Согласились?

Я ответил, что сделаю это с удовольствием, но не смогу его подменить в пути: у меня нет водительских прав из-за плохого зрения и вообще я не разбираюсь в автомобильной технике! Георгий Александрович порекомендовал мне взять с собой его племянника Алексея – сына сестры Натэлы и актера Евгения Лебедева. Мы купили билеты в Брест и отправились встречать Товстоногова. Надо было видеть, с какой счастливой улыбкой он вышел к нам из автомобиля и начал его гладить, приговаривая, какая это удобная машина! В итоге по дороге домой он так и не дал Леше сесть за руль – все время вел сам! А ведь мы ехали с двумя ночевками через Минск и Псков. Когда вернулись в Ленинград, я тут же умчался на гастроли, а по возвращении узнал, что с машиной Товстоногова произошло ЧП.