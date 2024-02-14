Евгения Медведева — прославленная чемпионка, выигравшая, кажется, все титулы на Земле. Но мы поговорили с прославленной фигуристкой не про это. В центре внимания — Евгения-водитель и амбассадор бренда Jetour в Росси
Умеете ли вы водить автомобиль?
Да, я езжу за рулем. Но не буду врать, что каждый день. Мне нравится водить машину по выходным, и больше в Подмосковье. Я живу за городом. Там спокойнее. В будние дни чаще езжу на такси. Или мама за руль садится, она опытный водитель.
Училась я, как многие, в автошколе. А потом мама помогала советами. Она круто водит. Максимально уверенно. Никаких аварий, тьфу-тьфу-тьфу, так что мне есть у кого учиться. Но мама любит быструю езду, и на автомагистралях, если разрешена высокая скорость, она использует возможности машины на полную. А я — наоборот, могу ехать так, что сзади посигналят. Не люблю быструю езду.
Mini Cooper. Сейчас на нем ездит мой молодой человек, а я пересела на Jetour Dashing. «Красный дракон», так мы называем его между собой. Очень красивая машина, цвет просто нереальный. У китайцев все хорошо со стилем. Машины у них безумно красивые, технологичные, и мне очень нравится минимализм в салоне.
Занимались ли какими-то дисциплинами автоспорта? Может быть, картинг?
Ничего такого. В детстве на машинках покататься любила в парках развлечений. На картинге не пробовала. Кстати, было бы прикольно.
Обожаю. Ни для кого не секрет, что я очень люблю Японию. Каждый раз, когда туда приезжаю, будто оказываюсь на другой планете. Музеи, после которых мурашки долго не проходят. Один из таких — Музеи? цифрового искусства в Токио. Огромное количество залов, световых и голографических инсталляции?, инсталляции? с водои?. Параллельная вселенная! Когда окажусь в Токио, обязательно посещу музеи? вновь. Токио — уникальныи? город. Архитектура там завораживает, и в то же время это огромныи? мегаполис. Помимо Музея цифрового искусства я получила массу положительных эмоции? при посещении Императорского дворца. Вообще, там очень много крутых мест. Я не была в Японии уже три года и безумно соскучилась. Но ездила на мастер-классы по фигурному катанию в Китай. Работала комментатором во время Олимпиады еще Первого канала и ведущей от Международного олимпийского комитета. И, честно говоря, толком не успела ничего посмотреть. Все-таки ковидные ограничения. Отель, автобус, ледовая арена, студии. А вот в недавний приезд удалось побывать и в Пекине, и в Ухани, и в Шанхае. Удивительной красоты страна и прекрасный народ. Все в огоньках, жизнь кипит, архитектура завораживает. Я там попробовала утку по-пекински, после которой, видимо, в России ее есть не буду. Это просто что-то нереальное. Через несколько дней снова едем в Китай. У нас там будут ледовые шоу в нескольких городах. Надеюсь, удастся поближе познакомиться с этой удивительной страной.
Наверное, вы уже поняли, что я не равнодушна к Азии. Но я много где побывала, все-таки бывшая спортсменка. Жила три года в Канаде. Могу сказать, что если вы активный человек, то Канада точно не для вас. Там умеренная, тихая, спокойная жизнь. Хотя мне понравилось. Недавно ездила на концерт в Амстердам. Классный город. Люблю Париж. Могу одна гулять по столице Франции неделю, и мне не наскучит. Несколько месяцев назад побывала впервые в Вене, в Австрии. Очень красивый город.
Да, после Олимпиады всем медалистам дарят автомобиль. Это давняя практика. Сначала был торжественный обед. Люди из правительства всех поздравляли, а потом вручили ключи. Я отнеслась спокойно к такому подарку.
Спокойный. Осторожный. Во время соревнований всегда стараюсь оставаться спокойной. Лед скользкий, на эмоциях можно не то движение сделать и сразу упасть. Я и к дороге отношусь, как к катку. Надо быть максимально спокойной, сосредоточенной и осторожной.
Даже не знаю, что такого удивительного рассказать. Я же спокойный водитель. Езжу тихо в правом ряду. Никогда не нарушаю. Никого не подрезаю. Вот разве что попадаются иногда нервные люди, которые сигналят мне, что я еду слишком медленно, обгоняют. Видят — молодая девушка и могут жестикулировать, орать. Но я игнорирую таких персон.
Нееет, это совсем не про меня. Я очень боюсь на мотоцикл садиться.
Иногда смотрю «Формулу-1». Делаю это не так часто, но всегда поражает масштаб гонок. Я знаю, что в них задействовано очень много людей, организация на высшем уровне. Выглядит это все просто круто. Когда в Сочи проходила «Формула-1», очень хотелось сходить, но никак не получалось по графику. Я слышала, самое интересное — смотреть гонки из паддока, и билет туда может стоить безумных денег. Зато находишься в эпицентре всего «движа», прямо перед тобой происходит пит-стоп, а тебе при этом Prosecco наливают.
Буду банальной. Из фильма «Назад в будущее». Это же классика. Кстати, о мечте! Вот о машине, на которой можно было бы путешествовать во времени, я бы помечтала. С радостью отправилась бы в XIX век.
Разумеется, нет. Я даже на красный в жизни не проезжала, всегда пешеходам уступаю. Вы забыли, что я медленный водитель?
Недавно в кинотеатрах шел документальный фильм обо мне «Медведева VS Медведева». Его еще покажут в Сети и на ТВ. Но чуть позже. Мы это кино четыре года снимали вместе с продакшном «Красный квадрат». Недавно я запустила авторский проект в YouTube «БеС Комментариев», где ко мне в гости приходят звезды шоу-бизнеса и спорта, и мы обсуждаем комментарии в соцсетях. Зимой традиционно проходило ледовое шоу Ильи Авербуха, на этот раз «Корова на льду». А весной в Москве состоится ледовое шоу «Кармен» со мной в главной роли.