Светлана Бондарчук об интуиции за рулем, своих принципах вождения, везучих и невезучих автомобилях
Не просто вожу, а с 17 лет. Правда, три первых года была злостным нарушителем – ездила без прав. Конец 80-х – начало 90-х – лихие времена моей юности. Первым моим автомобилем был ВАЗ-2105 очень «блатного» цвета Валентина – серо-фиолетовый неметаллик. Тогда казалось, что фантастически круто иметь такую машину. Хотя и до нее вовсю ездила, Антон Табаков, в частности, давал порулить.
Да, и сразу поехала по городу – стала автомобилистом в одно мгновение. Ни о каких АКПП тогда не было и речи, «механику», как и правила движения, осваивала в процессе. Но у меня есть интуиция, которая, слава богу, пока не подводила. Если я в чем-то сомневалась, то останавливалась, включала «аварийку» или съезжала на обочину, анализировала ситуацию. Да и сейчас так поступаю, если не знаю, как действовать. Но уже крайне редко. Те, кто со мной ездит, утверждают, что я разрушаю стереотипы о «женском» вождении, которого нужно опасаться.
Сажусь за руль по выходным, а в будние дни пользуюсь услугами водителя – это необходимость, обусловленная работой. Но так как я человек со своим стилем и огромным опытом вождения, то было сложно подобрать грамотного специалиста. В итоге удалось, и вот уже одиннадцатый год со мной один и тот же человек.
Нужно, чтобы он уважительно относился к другим участникам движения. Нельзя допускать неоправданного лихачества. Сама я воспитанный водитель, могу ехать быстро, но всегда уступлю дорогу. Кроме того, у моего водителя не должно быть вредных привычек, к курению, например. Наконец, он должен быть настоящим профессионалом за рулем.
Уже и не сосчитаю! Уверена, автомобили надо менять часто. Держать машины по десять лет – не моя история, у меня нет к ним сантиментов. Но должна сказать, что человеку, который будет ездить после меня, сильно повезет, я внимательно слежу за состоянием своих автомобилей, вовремя прохожу ТО, делаю все необходимое на сервисе.
Думаю, везучие и невезучие машины есть всегда, и это не зависит от бренда, в одной даже самой удачной партии или линейке может попасться неудачный экземпляр. Но мне до сих пор везло. К примеру, был Range Rover, у которого за два года даже прокола колеса ни разу не случилось.
Тоже на Range Rover, на удлиненной версии. Автомобилям этой марки в моем парке находится место уже лет пятнадцать. В частности, очень люблю модель Evoque. Но вместе с тем всегда нравились и модели Jaguar – у них есть свой неповторимый стиль, история, некое благородство, свойственное старой Англии. Мне казалось, что этот автомобиль мне подойдет, и именно так и получилось. Когда начала ездить в Jaguar XJ, то поняла: это моя машина. Просторная, комфортабельная, мощная, роскошная! Впрочем, все это в равной степени относится и к Range Rover – не зря ведь оба этих бренда принадлежат одной компании.
Люблю в автомобилях светлый салон – белый или молочных оттенков.
В вашем вопросе ключевое слово – «соответствовать». Ведь если человек приобретает дорогое транспортное средство, то это означает и недешевое обслуживание – сервис, налоги, страховые полисы… А в нашей стране известны случаи, когда хозяин огромного премиального автомобиля попросту не имел своего жилья. По-моему, это патология какая-то!
Если у вас есть возможность с кем-либо посоветоваться перед покупкой, сделайте это обязательно. У меня в подобных ситуациях – полная неразбериха в голове, становлюсь типичной «блондинкой». К примеру, в мегаполисе вроде бы неудобно иметь большой автомобиль, но я все равно остаюсь страстной поклонницей внедорожников – они формируют чувство уверенности, надежности. Поэтому, если вы только начинаете водить, если вам нужно часто выезжать за город, если есть дети и домашние животные, то все-таки советую отдать предпочтение небольшому внедорожнику. Да простят меня седаны!
Отталкиваясь от своего опыта, я бы рекомендовала каждой девушке пройти курс управления автомобилем с механической коробкой передач, это позволяет лучше ощущать машину. Хотя случаются и чисто житейские ситуации: скажем, в путешествии вы захотите арендовать автомобиль, но у прокатной фирмы в наличии будут лишь модели на «механике» – в Европе это частое явление. Мне же умение ездить на «ручке» помогло в Марокко, когда мы на квадроциклах колесили по пустыне. На дюны невозможно взобраться с «автоматом» – там надо чувствовать, когда переключить скорость. Конечно, не каждую женщину ждет такой экстрим, но ведь и жизнь непредсказуема. Да и мужчине, который с вами, будет приятно, что вы умеете водить любой автомобиль, в его глазах вы станете более крутой!
Их лучше вообще избегать. У меня есть железное правило: всегда притормаживать на перекрестках и оглядываться по сторонам, даже если еду по главной дороге. Мы не одни на дороге, а потому внимательность и еще раз внимательность! Если вы ничего не нарушаете, не факт, что не окажетесь участником ДТП по вине другого. Поэтому обзор должен быть максимальным, нельзя смотреть только вперед, учитесь контролировать пространство на все 360 градусов, как будто у вас «рыбий глаз». Мне это умение дал спорт – в молодости занималась фехтованием.
Светлана Бондарчук (в девичестве Рудская) родилась в Москве. Главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, телеведущая. Известна также как организатор популярных светских вечеринок, презентаций и мероприятий. Окончила библиотечный факультет Института культуры, серьезно занималась фехтованием, став кандидатом в мастера спорта в этом виде. Совсем юной Светлана выиграла конкурс Burda Moden и некоторое время работала моделью, была ведущей на ТВ.