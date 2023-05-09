Как за одну ночь?

Никаких родственников или знакомых в актерской среде не было. Разве что мать пела в молодости. Она и сейчас хорошо поет. У мамы идеальные слух и голос. Отец занимался спортом. А меня вот угораздило. В нашем поселке Первомайский во дворце культуры работал театральный кружок. Я туда ходил, потому что было прикольно. И девчонки там симпатичные были. Репетировали «Чиполлино». Мне дали роль Крота. Я мало что понимал, хотя все равно нравилось. Там организовывали чаепития, какие-то вечера, дискотеки. Интересная тусовка, проще говоря. Но мыслей о поступлении в театральный вуз ни у кого не возникало. Ну как не растут у нас бананы, и все. В кино ходили, в Тульский театр пару раз съездили, чтобы поесть мороженого с коньячком. А тут пришел ранней весной домой и не могу заснуть. Стал думать – кто я и что я? И вдруг натолкнулся на мысль о театральной карьере. Испугался. Откинул назойливую мысль. Но несколько раз за ночь с разных сторон возвращался к одному и тому же. А под утро созрел и решил, что именно благодаря артистическому искусству, как это ни высокопарно звучит, я смогу применить свои знания и умения.