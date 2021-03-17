Известно, что вы не любите водить автомобиль, но роль с машиной у вас есть – красотка Нонна в «Дне радио». У нее был реальный прототип?

Мне рассказывали, что это собирательный образ из двух радиоведущих – Аллы Довлатовой и Риты Митрофановой. А вот по части вождения моей героини (она там очень смешно паркуется) прототипом стала я сама. Именно так я когда-то водила машину, и для меня это всегда был страшный стресс! Я совсем не ориентировалась в Москве, не могла пользоваться навигатором, вообще ничего не получалось. У меня топографический кретинизм, к тому же я совершенно не технический человек: иногда телевизор не могу включить двумя пультами, а тут целая машина! Так что для меня вождение – тяжелый опыт, непрос­той… Порой останавливалась где-нибудь на Третьем кольце и, хоть бейся головой об руль, не могла доехать до дома!