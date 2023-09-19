Какой вы водитель спокойный или эмоциональный?

Знаете, спокойный. Очень редко выхожу из себя. Да и ситуация с культурой вождения в столице за последние годы существенно улучшилась. Люди стали лучше понимать друг друга. Этому способствует обилие камер, которые повсюду следят за водителями. Считаю, что относиться к другим надо так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Разные бывают ситуации. Иногда спешишь по важному, срочному делу. А олимпийский BMW как раз и ждет, когда я буду наконец куда-нибудь спешить. В этой машине — и коробка передач, и мотор, и подвеска — все настроено на скорость и динамику.