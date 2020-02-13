Когда вы «познакомились» с автомобилем?

В детстве, благодаря своему деду – Аркадию Степановичу Веденееву, московскому таксисту. Я с пяти лет рос с ним и с бабушкой. Тогда таксисты были водительской элитой. Дед носил униформу и фуражку с кокардой – один в один как Николай Крючков в фильме «Горожане». Ездил на ГАЗ-21. А летом иногда брал меня с собой на линию. Помню цены того времени – посадка в такси стоила 12 копеек. Карманы деда всегда были полны мелочи – рассчитываться с пассажирами было принято точно по счетчику. Если говорили «Сдачи не надо!», то чаевые, естественно, брали, а в парке их по традиции делили между всеми – начиная с охранников на шлагбауме. Дед знал Москву как свои пять пальцев, но каждые выходные все равно штудировал карту города, особенно районы новостроек – навигаторов же не было! Продумывал новые маршруты, чтобы доставлять пассажиров побыстрее. Он ненавидел и презирал тех, кто возил наивных или приезжих граждан с Ленинградского вокзала на Казанский через Красную площадь. А такие умельцы встречались.