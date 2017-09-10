А путешествовать любите?

Очень! Но не могу сказать, что это должно быть, скажем, море или горы. Нравится просто бродить. Или же ездить на машине, когда кто-то готов меня катать. Даже музеи никакие не нужны – просто колесить и, раскрыв рот, глядеть по сторонам. Недавно вот был в Голландии, там просто потрясающие дороги, от которых получаешь наслаждение. При этом, например, трасса длиной 25 км проложена по морю: без всяких светофоров, прямая, с острова на остров, почти пустая и – бесплатная! В Россию же со всего мира автомобили ввозят, а дорог нет. И стоянок нет. Так же нельзя, люди подчас разговаривают с машиной, она для них одушевленная. Но позаботьтесь вы об этом «члене семьи»! Хотя в первую очередь это должны делать власти. И те, кто ведет автомобильный бизнес, тоже обязаны думать об инфраструктуре, о том, как эти машины будут эксплуатироваться.