Что представляет собой линейка продукции Idemitsu на российском рынке? Как автомобилисты могут ориентироваться в ассортименте ваших масел?

Из двух тысяч наименований, которые входят в продуктовую линейку Idemitsu, в Россию поступают автомобильные масла, трансмиссионные жидкости и ряд продуктов для индустрии. Поскольку мы говорим об автомаслах, то они делятся на две линейки – Zepro и собственно Idemitsu. Линейка Zepro – наш топовый продукт, ориентированный на премиальный сегмент. Продукция под этим брендом производится в Японии, создается и тестируется нашим собственным центром по разработке и исследованиям, который находится в городе Чиба, недалеко от Токио. Масла Zepro продаются в жестяных канистрах, что характерно именно для масел японского производства. Zepro первым из наших продуктов завоевал любовь и признание российского потребителя. Линейка Idemitsu ориентирована на средний ценовой сегмент, и нам удалось доказать, что продукт, сделанный не на японской производственной площадке, ни в чем не уступает другим товарам в этой ценовой нише. Недавно у нас открылся полностью автоматизированный завод в Таиланде с самым современным оборудованием, где и производятся масла Idemitsu.