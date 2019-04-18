Песня «Семь тысяч над землей» написана до SААB или после?

Автомобиль был девяносто шестого года, а песня – девяносто пятого. Так что сначала она хитом громыхнула, особенно в военно-воздушных силах ее полюбили. А в SAAB мне очень нравилась форма приборной панели – загнутая такая, авиационную напоминала. И ключ вставлялся там же, где ручной тормоз, а не в приборной доске. Двигатель турбированный стартовал очень уверенно для своего объема. Потом уже была парочка Land Rover, тех, что «кирпичом» прозвали, английская королева, помню, на таком ездила. Ну а Range Rover в 2009-м меня спас. На Кутузовском один мужик заснул за рулем и вылетел на встречку – я едва увернулся, благо автомобиль послушным оказался. Хотя он мне все равно «скользячкой» в заднюю дверь влупил. Я в салон, а там говорят, что очередь на несколько месяцев. У нас в семье обычно два автомобиля – седан и внедорожник. Роль первого тогда выполнял Mercedes-Benz, и я подумал: сделаю жене сюрприз, удивлю – возьму-ка Gelandewagen! Она и удивилась. Первый раз села пассажиром и сразу же спросила: «Что это за УАЗик?» Я тогда просто предложил ей пересесть за руль, и все вопросы отпали – потом ездила на нем с удовольствием.