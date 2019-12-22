Константин Кинчев о новом альбоме группы «Алиса», сути рок-н-ролла, опыте написания песен для кино и своем отношении к автомобилям
Ах, вот она какая, оказывается, миссия у меня, а я-то ночей не спал, все думал, в чем моя миссия? А имею ли я право считать себя рок-музыкантом, если просто всю жизнь писал песни и их же пел со сцены? Может, я не рок-музыкант вовсе, а так, попса?
Все дело в том, что я обществу ничего говорить не хотел, пел для тех, кому нравились мои песни, и все... В этом плане возможности мои по сравнению с 1989, 1999 или 2009 годом не изменились, все так же пою для тех, кому это нравится. Эти люди называют себя Алис Аманами, для них и пою.
Группу «Алиса» слушают исключительно АлисАманы. Мы – «секта». В культурном плане, не в религиозном. Поэтому интерес к нашей группе не АлисАманов всегда неожиданен и удивителен одновременно.
«Посолонь» для меня – это движение по солнцу. Мы этой осенью выпустили альбом под таким названием, с ним ездим по городам и планируем, если Бог даст, ездить с этим репертуаром и весь 2020 год. С середины по конец ноября наши концерты прошли в Питере и Москве, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, завершим месяц 29 ноября в Воронеже.
Я живу за городом, там пробок нет. Поэтому энергичная музыка в автомобиле для меня – самое то.
Нет, никогда не вдохновляли. Исключение – «Трасса Е-95».
Когда «российское музыкальное искусство стало в большей степени бизнесом», я не почувствовал, потому что не знаю, что такое российское музыкальное искусство. Я из самодеятельности. Любитель, им и остаюсь. При этом, сколько себя помню, всегда за свои выступления получал деньги. И получаю их по сей день. Кто из моих коллег готов играть за так, для своих почитателей, ответить не могу: чужая душа – потемки.
Я из самодеятельности – любитель. Поэтому ответить, как музыкальное профессиональное сообщество оценивает талант, не могу.
В искусстве, может, и невозможна, в естестве – вполне. Я не из искусства, я из естества.
В естестве, что суть самого рок-н-ролла, дружба обыденна и привычна, это как дышать.
Автомобиль для меня – это средство передвижения. Вещь.
Мне важно, как выглядит автомобиль, но важнее именно технические характеристики, главная из них – проходимость, скоростные показатели не так важны, я не гонщик.
Нет, не было, поэтому читателям советую выбирать автомобиль по средствам, но желательно новый.
Нет, не считаю, все зависит от человека. К гендерным различиям это неприменимо.
Дочь стала актрисой, окончив театральный институт, где четыре года изучала кучу специальных дисциплин. Я этой профессии никогда не учился. Да и желания никогда не испытывал. Хотя театр люблю и актерской профессией восхищаюсь.
Я снялся во «Взломщике», этот опыт меня обогатил: много чего понял про актерскую работу и точно понял, что это не то, что могло бы меня захватить на всю жизнь. А кино с моей музыкой… Почему нет? Был кое-какой опыт. К фильму «Адмирал» я написал песню «В путь», но она не подошла. К фильму «Около футбола» мы с Димой Парфеновым, это клавишник группы «Алиса», написали две песни – «Музыка» и «Гаси». Они тоже не подошли. Вот такой у меня опыт в кинематографе.
Я вообще-то ретранслятор по жизни. Каждый альбом – это зарисовки и мысли на тему прожитого и пережитого, вот и все. Уважаемая публика в этом что-то находит для себя – спасибо ей за это.
Так же, как и звучал, – утвердительно.
В начале своего жизненного пути я цитировал фразу из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Этой фразой и подпишусь, заканчивая интервью: «Я хочу прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Чего и всем желаю.