Кирилл Набутов о телевизионных шоу, опасных ситуациях, автопутешествиях и финских гаишниках
У меня внедорожник Volvo. Однажды моя дражайшая половина сказала, что хочет машину с малоугонной репутацией, чтобы не беспокоиться каждый раз поутру – сперли ее за ночь или нет? Я навел справки и выяснил, что это Volvo. Хороший автомобиль, не жалуюсь.
Одного факта, что известные люди гоняют на машинах, недостаточно. Нужны правила, драматургия, сценарная основа. Что получает главный герой в итоге. Кроме того, это серьезный риск. Несколько лет назад на телевидении проходило боксерское шоу. Актер Миша Полицеймако тренировался, научился немногому, но один удар освоил хорошо и так «хлопнул» фигуриста Артура Дмитриева, что тот упал в лучших традициях бокса. У Артура, который воспринимал происходящее как игру, был шок. Провели два сезона шоу, и больше желающих рисковать собой не нашлось. Автогонки – немного другая история: участник поехал неудачно, вылетел с трека, врезался, и все – человека собирают по кускам в траурном зале ближайшей больницы. Это уже посерьезнее игрушки.
Я тридцать лет назад понял, что это нешуточное дело. Ехал один – нужно было забрать ребенка с дачи. Лето, воскресенье, конец дня, народ, наоборот, возвращался в город. Такого, как сегодня, количества машин еще не было, но встречный поток на Мурманском шоссе оказался приличным. Я торопился и прибавил скорость, может, к 120 км/ч – машина легкая, ненагруженная. В этот момент начал капать дождик, я попал в аквапланинг. Почувствовал, что нет сцепления с дорогой и автомобиль начинает вертеть вокруг своей оси. Лечу вперед (я ехал в левом ряду), а навстречу машины в два-три ряда сплошняком. Спасло то, что была разделительная полоса шириной метра три, засыпанная песком. Будь там отбойник, я бы стопроцентно прилетел в него. А так выбросило на песок, и я остановился, развернувшись в обратном направлении.
Резина разной степени износа. Купить полный комплект шин из-за дефицита было нереально. Если удавалось достать два новых колеса, уже счастье! Тогда на модели с задним приводом, а в моем случае это были «Жигули» первой модели, их ставили назад. С тех пор я всегда очень внимателен за рулем, особенно в момент, когда начинается дождь.
Я не автопутешественник. Не то что бы мне комфорт нужен сумасшедший – могу спать и в палатке, но делать это принципом жизни не хочу. Сейчас ведь удобно то, что не надо ехать на автомобиле на другой край света: можно долететь самолетом, а там взять машину в аренду. Тем не менее и на своем автомобиле тоже ездили – с друзьями совместные поездки всегда веселее. Скажу банальную вещь: с возрастом понимаешь, что впечатления ценнее, чем приобретения. Несколько лет назад втроем, с женой и нашей подругой спортсменкой-альпинисткой, отправились в Норвегию – поехали через Финляндию, потом на пароме в Швецию, в Стокгольм, а затем в Осло. Я много раз бывал в Норвегии зимой на всяких лыжных чемпионатах, а летом – ни разу, и вдруг оказалось, что зимой это одна страна, потрясающая, а летом совершенно другая – дыра жуткая… Цены нелепо высоченные. В итоге мы забили на все и ночевали в палатке, готовили на костре, но не потому, что не могли позволить себе гостиницу. Просто решили: попробуем, раз такое все дорогое, пожить как обычные туристы, вспомним детство. И отлично провели неделю.
А я на это отвечу: правила нарушать не надо! Но для нашего человека принцип – обязательно ехать, превышая скорость, это чисто русская тема. Ну как это русский поедет по правилам? В 1990-е из-за россиян финнам даже пришлось ввести специальный закон, запрещающий присутствие в автомобиле антирадара, – наши стали покупать эти приборы и гонять по Финляндии.
Нет, никогда. Но помню смешной случай. Мы с товарищем поехали на съемки в Финляндию на его машине. Пересекли границу – и почти сразу навстречу полицейский патруль. Он развернулся, догнал нас и остановил: обратили внимание, что на стекле нашего авто липучка – держатель для антирадара. Нас выкинули из автомобиля и весь его обыскали. Заявили, что арестуют водительские права, выдворят из страны и аннулируют шенгенские визы, потому что наличие такого устройства здесь запрещено. Полицейских бесило, что они долго не могут найти антирадар, и тогда мой друг как честный человек отвинтил крышку тайничка и сам показал им отключенное устройство. К счастью, полицейские поверили и все обошлось штрафом в 150 евро. Надо отдать должное финским гаишникам – они повели себя очень профессионально.
Никогда не являлся фанатом автовождения, хотя за рулем уже сорок лет. На спортивном автомобиле ездил, но давно: был у меня плоский Nissan, который выглядел как кусок мыла, лежащий на дороге. Причем покупал его, не задумываясь о «спортивности». Тогда в России с выбором было сложнее – приобреталось то, что есть и можно потянуть по деньгам. А что касается скорости… Я уже совершил достаточное количество глупостей, чтобы, находясь в определенной возрастной категории, продолжать совершать их. На дороге веду себя так, чтобы не было стыдно перед людьми и перед собой. Хамить-то нетрудно, мы вообще в России любим это делать, а надо ли? Я в этом не уверен, а потому стараюсь ездить аккуратно.