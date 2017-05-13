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Михаил Горевой
13 мая 2017

Михаил Горевой

Актер и режиссер

Я знаю средство от пробок

Актер и режиссер Михаил Горевой о своей работе со Стивеном Спилбергом, аудиокнигах и отказе от понтов

Вы опытный водитель?

Скажу словами Дастина Хоффмана, сыгравшего аутиста в фильме «Человек дождя»: я – отличный шофер. Мне очень легко вспомнить, сколько лет составляет мой водительский стаж, потому что именно столько лет моему сыну – 27. Все начиналось с тольяттинской заржавевшей «пятерки». В молодости у нас была компания: Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков, Сергей Векслер. Это было автомобильное братство, поскольку в СССР владельцам четырех колес приходилось несладко – шины прокалывались, запчастей не было, бензин не достать. К примеру, кто-то один занимал очередь на заправке, бежал к телефону-автомату и звонил всем, чтобы подъезжали. 

У кого ни спросишь, все начинали с «Жигулей»…

Так ведь тогда почти ничего другого не было! Да, Владимир Высоцкий ездил на Mercedes-Benz, Дима Певцов – на «Ниве». А у Сережи Векслера была «шестерка» – ласточкой прозвали. Это был лихой автомобиль, через дыры в днище виднелся асфальт, отсутствовали тормоза, и на вопрос, как тормозишь, Сергей отвечал, что тормоза придумали трусы.

А потом вы уехали в США?

В первый раз на несколько месяцев. И нелегально работал в Бостоне таксистом – требовались деньги. В Советском Союзе еды и работы не было. А дети у меня уже появились. Но я же ушлый – еще до отъезда подружился с мясником. Заходил в магазин с заднего крыльца, брал целую ногу и обеспечивал всех – родителей, друзей.

Да уж, дружбы с мясником тогда искали многие…

Так ведь у меня и булочник был свой – дядя Вася. Всегда пьяный, приносил мне теплый хлеб в обмен на пустые бутылки спиртного, которые в несколько рядов стояли на балконе (в те годы мы выпивали знатно). 

Вернемся к такси в Америке – там же эта деятельность лицензирована!

Законы везде можно обойти. Я ездил на огромных автомобилях, квадратных шарабанах, Oldsmobile назывались. В старых американских фильмах можно такие увидеть. Коробка передач на руле, педали две, а не три, там я познакомился с автоматической коробкой передач. Мало того что не знал, куда ехать, так практически не говорил по-английски. Но очень нуждался в деньгах! В Бостоне живет друг всей моей жизни – тогда он работал таксистом. Он нашел людей, которые владели автомобилями с лицензией, на них имелся жетон, прикрепленный к багажнику. Я брал у них машину за 50 долларов в день, заправлял ее еще на 20 и выезжал в город. А дальше – что заработаешь! К счастью, в салоне всегда была рация, и друг вел меня по маршруту. Я около месяца этим занимался, и ни разу меня никто не остановил. Но если бы попался, присудили бы лет триста тюрьмы, наверное! Сейчас, через столько лет, об этом уже можно говорить…

По возвращении из Штатов на что пересели?

Из Америки я привез принтер и факс. Здесь их продал, а на вырученные деньги приобрел шестую модель «Жигулей». Кстати, с тех пор считаю, что каждый автомобиль – одушевленный. С ними я разговариваю. Для мужчины автомобиль дороже, чем для женщины ее косметичка. Это как его боевой конь. Хотя за жизнь я поменял множество машин.

Есть предпочтения по маркам?

На протяжении многих лет был привязан к Mercedes-Benz – уходил от них, возвращался. Эти автомобили нельзя было сломать, их можно было только убить: ездишь и ездишь! Действительно, Mercedes – блестящий автомобиль. Был. Потому что нынче он уже не тот – все время что-нибудь ломается. Видимо, в этой фирме решили зарабатывать на сервисе. Так что сейчас у меня Hyundai Santa Fe.

Довольно резкий переход от бренда к бренду…

Объясню. Я играл у Спилберга, работал у других режиссеров вместе с Джеки Чаном, Гарри Олдманом, Сэмуэлем Л. Джексоном и заметил одну удивительную вещь – от них исходит какое-то невероятное ощущение свободы. И к этой свободе понты не прилипают! А по мне нынешние премиальные машины – понты. Автомобили, которые неоправданно дороги только за счет шильдиков. Хотя никого не желаю обидеть – у каждого свой вкус. При этом у Hyundai я практически все модели перепробовал. У сына сейчас Veloster, я же остановился на Santa Fe в верхней комплектации. Уже проехал около 10 тыс. км и еще не до конца насладился всеми его возможностями. Кстати, на предыдущей машине у меня был номер 007 – логично ведь иметь такой человеку, который снимался в бондиане, согласитесь? Мог перерегистрировать его и на нынешний автомобиль, но не стал, считаю это пошло, как золотая фикса во рту. 

Правила нарушаете?

Последние десять лет я с наслаждением занимаюсь аудиокнигами…

Простите, а они при чем?

Это я издалека начал. Я делаю аудиокниги – начитываю текст. Уже более трех десятков выпустил. Кайфую от этого невероятно! Перед тобой микрофон, за стенкой – звукорежиссер, и через четверть часа уже ни времени не замечаешь, ни пространства. В студии я становлюсь старым или молодым, дворником, продажной девкой, вдохновленным юношей… И теперь знаю, что лучшее средство от московских пробок – аудиокнига. Не слушайте информационное радио, у вас заболит живот от новостей! Слушайте хорошие аудиокниги от хороших авторов и, главное, от хороших исполнителей. Хорошие исполнители – это Александр Клюквин, Сергей Чонишвили, я, еще несколько человек. Вы по-другому станете водить, не будете торопиться. А подъезжая к дому, захотите посидеть еще – дослушать главу. 

А что еще ждать от актера Горевого?

Весной – две большие премьеры в двух разных театрах. А в конце лета в Голливуде выйдут две картины. Одна из них – The Hitman's Bodyguard – о телохранителе-убийце. В главных ролях Сэмуэль Л. Джексон, Райен Райнольдс, Салма Хайек, Гарри Олдман. Я там вместе с Олдманом злодействую. С ним же снялся и в ленте Hunter Killer. Но если в первом фильме я – главный пособник героя Гарри Олдмана, правая рука злодея, то во втором уже я сам – основное дерьмо современности.  

ДОСЬЕ

Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве. Актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. По окончании Школы студии МХАТ начал актерскую карьеру в театре «Современник». Снялся более чем в 100 кинокартинах, среди которых два голливудских блокбастера – «Умри, но не сейчас» и «Шпионский мост». Три года работал в США преподавателем системы Станиславского. Вернувшись в 1996 году в Москву, организовал собственный театр «Фабрика театральных событий», где состоялось немало громких премьер. Сын Дмитрий тоже сыграл в нескольких фильмах, но затем выбрал стезю фотохудожника; подрастает дочь Дарья. Актер в дружеских отношениях со Стивеном Спилбергом, у которого снялся в фильме «Шпионский мост». Эта картина получила несколько номинаций и «Оскара» за роль второго плана. 

Станислав Комаров
Автор
Станислав Комаров
Фото
из архива Михаила Горевого

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