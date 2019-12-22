Константин Кинчев рок-музыкант группа «Алиса»

Двигаясь по солнцу

Константин Кинчев о новом альбоме группы «Алиса», сути рок-н-ролла, опыте написания песен для кино и своем отношении к автомобилям

Миссия рок-музыканта – каждой песней по возможности сказать обществу что-то новое, острое из того, что он чувствует сам… Ах, вот она какая, оказывается, миссия у меня, а я-то ночей не спал, все думал, в чем моя миссия? А имею ли я право считать себя рок-музыкантом, если просто всю жизнь писал песни и их же пел со сцены? Может, я не рок-музыкант вовсе, а так, попса?

Изменились ли в этом плане ваши возможности по сравнению с 1989, 1999 или 2009 годом? Или уже чувствуются ограничения? Могут ли остаться песни «за кадром» и по каким причинам или для рок-музыканта это в принципе невозможно? Все дело в том, что я обществу ничего говорить не хотел, пел для тех, кому нравились мои песни, и все... В этом плане возможности мои по сравнению с 1989, 1999 или 2009 годом не изменились, все так же пою для тех, кому это нравится. Эти люди называют себя Алис Аманами, для них и пою.

Насколько сейчас востребована «Алиса»? Ее слушают преданные поклонники или молодежь тоже подключается? Какие поклонники удивляют, чей интерес к «Алисе» кажется вам неожиданным? Группу «Алиса» слушают исключительно АлисАманы. Мы – «секта». В культурном плане, не в религиозном. Поэтому интерес к нашей группе не АлисАманов всегда неожиданен и удивителен одновременно.

У вас запланированы концерты, представление вашего нового альбома «Посолонь». Перевод «По солнцу» звучит очень ободряюще, а что значит «Посолонь» для вас? «Посолонь» для меня – это движение по солнцу. Мы этой осенью выпустили альбом под таким названием, с ним ездим по городам и планируем, если Бог даст, ездить с этим репертуаром и весь 2020 год. С середины по конец ноября наши концерты прошли в Питере и Москве, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, завершим месяц 29 ноября в Воронеже.

Лидер группы «Текила-Jazz» Евгений Федоров не рекомендует слушать в пробках энергичную музыку – по его мнению, она эмоционально «ускоряет» водителя. А вы что посоветуете слушать, чтобы пережить трафик? Я живу за городом, там пробок нет. Поэтому энергичная музыка в автомобиле для меня – самое то.

Автомобили или дороги вдохновляли вас на написание песен? Какие это произведения? Можете рассказать историю, обстоятельства их создания? Нет, никогда не вдохновляли. Исключение – «Трасса Е-95».

Вы почувствовали момент, когда российское музыкальное искусство стало в большей степени бизнесом? Как много рок-музыкантов, на ваш взгляд, готовы дать бесплатный концерт для своих почитателей? Когда «российское музыкальное искусство стало в большей степени бизнесом», я не почувствовал, потому что не знаю, что такое российское музыкальное искусство. Я из самодеятельности. Любитель, им и остаюсь. При этом, сколько себя помню, всегда за свои выступления получал деньги. И получаю их по сей день. Кто из моих коллег готов играть за так, для своих почитателей, ответить не могу: чужая душа – потемки.

Есть анекдот-легенда о том, что, когда один успешный режиссер посетовал, что у него только один знаменитый фильм, мэтр старшего поколения ответил: «Художнику, чтобы его запомнили, достаточно и одной гениальной работы». Музыканту достаточно одной шедевральной песни? Как музыкальное профессиональное сообщество оценивает талант? Количество успешных песен имеет значение? Я из самодеятельности – любитель. Поэтому ответить, как музыкальное профессиональное сообщество оценивает талант, не могу.

Говорят, дружба в искусстве невозможна – только соперничество. В искусстве, может, и невозможна, в естестве – вполне. Я не из искусства, я из естества.

Тем не менее дружите ли вы с кем-то из коллег? Можете ли советовать им что-то или принимать, например, их дружескую критику? В естестве, что суть самого рок-н-ролла, дружба обыденна и привычна, это как дышать.

Автомобиль для вас утилитарная вещь или «друг, товарищ и брат»? Автомобиль для меня – это средство передвижения. Вещь.

Смогли бы купить автомобиль не из-за технических характеристик, а только потому, что он «стильно выглядит»? Мне важно, как выглядит автомобиль, но важнее именно технические характеристики, главная из них – проходимость, скоростные показатели не так важны, я не гонщик.

Были ли у вас «ошибки автопотребителя», когда вы пожалели о покупке? Что посоветовали бы читателям? Нет, не было, поэтому читателям советую выбирать автомобиль по средствам, но желательно новый.

Ваши дочери и супруга водят машину? Если да, то не считаете ли вы, что вождение автомобиля «не женская история»? Нет, не считаю, все зависит от человека. К гендерным различиям это неприменимо.

Ваша дочь Вера стала актрисой. Не хотели бы поработать вместе на съемочной площадке или в кинопроизводстве, может быть, в театре. Не поступали такие предложения? Дочь стала актрисой, окончив театральный институт, где четыре года изучала кучу специальных дисциплин. Я этой профессии никогда не учился. Да и желания никогда не испытывал. Хотя театр люблю и актерской профессией восхищаюсь.

Вы имеете опыт работы в кино. Не думаете, что ныне в стране время и атмосфера, когда пора снять фильм о том, что происходит, и сопроводить его вашей музыкой – острой, хлесткой, пронзительной? Я снялся во «Взломщике», этот опыт меня обогатил: много чего понял про актерскую работу и точно понял, что это не то, что могло бы меня захватить на всю жизнь. А кино с моей музыкой… Почему нет? Был кое-какой опыт. К фильму «Адмирал» я написал песню «В путь», но она не подошла. К фильму «Около футбола» мы с Димой Парфеновым, это клавишник группы «Алиса», написали две песни – «Музыка» и «Гаси». Они тоже не подошли. Вот такой у меня опыт в кинематографе.

Новый альбом – новая жизненная веха для музыканта. Для вас это в большей степени «отчет» или «откровение», возможность поговорить с публикой? Я вообще-то ретранслятор по жизни. Каждый альбом – это зарисовки и мысли на тему прожитого и пережитого, вот и все. Уважаемая публика в этом что-то находит для себя – спасибо ей за это.

На ваш взгляд, в какой интонации звучит сегодня главный слоган одной из ваших самых знаменитых и мелодичных песен «Все в наших руках»? Так же, как и звучал, – утвердительно.

В гараже одного из моих знакомых автореставраторов слоган «Все в наших руках» вкупе с плакатом «Алисы» мотивирует его в работе. Что вы в аналогичном формате повесили бы в гараже, студии или в автомобиле? Что является вашим мотиватором по жизни? В начале своего жизненного пути я цитировал фразу из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Этой фразой и подпишусь, заканчивая интервью: «Я хочу прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Чего и всем желаю.

Автор Марианна Николина Фото Дмитрий Локтев