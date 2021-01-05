Вы это уже тогда понимали?

Любовь к машинам у меня с детства. В 1969 году мой папа купил «Запорожец» и больше лежал под ним, чем ездил, но я всегда старался быть рядом. Когда отец говорил, что едем окучивать картошку, я ставил условие – обратно веду я и в семь лет научился управлять автомобилем. Поэтому, когда в зрелом возрасте купил свою первую машину – подержанный BMW 520 и сразу же поехал, то вызвал изумление друзей. Мне оставалось только накатать опыт по улицам Питера. Это было в конце 1980-х, запчастей к иномарке не достать. Я решил, что лучше ездить на отечественном автомобиле и приобрел «Волгу». Кстати, человек, способный ездить на «Волге» по петербургским улицам, сможет водить любую машину в любой точке мира.