Пока обходилось?

Да, но ведь никто не застрахован – бывают совершенно непредсказуемые ситуации. Я для себя определил три категории водителей, которых нужно объезжать. Во-первых, пользующихся каршерингом. У них, видимо, что-то отключается, когда садятся не в свою машину. Во-вторых, таксистов, которые, в свою очередь, делятся на две подкатегории – тех, кто адекватен, всегда пропускает мотоциклистов, и тех, кто не готов кого-либо уважать, потому что нужно зарабатывать. Причем их я тоже понимаю: сутками за рулем, в пробках, с разными клиентами. Третья категория – женщины, к сожалению, часто отвлекающиеся: телефон, SMS, подкраситься. Но это уже природа, тут надо быть просто аккуратным.