футбольного клуба «Барселона», организовали департамент работы с крупными клиентами, в частности с автопроизводителями.
Продукция ZIC уже применяется в качестве масел первой заливки на конвейерах всемирно известных автопроизводителей в Санкт-Петербурге, Калининграде, Москве и Тольятти. И, разумеется, мы постоянно работаем над развитием данного направления.
Российский автопарк оказывает свое влияние на структуру спроса. Более 50% легковых машин имеют возраст свыше десяти лет, а маркой-лидером остается Lada. Поэтому наиболее востребованными линейками являются ZIC X7 и X5 средней ценовой категории. Благодаря многолетнему опыту производства базового сырья мы способны создавать лучшее моторное масло, а уникальность смазочных материалов ZIC обеспечена самой совершенной технологией глубокой переработки нефти. Линейки X5 и X7 изготовлены с использованием собственного синтетического базового масла Yubase, а также сбалансированного пакета присадок.
В конце этого года мы вывели на российский рынок высококачественное инновационное моторное масло ZIC Racing. Это уникальный продукт, созданный специально для высокофорсированных двигателей спортивных легковых автомобилей. Он изготовлен на основе смеси полиальфаолефинов (ПАО – базовые масла Группы IV по API) и алкилированных нафталинов (базовые масла Группы V по API) с добавлением эксклюзивной присадки на основе органического вольфрама (OT Technology – Organo Tungstate Technology). Уникальный состав этого продукта гарантирует исключительную защиту деталей двигателя при самых жестких условиях работы, ведь присадка на основе органического вольфрама способствует увеличению прочности масляной пленки при максимальных нагрузках. К тому же превосходная окислительная стабильность позволяет сохранять изначальные свойства масла при экстремальных температурах в течение всего межсервисного периода.
Непрерывное развитие компании и качества ее продукции – то, над чем мы постоянно работаем. «СК Лубрикантс» сотрудничает с ведущими автопроизводителями по всему миру, и для развития этого партнерства мы создаем глобальную инфраструктуру по производству и хранению продукции. Так, в этом году мы начали выпуск смазочных материалов под брендом SK в России. Летом были запущены премиальные линейки ZIC X9 и TOP в Германии, и уже в ноябре данные масла появились в российских магазинах. Кстати, изменения коснулись не только страны производства, но и самого продукта. Превосходное сочетание базовых масел ПАО и YUBASE PLUS, модификаторов вязкости и современных пакетов присадок, прошедших многократные испытания, позволило обеспечить эти масла отменными характеристиками. Кроме того, обновлена канистра: крышка теперь оснащена выдвигающимся носиком для удобства пользования, внизу канистры появилась выдавленная на пластике надпись Made in Germany, а голограмма на этикетке с несколькими степенями защиты гарантирует подлинность продукции.
Футбольный клуб «Барселона» имеет почти 120-летнюю историю, считается одним из старейших, он самый известный и наиболее популярный среди всех мировых футбольных клубов. По сути, это мировой бренд, который любим мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми по всему миру. И мы убеждены, что данное партнерство существенно усилит позиции ZIC в качестве производителя премиальных смазочных материалов.