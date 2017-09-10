Виктор Сухоруков о легких и тяжелых ролях, чернухе на экранах, любимых шести сотках и хамстве за рулем
Где интересен, там и рай, куда зовут, там и праздник. Сегодня – театр, завтра – кино. Без разницы. Лишь бы пустоты не было. И не надо сравнивать между собой кино и театр, это разные виды искусства, как балет и живопись. Кино – индустриальное, компьютеризированное. Театр же – вещь живая, непосредственная, сиюминутная. И ощущения в каждом случае разные.
Есть фильмы, о которых я заявляю как о своей визитной карточке, по ним можно судить обо мне как индивидууме, о том, на что способен Сухоруков и что из себя представляет. Это «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Бедный, бедный Павел», «Не хлебом единым», «Агитбригада «Бей врага», «Остров». Эти ленты – мой бренд, мое портфолио, в них весь диапазон моих возможностей.
Пожалуй, я сейчас впервые точно сформулирую ответ на этот вопрос. Легко играть любую роль, легки все роли, если… Вот тут вопрос в том, каков режиссер, насколько он с тобой вместе, не путает, не будоражит своей некомпетентностью, бездарностью, неготовностью. Я вдруг обнаружил, что мне все роли даются легко, когда режиссер меня понимает, слышит, ставит очень четкие задачи. Но там, где я угораю от отсутствия режиссуры в моих ролях, они и даются тяжело. Так что сегодня впервые говорю: роль – вещь для актера легкая, если найден контакт с режиссером.
А зачем? Я актерствую, и хотя уже начинаю уставать от профессии по возрасту, все равно кажется, что чего-то недопонял, недоиграл, недомыслил. Словно живу в последнем вагоне поезда и никак не перейду в купе класса «люкс», все время ощущение какого-то опоздания.
Что объединяет капот и багажник автомобиля? У них разные функции, но оба принадлежат одному изделию. Так и здесь, я ведь не роли играю, а обслуживаю идею. А она одна. Пусть будет несколько очень разных ролей, как в спектакле Олега Меньшикова «Игроки» по Гоголю, но их объединяет мысль, тема. Чем больше у тебя ролей в одной истории, тем быстрее начинаешь забывать о перевоплощении, а обслуживаешь смысл спектакля. Но если его нет, то я просто ряжусь в маскарадные костюмы и развлекаю публику. В этом, кстати, тоже не вижу ничего предосудительного.
Нет. Именно в то время я набирал обороты в творчестве здесь, в России. Начал встречать потрясающе интересных людей и выполнять потрясающе интересную работу: на выпуске были «Игроки», заканчивал два фильма, которые принесли мне и пользу, и радость, и имя. А если бы уехал на крошечную ролюшку чокнутого русского изобретателя, которого потом я и не разгляжу в кино, а это была двадцатая серия про Бонда «Умри, но не сейчас», то просто пробегал бы там с чемоданчиком.
Сейчас снимаюсь мало, были предложения, но больно уж они меня… удивляли. К примеру, одна из главных ролей по сценарию, где кровищи – даже не море, океан! Я тогда сказал: вы ведь все деньги, выделенные на фильм, потратите только на имитацию крови. Да еще на дерьмо, ужасы, безобразия. Глупейший сюжет! А у другого молодого режиссера я спросил: ты знаешь, что жизнь тоже бывает светлой, радостной? Причем я ведь не за гламур, не за приукрашивания. Просто история, в которую позвали, какой-то морг на колесах, и там такая эклектика, такой ужас! Наверное, подобное есть в жизни, но я это играть не хочу.
Бывают просветления! Почти закончил сниматься в фильме «Звезды» молодого режиссера Александра Новикова. Роль интереснейшая – Юрий Алексеевич по прозвищу Гагарин, он родился в 1961 году и его назвали Юрой. Учитель русского языка, приехавший в Россию из Узбекистана на заработки. И вот о приключениях русского в России этот фильм. Хотя можно сказать и так: там непогода и в природе, и в жизни человека. Но я давно не испытывал такого наслаждения от процесса съемок. Причем помимо режиссера там и оператор замечательный – Андрей Федотов. Это полнометражная картина. Кроме того, в октябре на телеканале ТНТ выйдет 15-серийный «Физрук 4». Сыграл в нем отца героя Дмитрия Нагиева.
Я долго избегал такого определения – мы называли это городской скульптурой: бронзовая скамейка и моя фигура в натуральную величину. Местный предприниматель Игорь Беркаусов так захотел отметить мой юбилей. Я категорически отказывался, но он сказал: вы наш национальный орехово-зуевский герой. Кстати, вот уже год прошел, но до сих пор никто ничего не нацарапал.
Я так живу. Общественный транспорт для меня удобен. Машинами люди буквально заткнули всю страну, в ней стало необычайно тесно. Мало того что на дорогах, так еще и по тротуарам ползают, и дворы забиты – вместо клумб с цветами теперь гаражи. Я как то пошутил, что гражданская война у нас начнется между автомобилистами и пешеходами: сколько глупых людей выявляется именно на дорогах! Не в жизни, а за рулем я вижу грубиянов, хамов, подлецов, уродов. И даже женщины подчас превращаются за рулем в неженщин. Но если у тебя плохие нервы или замучили проблемы, не садись за руль – тут надо быть мудрым, обладать терпением, самообладанием. А коли их нет, то за рулем делать нечего, иначе будет беда.
Даже прав никогда не имел. Но ездить в машинах люблю, причем спереди. А сам в них ничего не смыслю – ни в марках, ни в моделях.
На даче, в огороде. Очень люблю свои шесть соток в Орехово-Зуево – у нас там на двоих с сестрой их двенадцать. Есть домик летний, туалет на улице, вода греется через электрический бак. Зато все свое, все сделано своими руками.
Очень! Но не могу сказать, что это должно быть, скажем, море или горы. Нравится просто бродить. Или же ездить на машине, когда кто-то готов меня катать. Даже музеи никакие не нужны – просто колесить и, раскрыв рот, глядеть по сторонам. Недавно вот был в Голландии, там просто потрясающие дороги, от которых получаешь наслаждение. При этом, например, трасса длиной 25 км проложена по морю: без всяких светофоров, прямая, с острова на остров, почти пустая и – бесплатная! В Россию же со всего мира автомобили ввозят, а дорог нет. И стоянок нет. Так же нельзя, люди подчас разговаривают с машиной, она для них одушевленная. Но позаботьтесь вы об этом «члене семьи»! Хотя в первую очередь это должны делать власти. И те, кто ведет автомобильный бизнес, тоже обязаны думать об инфраструктуре, о том, как эти машины будут эксплуатироваться.
Хочу в ней мчаться, как по хайвею, легко, красиво, изящно, на предельных скоростях, со свистом в ушах, без всякой тряски и колдобин. Потому что в таком случае я буду восхищаться собой, а публика – тем, как я еду по этой дороге.
Народный артист России Виктор Сухоруков родился в ноябре 1951 года в Орехово-Зуево в семье работников местной ткацкой фабрики. О карьере артиста мечтал еще в школе, но в театральный вуз поступил лишь со второй попытки. Окончив ГИТИС в 1978 году, уехал в Ленинград, где много лет трудился в разных театрах. В кино по-настоящему большие роли начал получать довольно поздно – почти в 40-летнем возрасте, став широко известным после картин «Брат» и «Брат 2», где сыграл старшего брата главного героя. Сейчас фильмография актера насчитывает более 80 лент, он продолжает сниматься в кино, телесериалах, является артистом Театра имени Моссовета, сотрудничает с рядом других творческих коллективов.