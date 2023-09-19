В гостях у «Автопанорамы» известный фигурист Александр Энберт — серебряный призер Олимпийских игр в Корее и бронзовый призер Чемпионата мира. Сегодня Александр участвует в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Спортсмен считает, что его машина ждет момента, когда он куда-нибудь опаздывает. Такой у олимпийского BMW характер
Знаете, в этом плане у меня все было стандартно. Учился я в автошколе, когда появились деньги на первую машину. Конечно, в детстве отец сажал меня на колени и разрешал крутить баранку, но на этом мой опыт и ограничивался.
Это был Audi A4 turbo. До сотни он разгонялся за восемь секунд. Очень динамичная, просторная, удобная машина! А еще она имела полный привод, что особенно выручало зимой.
Знаете, об этом говорить пока рано (смеется). Могу сказать одно, дочь прекрасно спит в автокресле. Нас с супругой это радует. Стоит тронуться с места, как она сразу засыпает. Очень спокойно переносит поездки.
Лично я воспринимаю автомобиль как средство передвижения, как транспорт. Поэтому слово «любовь» здесь не совсем уместно. К своим машинам, я отношусь очень спокойно. Забочусь о них по минимуму. Конечно, делаю ТО, но без особого фанатизма.
В кружки и секции не ходил. С шести лет занимаюсь фигурным катанием и ни на что другое сил и времени попросту не хватало. Но я очень люблю картинг. Гоняли на картах с друзьями еще в те годы, когда я жил в Питере. Классная трасса была на Крестовском. Сейчас карты в основном электрические. А мы ездили на настоящих бензиновых машинках, обжигая локти о горячий мотор.
В детстве с родителями объездил всю Ленинградскую область. И сегодня тоже часто мотаюсь в Петербург из Москвы. Мне кажется, что на машине получается добраться до Северной столицы даже быстрее, чем на поезде или самолете.
Когда мы вернулись в Москву из Кореи, через несколько дней нам прислали приглашение в Кремль. Сначала был прием у президента, а затем мы отправились в Дом правительства. Перед входом стояли беленькие BMW, украшенные олимпийской символикой. Возле каждой машины находился консультант, который подробно рассказывал о нюансах управления и технического устройства. Для меня предназначался замечательный дизельный BMW X4?30d — лучшее, на мой взгляд, сочетание для города. Этот автомобиль легче, чем X5, и обладает непревзойденной динамикой разгона. Я был в восторге! Вполне вероятно, моим следующим автомобилем тоже будет дизель.
Знаете, спокойный. Очень редко выхожу из себя. Да и ситуация с культурой вождения в столице за последние годы существенно улучшилась. Люди стали лучше понимать друг друга. Этому способствует обилие камер, которые повсюду следят за водителями. Считаю, что относиться к другим надо так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Разные бывают ситуации. Иногда спешишь по важному, срочному делу. А олимпийский BMW как раз и ждет, когда я буду наконец куда-нибудь спешить. В этой машине — и коробка передач, и мотор, и подвеска — все настроено на скорость и динамику.