Александр Фисенко – актер Московского театра Олега Табакова – спокойно жил и учился в тихом поселке Тульской области, пока однажды ночью не решил посвятить себя театральному искусству. А дальше – пошло-поехало
Первым автомобилем двенадцатилетнего школьника из Тульской области была папина «копейка». А еще в нашей семье присутствовал уазик. Так что учился я сразу на двух машинах, причем не только крутил баранку, но и сам ремонтировал семейный транспорт. До сих пор помню щенячий восторг, который испытывал при включении первой передачи, когда только что стоявший на месте автомобиль начинал движение. Понимаете, эта железная громадина подчиняется твоей воле! Вот так и катался по красивейшим местам в окрестностях Ясной Поляны. При этом гаишники в тех заповедных местах практически не встречались. Чуть позже я уже без спроса брал автомобиль и колесил по окрестным населенным пунктам. И как-то все хорошо обходилось. Никаких инцидентов.
Конечно, отец, который казался мне настоящим покорителем бездорожья. И зять – муж моей сестры, очень помогал. К сожалению, его уже нет с нами. Помню, как он рассказывал, что, когда машина выходит из поворота, можно потихоньку отпускать руль и немного добавлять газ.
Знаете, нет. Из этой несчастной «копейки» мы выжимали такое и проезжали в таких местах, где не каждый вездеход пройдет. Бензин, конечно, где-то «тырили». И «лысая» резина не была помехой. В какие только дебри не забирались. Романтика!
Политех я оканчивал. Учился через пень колоду. Но начатое хотел довести до конца, а потом все бросить и посвятить себя другому делу. Кстати, решение пойти по театральной стезе пришло ко мне за одну ночь.
Никаких родственников или знакомых в актерской среде не было. Разве что мать пела в молодости. Она и сейчас хорошо поет. У мамы идеальные слух и голос. Отец занимался спортом. А меня вот угораздило. В нашем поселке Первомайский во дворце культуры работал театральный кружок. Я туда ходил, потому что было прикольно. И девчонки там симпатичные были. Репетировали «Чиполлино». Мне дали роль Крота. Я мало что понимал, хотя все равно нравилось. Там организовывали чаепития, какие-то вечера, дискотеки. Интересная тусовка, проще говоря. Но мыслей о поступлении в театральный вуз ни у кого не возникало. Ну как не растут у нас бананы, и все. В кино ходили, в Тульский театр пару раз съездили, чтобы поесть мороженого с коньячком. А тут пришел ранней весной домой и не могу заснуть. Стал думать – кто я и что я? И вдруг натолкнулся на мысль о театральной карьере. Испугался. Откинул назойливую мысль. Но несколько раз за ночь с разных сторон возвращался к одному и тому же. А под утро созрел и решил, что именно благодаря артистическому искусству, как это ни высокопарно звучит, я смогу применить свои знания и умения.
Своеобразно. У нас проходит трасса М2. Я ее пересекал, уходил в лесок и там уже в полную силу декламировал экзаменационный материал среди березок. А это проза, басня, стихотворение. Если с этим все в порядке, на экзамене просят спеть, сыграть на музыкальном инструменте или станцевать. Чуть позже узнал, что Олег Табаков набирает группу во МХАТе. Стал стремиться именно туда. Хотя одновременно поступил и в ГИТИС к двум разным педагогам.
Не совсем. Не забывайте, что я оканчивал политех. И так совпало, что в девять утра я должен защищать диплом в Политехническом, а в двенадцать часов того же дня – третий тур в Театральном.
Еще как! Я защитился первым. И, представляете, защитился на отлично. Везет же, когда не надо! Затем на всех парах рванул в Москву. Ехать два с половиной часа. Времени впритык. Но успел. И все сложилось.
Родителям, естественно, ничего не сказал. Мотался в Москву и поступал одновременно во все вузы. А «копейку» предварительно продал, чтобы были деньги на первое время. Затем, когда поступил, открылся. И они благословили юное дарование, которому в тот момент было двадцать два года. Во время учебы ни о каком собственном автомобиле и помыслить было нельзя. А когда окончил и Табаков пригласил на работу в свой театр, где я и тружусь более двадцати лет, через год или два приобрел модную в начале двухтысячных «девятку».
Да, но в идеальном состоянии. Как говорится, не битую, не крашеную. Только карбюратор поменял. Тула недалеко. Родители и друзья – все там. И я мечтал, отказавшись от всяких автобусов, просто бросить спортивную сумку в багажник и махнуть в родные места. Кайф!
Да, у нас дублеров в театре нет, поэтому насморк – не повод для больничного. Но в плане поддержания здоровья очень помогают различные спортивные занятия. Чем я только не перезанимался в детстве! И футбол, и баскетбол, и плавание, ну и, конечно, каждую зиму хоккей, которым увлекаюсь до сих пор. Зимой самостоятельно бегал на лыжах в близлежащем парке. Там занимались спортсмены, и я старался держать их темп. Поначалу отставал, а потом начал некоторых обгонять.
Конечно! В конце школы вместе с группой единомышленников по уши ушли в «железки». Надо же было себя превращать в привлекательного со всех точек зрения мужчину. Сейчас тоже хожу в зал, но работаю на кардио с легкими весами, чтобы держать себя в тонусе. А хоккей стараюсь не пропускать. У нас в Щекино построили Ледовый дворец, и когда я приезжаю на родину, сразу записываюсь на свой любимый спорт. Для удобства я даже завел второй комплект формы, чтобы играть и в Москве, и дома.
У меня дизельный Mitsubishi Pajero.
Абсолютно. Мне всегда нравился этот внедорожник. Плюс очень хотелось приобрести именно дизель, поскольку бензиновая «трешка» слабовата, а «три и восемь» отличается капризами, да и «жрет» не слабо. После окончания гарантии сделал «чип-тюнинг». Проще говоря, для моей большой семьи нужен большой автомобиль. А еще мы любим путешествия. В прошлом году съездили в Крым, и машина произвела самое лучшее впечатление. Никаких нареканий. Два раза смотались в Карелию. «Японец» выручает во время поездок на охоту. У меня есть свое место на границе Нижегородской области. И в Грузию с сыном прокатились. В Батуми.
Азартный. Знаете, я считаю, что управляю автомобилем лучше многих водителей. Быстрее соображаю. Этому в немалой степени способствует мотоциклетный опыт. Но в определенный момент понял, что передвигаться на двухколесном транспорте в наших условиях напряжно и небезопасно.
Нет. Хотя с детьми мы нередко выбираемся погонять на картах.
Моя дочь – старший ребенок – пока равнодушна к автомобилю. Средний – тринадцатилетний сын – управление уже освоил. Я даю ему руль где-нибудь в полях, и мы вместе покоряем просторы родной природы. А младшему сынку пока рановато. Ему всего пять.
Я играю в шести спектаклях, и все они хороши. Знаете, при Машкове у нас все спектакли качественные и заслуживающие пристального внимания. Все актеры, и я в их числе, отдаются в театре по полной. Как говорил знаменитый бейсболист и один из мужей Мэрилин Монро: «Я всегда показываю свою лучшую игру, потому что никогда не знаешь, кто придет на тебя посмотреть в первый раз». Приходите в наш театр на любой спектакль. Не пожалеете!