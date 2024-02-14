Любите путешествовать?

Обожаю. Ни для кого не секрет, что я очень люблю Японию. Каждый раз, когда туда приезжаю, будто оказываюсь на другой планете. Музеи, после которых мурашки долго не проходят. Один из таких — Музеи? цифрового искусства в Токио. Огромное количество залов, световых и голографических инсталляции?, инсталляции? с водои?. Параллельная вселенная! Когда окажусь в Токио, обязательно посещу музеи? вновь. Токио — уникальныи? город. Архитектура там завораживает, и в то же время это огромныи? мегаполис. Помимо Музея цифрового искусства я получила массу положительных эмоции? при посещении Императорского дворца. Вообще, там очень много крутых мест. Я не была в Японии уже три года и безумно соскучилась. Но ездила на мастер-классы по фигурному катанию в Китай. Работала комментатором во время Олимпиады еще Первого канала и ведущей от Международного олимпийского комитета. И, честно говоря, толком не успела ничего посмотреть. Все-таки ковидные ограничения. Отель, автобус, ледовая арена, студии. А вот в недавний приезд удалось побывать и в Пекине, и в Ухани, и в Шанхае. Удивительной красоты страна и прекрасный народ. Все в огоньках, жизнь кипит, архитектура завораживает. Я там попробовала утку по-пекински, после которой, видимо, в России ее есть не буду. Это просто что-то нереальное. Через несколько дней снова едем в Китай. У нас там будут ледовые шоу в нескольких городах. Надеюсь, удастся поближе познакомиться с этой удивительной страной.