Нонна Гришаева о причинах быть пассажиром, актерском диапазоне, любимой роли и бирюзовой машине, которую вспоминает много лет
Мне рассказывали, что это собирательный образ из двух радиоведущих – Аллы Довлатовой и Риты Митрофановой. А вот по части вождения моей героини (она там очень смешно паркуется) прототипом стала я сама. Именно так я когда-то водила машину, и для меня это всегда был страшный стресс! Я совсем не ориентировалась в Москве, не могла пользоваться навигатором, вообще ничего не получалось. У меня топографический кретинизм, к тому же я совершенно не технический человек: иногда телевизор не могу включить двумя пультами, а тут целая машина! Так что для меня вождение – тяжелый опыт, непростой… Порой останавливалась где-нибудь на Третьем кольце и, хоть бейся головой об руль, не могла доехать до дома!
Да, и уже более десяти лет не сажусь за руль. Как только появилась возможность стать пассажиром, сразу ею воспользовалась. Теперь машина – мой мини-офис. Я езжу с водителем на минивэне Mercedes Benz V-Class с перегородкой и со столиком в салоне.
Именно домик! Мне много времени приходится проводить в машине, и таким образом я многое успеваю сделать.
Идею сдать экзамен на права подал один мой приятель – мол, Москва, надо же как то передвигаться. Я и согласилась. Водить мне не нравилось, а вот машина первая была самая любимая. Двухдверная Toyota RAV4, маленькая «ракушечка». Я сама придумала оформление и заказала аэрографию – волну на капоте. Автомобиль был бирюзового цвета, и этот рисунок хорошо смотрелся. А запасное колесо на задней двери украшало изображение венецианской маски.
Нет, цвет машины, на которой езжу, контролирую сама! Mercedes-Benz я выбрала приятного коричневого оттенка.
Да, и этот стереотип очень сложно сломать. Но, когда режиссеры и продюсеры приходят на меня посмотреть в театр, они видят, что мой актерский диапазон гораздо шире, чем роль «красотки Нонны». Так мне удается бороться со стереотипами.
Людмила Марковна Гурченко для меня с детства была ориентиром и эталоном актрисы. Мне всегда казалось, что если уж быть артисткой, то только такой, как она: яркой, характерной, петь и танцевать. Но при этом играть невероятные драматические роли, как в фильме «Пять вечеров» Никиты Михалкова или в «Двадцать дней без войны» Алексея Германа. В основе нашей постановки две автобиографические книги Гурченко – «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». Спектакль музыкальный. Для меня эта роль одновременно самая сложная и самая прекрасная. Кстати, Люся в жизни была настоящей дивой! Мне еще очень далеко до этого определения.
Совсем недавно то же самое мне говорил муж Людмилы Марковны – Сергей Сенин. На канале «Культура» показывали концерт «Романтика романса» с моим участием, посвященный Гурченко. Он посмотрел его, позвонил и сказал: «Фантастика! Ты так же, как она, ответственно подошла к каждому номеру и продумала каждую деталь костюма и так же, с Люсиным подходом, сделала каждую песню!» По поводу сходства: некоторые говорили, что в зале было ощущение, будто реинкарнация произошла. Интересно, что все, кто принимал участие в создании спектакля, почувствовали, что Люся нам точно помогала, подсказывала, как и что делать, какие монологи использовать.
Сериал про Орлову уже сняли, и ее хорошо сыграла Олеся Судзиловская, а вот на роль Людмилы Марковны я пробовалась, однако меня не утвердили. Гурченко сыграла другая талантливая и яркая актриса – Юлия Пересильд. Потом уже, когда мы познакомились с Сергеем Михайловичем (Сениным – прим. авт.) и начали работать над спектаклем, я поделилась с ним, что очень расстроилась, не получив эту роль. А он сказал: «Ну вот, не углядели! Зато теперь справедливость восторжествовала!»
Они мои друзья! С Радзюкевичем мы учились в Щукинском театральном училище и дружим тридцать лет. С «Квартетом И» тоже познакомились и подружились еще в студенчестве. Если они придумывают что-то интересное, то стараются приглашать в проекты своих друзей, с которыми проще работать, это естественный процесс.
В прошлом году сыграла возлюбленную героя Дмитрия Нагиева. Мы снимались вместе в лирической комедии Дмитрия Губарева «Спасите Колю!». Съемки проходили под Петербургом, а фильм вышел в прокат в феврале. Скоро начнется работа еще над двумя серьезными проектами. Съемки полнометражного фильма «Ветер дальних стран» будут проходить в России и частично в Японии. Второй проект – сериал «Гелий 3» производства компании Ильи Куликова для канала СТС. Это история про космос, где я играю главную роль – начальника космической станции в звании полковника.