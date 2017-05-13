Вернемся к такси в Америке – там же эта деятельность лицензирована!

Законы везде можно обойти. Я ездил на огромных автомобилях, квадратных шарабанах, Oldsmobile назывались. В старых американских фильмах можно такие увидеть. Коробка передач на руле, педали две, а не три, там я познакомился с автоматической коробкой передач. Мало того что не знал, куда ехать, так практически не говорил по-английски. Но очень нуждался в деньгах! В Бостоне живет друг всей моей жизни – тогда он работал таксистом. Он нашел людей, которые владели автомобилями с лицензией, на них имелся жетон, прикрепленный к багажнику. Я брал у них машину за 50 долларов в день, заправлял ее еще на 20 и выезжал в город. А дальше – что заработаешь! К счастью, в салоне всегда была рация, и друг вел меня по маршруту. Я около месяца этим занимался, и ни разу меня никто не остановил. Но если бы попался, присудили бы лет триста тюрьмы, наверное! Сейчас, через столько лет, об этом уже можно говорить…