Среди ваших персонажей немало «олигархов», но ваше актерское обаяние заставляет воспринимать их неоднозначно…

Я к ним привык и, можно сказать, наигрался. Но, если предлагают нечто любопытное, соглашаюсь. Вот Андрей Звягинцев в «Левиафане» сумел найти что-то особенное в таком герое. Или другой олигарх-губернатор – в «Домашнем аресте» у Сени Слепакова и Пети Буслова, они тоже нашли «маночек». Мне интересно работать с талантливыми людьми. А мои герои-олигархи выглядят так, потому, что, как я всегда говорю, нет людей однозначно плохих или хороших. В одном больше хорошего, другой – человек системы: он бы и рад не брать взятки, но не может этого не делать, как только перестанет – конец, он уже не в одной лодке «с ними». С волками жить – по-волчьи выть, вот в чем ужас… Для меня чем сложнее персонаж, тем интереснее получается играть. Это когда зритель не знает, а как же к герою относиться? Вроде хороший мужик – веселый, обаятельный, но делает страшные вещи. Никогда в жизни не подумаешь, что он такой…