Игорь Корнелюк о машине для отдыха, музыке в дороге, Моцарте, влиянии глобализации на песни, Rolls-Royсе и почему несколько лет не работал в кино
Единственное место, где я отдыхаю и расслабляюсь, могу послушать музыку и новости, узнать, что творится в мире. Машина для меня не только средство передвижения, но и предмет моей гордости, фетиш и, если хотите, статус. Жаль, что в юности у меня не было автомобилей, на которых езжу сейчас. Не пришлось бы петь половину песен и кормить девушек мороженым!
Любовь к машинам у меня с детства. В 1969 году мой папа купил «Запорожец» и больше лежал под ним, чем ездил, но я всегда старался быть рядом. Когда отец говорил, что едем окучивать картошку, я ставил условие – обратно веду я и в семь лет научился управлять автомобилем. Поэтому, когда в зрелом возрасте купил свою первую машину – подержанный BMW 520 и сразу же поехал, то вызвал изумление друзей. Мне оставалось только накатать опыт по улицам Питера. Это было в конце 1980-х, запчастей к иномарке не достать. Я решил, что лучше ездить на отечественном автомобиле и приобрел «Волгу». Кстати, человек, способный ездить на «Волге» по петербургским улицам, сможет водить любую машину в любой точке мира.
Потому что «Волга» – очень специальная штука! Когда зимой я просыпался, моя первая молитва была: «Господи, сделай так, чтобы сегодня не случилось оттепели!» В оттепель на крышке трамблера появлялась испарина, и ее надо было насухо протереть, иначе «Волга» не поедет. Мне это было неподвластно, видимо, из-за того, что у меня слишком толстые пальцы. Зато я научился ездить без сцепления и педали «газа» и даже без тормозов. Как-то в радиаторе сломался вентилятор, и я наловчился следить за приборами так, что, когда стрелка приближалась к уровню кипения, глушил мотор, прогуливался, пока не остынет, и только потом ехал дальше.
Разве что от бедности. У меня был один автомобиль с изумительной акустикой! Динамики звучали точно, ровно, и даже отклик диффузора получался настолько быстрый, что я слышал, как палочка ударника опускается на пластик, и этот «тыц» был очень правильным. Я шутил с музыкантами: «Ребята, сюда бы пару синтезаторов, подключиться – и можно работать!» Но в машине лучше слушать музыку новую или любимую, потому что в студии неудобно – оттуда выползаешь в крайней степени усталости, не хочется уже ничего. А сел в салон, включил аудиосистему и…
Я всеяден: мне нравятся джаз, рок, поп и классика. Слушаю Вагнера, Малера, Шопена, раннего Шумана, Шостаковича, Прокофьева, Гершвина, Фредди Меркьюри, ABBA. Boney M – недооцененная группа, на мой взгляд. Когда включаешь их старые записи, понимаешь, как лихо это сделано! Песня Sunny – попса, что часто говорят пренебрежительно, но какой оркестр, как продумана каждая нота!
Да, потому что есть музыка, которая положительно воздействует на человека за рулем. Она спокойная и расслабляет, но одновременно поднимает тонус, настроение, и ты собираешься.
Слушайте Моцарта, не ошибетесь! Моцарт – это сама музыка, просто мы к нему настолько привыкли, что кажется: ну что особенного? В консерватории нам рассказывали, что у композитора есть четыре стадии восприятия себя. Первая – «Я», когда зашкаливают амбиции, но без них нельзя в юности. Вторая – «Я и Моцарт», когда осознаешь, что и кроме тебя кто-то есть в мире музыки. Затем «Моцарт и я» – тут понимаешь, что Моцарт круче. И, наконец, «Все-таки Моцарт!» Это когда уже приходит мудрость, что до Моцарта тебе – как до неба. Я сейчас нахожусь в четвертой стадии!
В отношении музыки в кино один критерий – работает она в кадре или нет. Если в кадре стремительное движение машины, и музыка может быть темповая, скоростная, тревожная. А иногда автомобиль едет быстро, но мелодия плавная, и от этого контрапункта возникает другая эмоция. Думаю, такой контраст дает даже лучший результат. Аналогично – в трагическом финале не всегда хороша романтическая музыка, и ее полезно сделать не то чтобы радостной, а светлой. От слияния таких разных эмоций у зрителя возникает особое восприятие содержания картины.
Я современную музыку не очень люблю, и, кстати, 99% того, что сегодня делается, напеть невозможно. Сейчас благодаря развитию технологий музыку может писать каждый, и в день пишется больше песен, чем во времена моей юности за год. Лично мне это направление уже неинтересно. Песни теперь часто типовые, плоские, одинаковые. Но это оборотная сторона глобализации, искусство стало массовым.
Шесть лет назад увидел в автосалоне Rolls-Royce Ghost, необыкновенную белую красавицу, все во мне замерло, и я влюбился в эту машину. Раньше Rolls-Royce казался мне анахронизмом, но сейчас, когда мчусь по КАД на скорости 200 километров, у меня нет ощущения, что еду быстро, настолько я все контролирую. За рулем этого автомобиля возникает чувство, что ты на месте, а мир накатывает на тебя. Сидишь в тишине, комфорте, а мимо проплывают пейзажи.
Несколько лет я отказывался от кинопроектов, потому что хотел осуществить мечту всей жизни – написать оперу. И мы с моим соавтором Региной Лисиц недавно это сделали. Но теперь готов рассматривать предложения – у меня снова появилось время думать о кино.
Друзья, безаварийной езды вам, отсутствия пробок на дорогах и чтобы бензин становился дешевле и дешевле, а не наоборот. А главное, желаю всем крепкого здоровья, чтобы такие явления, как ограничения, маски, карантины, как можно скорее навсегда исчезли из нашей жизни и вспоминались лишь как страшный сон. Счастья и успехов в новом году всем читателям журнала!