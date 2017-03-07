А тем, кто уже водит?

Отталкиваясь от своего опыта, я бы рекомендовала каждой девушке пройти курс управления автомобилем с механической коробкой передач, это позволяет лучше ощущать машину. Хотя случаются и чисто житейские ситуации: скажем, в путешествии вы захотите арендовать автомобиль, но у прокатной фирмы в наличии будут лишь модели на «механике» – в Европе это частое явление. Мне же умение ездить на «ручке» помогло в Марокко, когда мы на квадроциклах колесили по пустыне. На дюны невозможно взобраться с «автоматом» – там надо чувствовать, когда переключить скорость. Конечно, не каждую женщину ждет такой экстрим, но ведь и жизнь непредсказуема. Да и мужчине, который с вами, будет приятно, что вы умеете водить любой автомобиль, в его глазах вы станете более крутой!