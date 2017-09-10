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Виктор Сухоруков
10 сентября 2017

Виктор Сухоруков

актер театр и кино

На предельных скоростях

Виктор Сухоруков о легких и тяжелых ролях, чернухе на экранах, любимых шести сотках и хамстве за рулем

Вы – актер театр и кино. А какое из этих искусств ближе?

Где интересен, там и рай, куда зовут, там и праздник. Сегодня – театр, завтра – кино. Без разницы. Лишь бы пустоты не было. И не надо сравнивать между собой кино и театр, это разные виды искусства, как балет и живопись. Кино – индустриальное, компьютеризированное. Театр же – вещь живая, непосредственная, сиюминутная. И ощущения в каждом случае разные.

У вас любимые роли есть?

Есть фильмы, о которых я заявляю как о своей визитной карточке, по ним можно судить обо мне как индивидууме, о том, на что способен Сухоруков и что из себя представляет. Это «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Бедный, бедный Павел», «Не хлебом единым», «Агитбригада «Бей врага», «Остров». Эти ленты – мой бренд, мое портфолио, в них весь диапазон моих возможностей.

В вашем активе роли исторических личностей – царя, Ленина, Хрущева, Гиммлера, Берии. И еще больше вымышленных персонажей. Кого играть сложнее?

Пожалуй, я сейчас впервые точно сформулирую ответ на этот вопрос. Легко играть любую роль, легки все роли, если… Вот тут вопрос в том, каков режиссер, насколько он с тобой вместе, не путает, не будоражит своей некомпетентностью, бездарностью, неготовностью. Я вдруг обнаружил, что мне все роли даются легко, когда режиссер меня понимает, слышит, ставит очень четкие задачи. Но там, где я угораю от отсутствия режиссуры в моих ролях, они и даются тяжело. Так что сегодня впервые говорю: роль – вещь для актера легкая, если найден контакт с режиссером.

Не было желания что-нибудь самому поставить?

А зачем? Я актерствую, и хотя уже начинаю уставать от профессии по возрасту, все равно кажется, что чего-то недопонял, недоиграл, недомыслил. Словно живу в последнем вагоне поезда и никак не перейду в купе класса «люкс», все время ощущение какого-то опоздания.

Есть спектакли, где вы играете две, а то и больше ролей – совершенно разных. Трудно?

Что объединяет капот и багажник автомобиля? У них разные функции, но оба принадлежат одному изделию. Так и здесь, я ведь не роли играю, а обслуживаю идею. А она одна. Пусть будет несколько очень разных ролей, как в спектакле Олега Меньшикова «Игроки» по Гоголю, но их объединяет мысль, тема. Чем больше у тебя ролей в одной истории, тем быстрее начинаешь забывать о перевоплощении, а обслуживаешь смысл спектакля. Но если его нет, то я просто ряжусь в маскарадные костюмы и развлекаю публику. В этом, кстати, тоже не вижу ничего предосудительного.

Вы упомянули «Игроков». Эта работа не позволила вам сыграть в бондиане. Не жалеете?

Нет. Именно в то время я набирал обороты в творчестве здесь, в России. Начал встречать потрясающе интересных людей и выполнять потрясающе интересную работу: на выпуске были «Игроки», заканчивал два фильма, которые принесли мне и пользу, и радость, и имя. А если бы уехал на крошечную ролюшку чокнутого русского изобретателя, которого потом я и не разгляжу в кино, а это была двадцатая серия про Бонда «Умри, но не сейчас», то просто пробегал бы там с чемоданчиком. 

Каких-то новых ролей, премьер с вашим участием нам ждать?

Сейчас снимаюсь мало, были предложения, но больно уж они меня… удивляли. К примеру, одна из главных ролей по сценарию, где кровищи – даже не море, океан! Я тогда сказал: вы ведь все деньги, выделенные на фильм, потратите только на имитацию крови. Да еще на дерьмо, ужасы, безобразия. Глупейший сюжет! А у другого молодого режиссера я спросил: ты знаешь, что жизнь тоже бывает светлой, радостной? Причем я ведь не за гламур, не за приукрашивания. Просто история, в которую позвали, какой-то морг на колесах, и там такая эклектика, такой ужас! Наверное, подобное есть в жизни, но я это играть не хочу. 

Неужели вообще ничего хорошего?

Бывают просветления! Почти закончил сниматься в фильме «Звезды» молодого режиссера Александра Новикова. Роль интереснейшая – Юрий Алексеевич по прозвищу Гагарин, он родился в 1961 году и его назвали Юрой. Учитель русского языка, приехавший в Россию из Узбекистана на заработки. И вот о приключениях русского в России этот фильм. Хотя можно сказать и так: там непогода и в природе, и в жизни человека. Но я давно не испытывал такого наслаждения от процесса съемок. Причем помимо режиссера там и оператор замечательный – Андрей Федотов. Это полнометражная картина. Кроме того, в октябре на телеканале ТНТ выйдет 15-серийный «Физрук 4». Сыграл в нем отца героя Дмитрия Нагиева.

На вашей малой родине в Орехово-Зуево вам установили памятник…

Я долго избегал такого определения – мы называли это городской скульптурой: бронзовая скамейка и моя фигура в натуральную величину. Местный предприниматель Игорь Беркаусов так захотел отметить мой юбилей. Я категорически отказывался, но он сказал: вы наш национальный орехово-зуевский герой. Кстати, вот уже год прошел, но до сих пор никто ничего не нацарапал.

…При этом вас можно частенько встретить в метро, в троллейбусе, в электричке. Не «забронзовели»?

Я так живу. Общественный транспорт для меня удобен. Машинами люди буквально заткнули всю страну, в ней стало необычайно тесно. Мало того что на дорогах, так еще и по тротуарам ползают, и дворы забиты – вместо клумб с цветами теперь гаражи. Я как то пошутил, что гражданская война у нас начнется между автомобилистами и пешеходами: сколько глупых людей выявляется именно на дорогах! Не в жизни, а за рулем я вижу грубиянов, хамов, подлецов, уродов. И даже женщины подчас превращаются за рулем в неженщин. Но если у тебя плохие нервы или замучили проблемы, не садись за руль – тут надо быть мудрым, обладать терпением, самообладанием. А коли их нет, то за рулем делать нечего, иначе будет беда.

А вы автомобиль водите?

Даже прав никогда не имел. Но ездить в машинах люблю, причем спереди. А сам в них ничего не смыслю – ни в марках, ни в моделях.

Как отдыхаете обычно?

На даче, в огороде. Очень люблю свои шесть соток в Орехово-Зуево – у нас там на двоих с сестрой их двенадцать. Есть домик летний, туалет на улице, вода греется через электрический бак. Зато все свое, все сделано своими руками. 

А путешествовать любите?

Очень! Но не могу сказать, что это должно быть, скажем, море или горы. Нравится просто бродить. Или же ездить на машине, когда кто-то готов меня катать. Даже музеи никакие не нужны – просто колесить и, раскрыв рот, глядеть по сторонам. Недавно вот был в Голландии, там просто потрясающие дороги, от которых получаешь наслаждение. При этом, например, трасса длиной 25 км проложена по морю: без всяких светофоров, прямая, с острова на остров, почти пустая и – бесплатная! В Россию же со всего мира автомобили ввозят, а дорог нет. И стоянок нет. Так же нельзя, люди подчас разговаривают с машиной, она для них одушевленная. Но позаботьтесь вы об этом «члене семьи»! Хотя в первую очередь это должны делать власти. И те, кто ведет автомобильный бизнес, тоже обязаны думать об инфраструктуре, о том, как эти машины будут эксплуатироваться.

Если вернуться к вашей профессии…

Хочу в ней мчаться, как по хайвею, легко, красиво, изящно, на предельных скоростях, со свистом в ушах, без всякой тряски и колдобин. Потому что в таком случае я буду восхищаться собой, а публика – тем, как я еду по этой дороге. 

Досье

Народный артист России Виктор Сухоруков родился в ноябре 1951 года в Орехово-Зуево в семье работников местной ткацкой фабрики. О карьере артиста мечтал еще в школе, но в театральный вуз поступил лишь со второй попытки. Окончив ГИТИС в 1978 году, уехал в Ленинград, где много лет трудился в разных театрах. В кино по-настоящему большие роли начал получать довольно поздно – почти в 40-летнем возрасте, став широко известным после картин «Брат» и «Брат 2», где сыграл старшего брата главного героя. Сейчас фильмография актера насчитывает более 80 лент, он продолжает сниматься в кино, телесериалах, является артистом Театра имени Моссовета, сотрудничает с рядом других творческих коллективов.

Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Автор
Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Фото
из архива Театра имени Моссовета

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