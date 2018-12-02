Основной объем масел ZIC в Россию поставляется с корейского завода бренда, но у компании есть производства и в других странах…

Непрерывное развитие компании и качества ее продукции – то, над чем мы постоянно работаем. «СК Лубрикантс» сотрудничает с ведущими автопроизводителями по всему миру, и для развития этого партнерства мы создаем глобальную инфраструктуру по производству и хранению продукции. Так, в этом году мы начали выпуск смазочных материалов под брендом SK в России. Летом были запущены премиальные линейки ZIC X9 и TOP в Германии, и уже в ноябре данные масла появились в российских магазинах. Кстати, изменения коснулись не только страны производства, но и самого продукта. Превосходное сочетание базовых масел ПАО и YUBASE PLUS, модификаторов вязкости и современных пакетов присадок, прошедших многократные испытания, позволило обеспечить эти масла отменными характеристиками. Кроме того, обновлена канистра: крышка теперь оснащена выдвигающимся носиком для удобства пользования, внизу канистры появилась выдавленная на пластике надпись Made in Germany, а голограмма на этикетке с несколькими степенями защиты гарантирует подлинность продукции.