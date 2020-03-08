Режиссер и актер Рудольф Фурманов об автомобилях советских звезд, лучших пианистах среди водителей и своем ответе Владимиру Познеру
Георгий Александрович Товстоногов – художественный руководитель и главный режиссер ленинградского БДТ – просто обожал машины. У него была детская мечта – купить Mercedes-Benz, в 1950–60-е годы недостижимая. Конечно, машины у него были – он время от времени менял «Волги», однако на деньги, которые получал в СССР, купить автомобиль мечты не мог. Наконец в 1984 м он поставил в Германии спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» и на гонорар приобрел подержанный серебристый Mercedes. Звонит мне по телефону и говорит: «Рудольф, моя мечта сбылась! Я купил машину и прошу вас встретить меня в Бресте!»
Я ответил, что сделаю это с удовольствием, но не смогу его подменить в пути: у меня нет водительских прав из-за плохого зрения и вообще я не разбираюсь в автомобильной технике! Георгий Александрович порекомендовал мне взять с собой его племянника Алексея – сына сестры Натэлы и актера Евгения Лебедева. Мы купили билеты в Брест и отправились встречать Товстоногова. Надо было видеть, с какой счастливой улыбкой он вышел к нам из автомобиля и начал его гладить, приговаривая, какая это удобная машина! В итоге по дороге домой он так и не дал Леше сесть за руль – все время вел сам! А ведь мы ехали с двумя ночевками через Минск и Псков. Когда вернулись в Ленинград, я тут же умчался на гастроли, а по возвращении узнал, что с машиной Товстоногова произошло ЧП.
Обычно он ставил машину во дворе театра, но однажды приехал, а дежурной на проходной не было. Товстоногов припарковался у главного входа, а вечером увидел, что эмблему Mercedes-Benz кто то «с корнем» выдернул с капота! От огорчения Георгий Александрович даже заплакал… В итоге его помощник договорился с заводом ЛОМО, чтобы там сделали замену. И сделали! Один к одному выточили эмблему, причем в количестве 30 штук, да еще с резьбой. После чего, каждый раз приезжая в театр, Георгий Александрович выкручивал мерседесовскую «звезду». И это стало ритуалом: Товстоногов доставал платок, откручивал эмблему, бережно заворачивал и прятал в карман. Затем, стоя у машины, выкуривал сигарету и важно шел на репетицию. После чего все происходило в обратном порядке. Было заметно, что сам процесс доставляет ему огромное наслаждение.
Еще очень любил автомобили Владислав Игнатьевич Стржельчик. У него была «Волга», на которой мы ездили на гастроли
В общем, да. Но иногда приходилось проявлять смекалку. Например, мы гастролировали с Анатолием Папановым, Андреем Мироновым и Юрием Никулиным. Актерские ставки были небольшими – всего восемь рублей, поэтому отдельно брать с собой водителя выходило дорого. Я придумал, что это должен быть концертмейстер и водитель в одном лице! Никулин потом шутил, что Юрий Маевский – лучший пианист среди водителей и лучший водитель среди пианистов.
Не то слово! Он одним из первых привез себе из за границы опять же Mercedes-Benz, потому что гастролировал с цирком по всему миру. Кстати, интересная история произошла со съемками картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!» Это ведь идея Юрия Никулина – он где-то услышал о подобном случае или сам сочинил тот сюжет. Но именно он рассказал о благородном угонщике Рязанову и собирался сыграть главную роль – Юрия Деточкина. Однако к моменту начала съемок Никулину пришлось на полгода уехать на государственные гастроли цирка в Японии, Китае и Америке. Отказаться было нельзя, иначе разразился бы страшный скандал. Тогда Рязанов уговорил сняться в своей комедии Иннокентия Смоктуновского, который долго не соглашался. Рязанов заявил, что станет ночевать на полу на даче актера, пока не добьется положительного ответа. В итоге жена Смоктуновского убедила супруга принять предложение и, как видим, не зря.
Андрей очень любил автомобили и замечательно водил машину, а в жизни был внимательным и добрым человеком. В каждый мой приезд в Москву он сам встречал и провожал меня на машине. Помню, поехали на гастроли в Новомосковск – я был с пианистом Маевским, но Андрей сам сел за руль. Однажды Миронов захотел приобрести новую модель BMW, буквально потерял покой, но купить ее и ввезти в СССР не мог. Тогда нашли выход: его жена Лариса Голубкина была актрисой Центрального академического театра Советской Армии, поэтому когда автомобиль купили, то каким-то образом доставили его в страну по линии Министерства обороны.
Если он так думает – хорошо, но для меня Дмитрий прежде всего друг. И здесь я хочу вспомнить слова поэта Михаила Светлова о том, что дружба – понятие круглосуточное. Считает талисманом – значит буду талисманом.
Бывает, но обычно меня страхует шофер, который нажимает педали, а я только кручу руль. Для хорошего вождения нужен талант, и это, на мой взгляд, врожденное качество. Вот, например, Николай Фоменко – прирожденный автогонщик. Или Дима Певцов – может управлять машиной, наверное, с закрытыми глазами! Мне Бог не дал такого таланта. А вот моя жена Диана водит замечательно.
Мария Владимировна Миронова как-то рассказывала мне, что ее супруг Александр Менакер умел видеть талантливых людей, точно цепляя их невидимым крючком, и добавила: «Рудик, у вас такой же талант!» Я действительно собираю вокруг себя талантливых людей, некоторые из них приходят ко мне в телепрограмму «Театральная гостиная Рудольфа Фурманова». Например, жду в гости Владимира Познера, а если доведется побывать у него в передаче и он спросит, о чем я мечтал, но не сложилось, честно отвечу: жалею, что не вожу машину.