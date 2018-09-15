И от Мартена Фуркада? Кажется, что он очень заносчив и самолюбив...

Знаете, когда ты чего-то в жизни добиваешься, на тебя начинают смотреть чересчур пристально, а любое слово или взгляд могут истолковать по-разному. То, что простят или не заметят у другого, лидеру не спустят: всякое высказывание разберут по слову, да еще так интерпретируют, что и предположить трудно. И ты уже не докажешь, что имел в виду совсем другое. А ведь любой из нас может себя плохо чувствовать, каждый имеет свой характер, собственную манеру говорить. Чтобы понять человека, с ним нужно общаться продолжительное время, в разных ситуациях, и никогда нельзя судить по отдельным фразам, брошенным в эмоциях сразу после гонки. Со мной, например, Фуркад очень хорошо общается, иногда пишет мне что-то в Instagram. И на Олимпиаде в Корее сам подошел, поддержал. На мой взгляд, это не только великий спортсмен, но и замечательный человек.