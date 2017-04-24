Имея более чем вековой опыт разработки и производства смазочных материалов, компания Idemitsu является одним из мировых «законодателей мод» в этом сегменте индустрии. О том, как развивается ее бизнес в России, нам рассказывает генеральный директор ООО «Идемитсу Лубрикантс Рус» Нагаока Ёсинори
Безусловно, последние два-три года оказались весьма сложными как для автопроизводителей, так и для масляных брендов. Но, несмотря на трудности, наша компания успешно и неуклонно растет, и мы делаем все возможное, чтобы это развитие не останавливалось. К концу 2017 года планируем увеличить объем своих продаж в два раза, а наша стратегическая цель – стать азиатским брендом №1 на российском рынке.
Российский рынок является одним из ключевых для нашей компании, ведь по количеству автомобилей, а это около 45 млн единиц, он занимает пятое место в мире. Кроме того, российский потребитель лоялен к азиатским брендам – на японские и корейские машины здесь приходится 21% от всего автопарка страны. Наши дистрибьюторы активно открывают новые офисы продаж и успешно развиваются не только в России, но и в странах СНГ.
Из двух тысяч наименований, которые входят в продуктовую линейку Idemitsu, в Россию поступают автомобильные масла, трансмиссионные жидкости и ряд продуктов для индустрии. Поскольку мы говорим об автомаслах, то они делятся на две линейки – Zepro и собственно Idemitsu. Линейка Zepro – наш топовый продукт, ориентированный на премиальный сегмент. Продукция под этим брендом производится в Японии, создается и тестируется нашим собственным центром по разработке и исследованиям, который находится в городе Чиба, недалеко от Токио. Масла Zepro продаются в жестяных канистрах, что характерно именно для масел японского производства. Zepro первым из наших продуктов завоевал любовь и признание российского потребителя. Линейка Idemitsu ориентирована на средний ценовой сегмент, и нам удалось доказать, что продукт, сделанный не на японской производственной площадке, ни в чем не уступает другим товарам в этой ценовой нише. Недавно у нас открылся полностью автоматизированный завод в Таиланде с самым современным оборудованием, где и производятся масла Idemitsu.
Прежде всего должен сказать, что нашей компании более 100 лет. Нас отличает успешное сочетание японских традиций и передовых технологий, а продукция нашей компании отвечает всем международным стандартам качества. Подавляющее большинство японских производителей доверяют нам разработку масел для первой заливки на конвейере. Поэтому первое, на что должен ориентироваться автовладелец, это рекомендации, прописанные в сервисной книжке его машины. Рекомендация автопроизводителя – один из главных ориентиров при выборе моторного масла.
По данным независимого международного агентства IHS (Global Lubricants Service), компания Idemitsu занимает восьмое место в мире среди всех производителей масел. У нас несколько своих нефтеперерабатывающих заводов и блендинговых производств во многих странах мира.
Наше главное преимущество – японское качество. Мы верны традициям, но при этом используем самые современные технологии при производстве смазочных материалов. У нас есть колоссальный опыт, и мы работаем совместно с автопроизводителями, удовлетворяя их запросам. Мы серьезно относимся к конкурентам, однако считаем, что должны идти своим путем, никого не копируя и никому не подражая.
На данный момент не зарегистрировано ни одного случая подделки масел Idemitsu. Дело в том, что сама жестяная канистра обеспечивает дополнительную гарантию от этого. Хотя, разумеется, при покупке лучше осмотреть всю упаковку и проверить, указана ли на нашем официальном сайте торговая точка, где вы решили приобрести масло.
К сожалению, я не могу назвать наших клиентов, поскольку это коммерческая тайна, такая информация принадлежит не только нам, но и автопроизводителям. Однако готов сказать, что большинство японских автомобилей, сходящих с конвейера, в качестве первой заливки используют масла, разработанные специально для них компанией Idemitsu.
Отличительная черта японской корпоративной культуры состоит в том, что люди трудятся на одном месте всю жизнь – место работы менять не принято. Я пришел в Idemitsu сразу после окончания университета, а сейчас мой стаж составляет 34 года, из которых половину я проработал за пределами своей родины. В частности, десять лет – в австралийском офисе Idemitsu, обеспечивавшем добычу и импорт угля в Японию. В период 2000–2007 годов отвечал за продажу топлива в Японии, потом была двухгодичная командировка в Китай, затем возглавлял офис в Дубае, а с 2015 года руковожу российским подразделением Idemitsu.