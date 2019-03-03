Гарик Burito о своем творческом кредо, особенностях нового альбома, принципах вождения и автомобилистах, которых лучше объезжать
Человеком опыта. Все перечисленное – большой опыт, который позволяет мне быть в нужное время в нужном месте и с нужным багажом. Я знаю, что могу трансформировать его в любой жанр, в любое направление, будь то музыка, клипы или живой концерт.
Поп-музыка. В ней можно совмещать стили, экспериментировать. Основной слоган моего существования – музыка вне рамок. А сверхзадача – смысл, который нужно читать между строк. Даже в банальном на первый взгляд мегахите есть информация, которую я хочу донести. Она заложена и в форму композиции, и в ее построение, в использование семплов, гармонии. И, конечно, в текст. У нас практически баланс стихов и музыки. Люди, приходящие на наши концерты, это понимают: часто публика вместе со мной читает стихи, которые являются частью альбома.
Все, кто слушает! Это могут быть и совсем дети – самому младшему посетителю нашего концерта было 4 года. Представьте себе: он просил папу искать ему в YouTube клипы, причем не те, что ротируются на радио и ТВ, а более глубокие. Дети приводят на выступления родителей, и наоборот, многие взрослые берут своих детей. Важен любой человек, пришедший на концерт.
Каждое наше выступление – интерактив. Я подхожу к нему как режиссер, использующий все возможные технические средства: камеры, которые показывают, скажем, руки гитариста, большие экраны, спецэффекты. Зритель не просто слушает музыку – он может понять, как она создается прямо на его глазах. Но вся драматургия выступления мною прописана, в том числе и техническая часть.
Я автор или соавтор слов и музыки, некоторые написаны вместе с нашим бывшим гитаристом, с нынешним гитаристом. Аранжировку делаем с Андреем Звонким – мы с ним являемся музыкальными продюсерами коллектива. Но не могу назвать себя певцом, все-таки я автор-исполнитель.
Более четырех десятков. И еще больше в загашниках. Но на концерте, если это сольник, обычно играем около двадцати. Можем пойти только по хитам или сделать упор на более танцевальные вещи. У нас нет плей-листа, я просто говорю ребятам, какая песня следующая. Это еще диджейский навык, ведь диджей чувствует энергию публики.
Планируем в этом году выпуск очередного альбома. Он называется «Самскара», что означает «бессознательные впечатления» – это из индийской философии. При этом я люблю, когда глубокое заключено в простую форму, поп-музыка должна быть доступной. Если сравнить с альбомом предыдущим, то все идеи и сверхзадачи прежние – музыка вне рамок и смысл между строк. Форма та же – музыка и стихи, наполнение – синтез стилей. Если куда и перешли, то, может быть, в более электронное звучание. Хотя будет четыре трека с участием струнного квинтета. Для меня лично это новое.
Нынешней зимой выбрали Бали – Восток близок нашей семье по ощущениям, по духу, возможностью хорошо провести время и зарядить витамином D нашего сына. При этом природные красоты, уединение.
А также леса Подмосковья, хвоя тайги, горы. Вообще путешествия, новые впечатления.
Очень люблю машины! Правда, пока я отчасти двухколесный – три года назад попрощался с любимым Subaru WRX STI 2002 года, который «заряжал» довольно долго: сменил два двигателя, дорабатывал подвеску, многое другое. Потрясающая модель, очень люблю Subaru и надеюсь, что со временем она у меня вновь станет семейной. Ну, или как минимум машиной для удовольствия. Автомобильные путешествия? Не исключаю, но пусть Лука подрастет – ему только два года. Конечно, хотелось бы проехать по России, по другим странам, скажем, в хорошем доме на колесах.
Летом я – мотоциклист, а на зиму у нас в семье «трешка» BMW. Кстати, мотоцикл тоже BMW – супербайк S 100 RR. Он полностью подходит мне по антропометрическим параметрам, устраивает по техническим характеристикам – по мощности, ускорению, управляемости. А главное, на нем могу выйти на трек. Туда, где нужно совершенствоваться любому байкеру. Управление, управление и управление! Ведь все мотоциклисты делятся на две группы: кто уже упал и кто еще упадет. Но даже падать надо правильно. Я пока среди тех, у кого это впереди.
Наверное, как для любого субариста для меня важно именно ускорение, а не быстрая езда. Тот самый разгон «от нуля до ста». За превышение скорости у меня не было ни одного штрафа.
С пониманием – у каждого свои проблемы, характер. Но сам не буду подсаживаться на агрессию: слишком большая ответственность, слишком много задач. И нужно быть примером для сына – он все буквально считывает, впитывает как губка. Не хочу подавать ему плохой пример. Поэтому полный контроль и ответственность – детское кресло, аккуратное вождение, никаких чрезмерных ускорений. А мотоцикл для меня сродни медитации, на нем я точно «в моменте» – здесь и сейчас, ничего лишнего, только четкое ощущение дороги. И еще какой-то предсказательный фактор существует, на уровне вибраций чувствуешь: вот сейчас, через три машины, вильнет. И точно – виляет!
Да, но ведь никто не застрахован – бывают совершенно непредсказуемые ситуации. Я для себя определил три категории водителей, которых нужно объезжать. Во-первых, пользующихся каршерингом. У них, видимо, что-то отключается, когда садятся не в свою машину. Во-вторых, таксистов, которые, в свою очередь, делятся на две подкатегории – тех, кто адекватен, всегда пропускает мотоциклистов, и тех, кто не готов кого-либо уважать, потому что нужно зарабатывать. Причем их я тоже понимаю: сутками за рулем, в пробках, с разными клиентами. Третья категория – женщины, к сожалению, часто отвлекающиеся: телефон, SMS, подкраситься. Но это уже природа, тут надо быть просто аккуратным.
К ним тоже отношусь спокойно, не буду «перегазовывать», сигналить, проявлять агрессию. Во-первых, не в моем характере. Во вторых, любой конфликт или ДТП отнимет мое время. Ничего не стоит подождать несколько секунд.