Валерий Сюткин о своих новых песнях и отношении к старым композициям, о том, как его спас автомобиль и почему он в молодости менял машины
Первые тридцать лет я прожил пешеходом: автомобиль был роскошью в советское время – его могли купить в основном видные ученые, профессора. Ну и жулики, конечно, как в фильме Эльдара Рязанова. Первой моей машиной стала одиннадцатая модель «Жигулей». К моменту приобретения ей было уже десять лет, а в документах написано «цвет – охра», это такой грязно-оранжевый. Через год друзья посоветовали взять ту же модель, но с веберовским карбюратором, что было предметом большой гордости. И состояние оказалось идеальным, так как владелец на ней зимой не ездил, ухаживал. Прослужила мне пару лет верой и правдой – менял только колодки да масло. С резиной, правда, оказалось хуже: в те времена она шла только по блату, так что пришлось ездить практически на «лысой».
Ну да. А дальше я прошел весь модельный ряд АвтоВАЗа – у меня были «трешка» и «пятерка», седьмая, восьмая и девятая модели. Причем после «восьмерки» я сделал робкую попытку приобрести иномарку: купил у друга подержанный 318-й BMW Coupe красного цвета – тогда уже работал в «Браво», хотелось соответствовать званию пижона. Но в первую же ночь у меня под окнами в Крылатском в нем выбили пару стекол. Видимо, из классовой ненависти – ничего не украли, просто разбили. Помню, как я добывал новые стекла, а потом человек, который мне эту машину продал, попросил ее на один день – отвезти тещу. И ему въехали в багажник так, что она ушла под списание. Он мне по-дружески вернул полцены, а я опять вернулся к «Ладе», на этот раз к «девятке».
Первым автомобилем, сознательно купленным новым в салоне, был SAAB 900. Скромный, двухлитровый, с «механикой». Я неровно дышу к авиации, люблю самолеты и все, что с ними связано. Поэтому дизайн того SAAB меня потряс. Прослужил он нашей семье пять лет, машина оказалась отличная. А дальше уже пошли в страну трехлетки-иномарки по приличной цене, и были у меня разные Mercedes-Benz, Land Rover, BMW…
Автомобиль был девяносто шестого года, а песня – девяносто пятого. Так что сначала она хитом громыхнула, особенно в военно-воздушных силах ее полюбили. А в SAAB мне очень нравилась форма приборной панели – загнутая такая, авиационную напоминала. И ключ вставлялся там же, где ручной тормоз, а не в приборной доске. Двигатель турбированный стартовал очень уверенно для своего объема. Потом уже была парочка Land Rover, тех, что «кирпичом» прозвали, английская королева, помню, на таком ездила. Ну а Range Rover в 2009-м меня спас. На Кутузовском один мужик заснул за рулем и вылетел на встречку – я едва увернулся, благо автомобиль послушным оказался. Хотя он мне все равно «скользячкой» в заднюю дверь влупил. Я в салон, а там говорят, что очередь на несколько месяцев. У нас в семье обычно два автомобиля – седан и внедорожник. Роль первого тогда выполнял Mercedes-Benz, и я подумал: сделаю жене сюрприз, удивлю – возьму-ка Gelandewagen! Она и удивилась. Первый раз села пассажиром и сразу же спросила: «Что это за УАЗик?» Я тогда просто предложил ей пересесть за руль, и все вопросы отпали – потом ездила на нем с удовольствием.
Всегда беру темный пол и светлый салон. У нас на улице зачастую серо, особенно зимой, и хочется света. Черные кожаные салоны не люблю: во первых, сразу видны трещины, во-вторых, мрачное ощущение. Поэтому мы с женой всегда требуем цвет слоновой кости. А еще в какой то момент отказался от Range Rover, в них почему то за месяц без езды аккумуляторы умирали полностью, а у меня часто гастроли, машина подолгу в гараже стоит.
В свое время с Женей Хавтаном решили приобрести фольксвагеновский «Жук» старой комплектации. Педали там торчали из пола, я проехался, коленками два раза по подбородку себе врезал и больше не садился. На том любовь к ретро закончилась.
Песни – как дети, и если ты скажешь «вот эти люблю, а эти не люблю», то вторых обидишь. Поэтому люблю все песни, которые сумел сочинить. А вот самые успешные могу назвать. Во-первых, «Блюз Шанхай» (хотя по-настоящему «Шанхай-Блюз»), ее я написал для Маргулиса, и она по сей день остается у нас одним из самых раскрученных блюзов. Потом композиция «Я то, что надо». Ну и шлягеры, которые написал для «Браво», это и «Оранжевый галстук», и «Московский бит», и «Вася», и еще около двух десятков. Еще, конечно, «Семь тысяч над землей», «Радио ночных дорог», «Красавчик», «Москва – Нева». Мы, кстати, на концерте обычно играем 20 песен, и «Москва – Нева» из них самая малоизвестная.
Конечно. Недавно сочинили вместе с Игорем Журавлевым – это из группы «Альянс» ветеран. Он пришел с идеей песни «Любовь Орлова», я взял идею Игоря, сохранив его в авторстве, и все это переписал. Еще одну новую песню сделали с моим товарищем, великим музыкантом Николаем Девлет-Кильдеевым – композитором и гитаристом группы «Моральный Кодекс». Песня о том, как много хороших людей ушло в 2018 году. Она называется «Время не проведешь» и уже есть в Интернете.