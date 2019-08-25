Любите путешествовать на машине?

Я не автопутешественник. Не то что бы мне комфорт нужен сумасшедший – могу спать и в палатке, но делать это принципом жизни не хочу. Сейчас ведь удобно то, что не надо ехать на автомобиле на другой край света: можно долететь самолетом, а там взять машину в аренду. Тем не менее и на своем автомобиле тоже ездили – с друзьями совместные поездки всегда веселее. Скажу банальную вещь: с возрастом понимаешь, что впечатления ценнее, чем приобретения. Несколько лет назад втроем, с женой и нашей подругой спортсменкой-альпинисткой, отправились в Норвегию – поехали через Финляндию, потом на пароме в Швецию, в Стокгольм, а затем в Осло. Я много раз бывал в Норвегии зимой на всяких лыжных чемпионатах, а летом – ни разу, и вдруг оказалось, что зимой это одна страна, потрясающая, а летом совершенно другая – дыра жуткая… Цены нелепо высоченные. В итоге мы забили на все и ночевали в палатке, готовили на костре, но не потому, что не могли позволить себе гостиницу. Просто решили: попробуем, раз такое все дорогое, пожить как обычные туристы, вспомним детство. И отлично провели неделю.