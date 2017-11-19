Режиссер и писатель Павел Санаев о первом опыте вождения, умении собрать классную аудиосистему и предстоящем возвращении в большое кино
Первый раз дедушка (популярный советский актер Всеволод Санаев. – Прим. ред.) дал порулить «Волгой» ГАЗ-21, когда мне было три года. Помню, сидел у него на коленях, он нажимал на «газ», и мы ехали по шоссе. Это было потрясающее ощущение: я вращал руль – и огромная машина слушалась меня!
Тоже рано – в 18 лет. Тогда в ДОСААФ требовалось посещать занятия, учиться на тренажерах – все серьезно. Но реальных часов вождения очень не хватало, и официально получивший права человек был, как правило, плохим водителем. Мы нашли выход. В автошколе я учился с компаньоном – вместе занимались видеозаписями. И мы «коррумпировали» инструктора, договорившись в обмен на дополнительные часы вождения снабжать его новыми фильмами. Несмотря на эти дополнительные часы, первые самостоятельные поездки на машине были сплошным стрессом. Первым же моим автомобилем стал ВАЗ-2104 Ролана Антоновича Быкова (советский актер и режиссер, отчим Павла Санаева. – Прим. ред.). У него тогда появилась «Волга» с водителем от Фонда развития кино, и «Жигули» он не использовал.
Это был боевой автомобиль! Я на нем учился ездить и на второй год здорово разбил – въехал в «буханку» так, что весь передок у «Жигулей» снесло. К счастью, без последствий для здоровья. А все потому, что гонять начал. На мой взгляд, 90% всех ДТП происходит из-за скорости. Несколько раз смотрел подборки аварий с видеорегистраторов – это полезно, чтобы понять, каких ошибок нужно стараться избегать. Так вот, в этих подборках на один случай откровенного невезения девять случаев – злостное превышение скоростного режима. Смотришь и хочется воскликнуть: ну куда же ты, идиот, несешься по узкой двухполосной дороге на своем корыте со скоростью 140 км в час? Понятно ведь, что произойдет!
Разбитые «Жигули» я чинил почти год – в 1990-е это была та еще задача! Потом отъездил на них еще три года и купил первую собственную машину – Opel Rekord. Брал как автомобиль 1991 года выпуска (так было написано в техпаспорте), а он оказался на 12 лет старше. Я уже позже выяснил, что эту модель сняли с конвейера в 1985-м. Но четыре года Opel прослужил верой и правдой. Потом около года была Audi 90 и две модели BMW – «трешка» и «пятерка». Теперь – Genesis G90. Причем на предыдущем поколении – Hyundai Genesis – тоже довелось немного поездить: прогресс очевиден. Genesis на рынке премиальных бизнес-седанов – новичок, поэтому корейскому бренду надо утверждаться. И я вижу, что в этих машинах ни на чем не экономят. К примеру, в G90 качество материалов интерьера, на мой взгляд, исключительное. Без всяких скидок! Это большой автомобиль, но на удивление послушный, маневренный. В разных режимах управления по-своему регулируется подвеска, чувствительность руля, сопряженность мотора и трансмиссии. Я обычно выставляю руль и подвеску на «спорт», а двигатель включаю в режим «смарт». Последний удобен тем, что при обычной манере вождения машина работает в режиме «эко», экономя топливо, но, когда нужно ускориться, она сама немедленно переключается на «спорт».
В поездках на большие расстояния очень выручают функции круиз-контроля и контроля за полосой. Конечно, это не полный автопилот – руки надо держать на руле, но машина сама держит скорость, дистанцию до впередиидущего автомобиля и подруливает, держа свою полосу даже в поворотах. Эти функции я оценил в полной мере, когда ездил в Питер. Долгая монотонная дорога, нога постоянно на педали «газа», все время подруливаешь, держишь дистанцию – это утомляет однообразием. А стоит включить «круиз» – и можно чуть расслабиться.
Сейчас работаю над второй частью романа «Хроники Раздолбая», готовлюсь к встречам с читателями в разных городах, поэтому на данный момент я – стопроцентный писатель. Режиссерская карьера временно стоит на паузе, но это не значит, что я не развиваюсь в этой профессии. После выхода фильма «На игре» я много учился по американским видеокурсам работе с актерами, мизансценированию, снял несколько короткометражек, «пилот» для телеканала, был сопродюсером на одной из картин, для которой написал сценарий. Подразумеваю, что, закончив книгу, вернусь к режиссуре уже окончательно. Литература – очень специфическая вещь: писать надо тогда, когда тебе есть что сказать. В этой книге мне есть что сказать, и только поэтому я ее пишу. Но думаю, добавить к сказанному будет уже нечего. А потому закончу и с головой уйду в кино – больше не собираюсь сидеть на двух стульях.
Есть увлечение, которое даже переросло в дополнительную, абсолютно неожиданную профессию. Я несколько лет фанатично увлекался аудио – тем, что принято называть «аудиофильством». И, поскольку писательская работа предполагает систематизацию освоенного материала, выстроил из своих знаний определенную систему, для которой специально создал сайт hiendmusic.ru. Ведь, если разобраться, нигде нет систематизированной информации, как строить хорошую домашнюю аудиосистему. Есть несколько аудиофорумов, но, поверьте, толку от них мало. А собрать систему – не просто колонки к усилителю подключить. Большинство людей делают это без знаний, пользуясь случайными советами, и получают в итоге кузов от Porsche, мотор от трактора «Беларусь» и трансмиссию от Fiat по цене Ferrari. Можете себе представить, как «ездит», то есть звучит такая система! Четыре года я наполнял свой сайт статьями по разным аспектам «системостроительства» – от выбора правильной акустики до настройки тонарма проигрывателя, а потом люди стали обращаться ко мне за прямыми консультациями, и я начал собирать для них системы за небольшой процент от их общей стоимости.
Мне по кайфу! Работа над книгой – это марафон, тоннель бесконечной длины, который надо прокопать. А хочется иметь какие-то свершения «здесь и сейчас». Собирая людям системы, я получаю результат немедленно, к тому же это общение. Я ведь и режиссерскую профессию люблю сильнее, потому что она предполагает работу с людьми. А писательство – работа в одиночестве, которое меня периодически вымораживает до депрессии. Так что эти аудиоконсультации – отличная отдушина: встречаешься то с одним, то с другим новым человеком, узнаешь его предпочтения, подбираешь под него компоненты, заказываешь у знакомых поставщиков… Словом, образовалась совершенно неожиданная деятельность, и, пока я пишу книгу, точно буду ею заниматься.
У меня есть «сценарий мечты» – этакая русская «Матрица», фантастический экшн. Параллельно с работой над романом занимаюсь этим сценарием: утром делаю одно, вечером – другое. Плюс рисуем потихоньку с одним художником по этой истории графический роман, или, попросту говоря, комикс. За время написания романа, думаю, доведем до ума и то и другое.
Павел Санаев родился в 1969 году в Москве. Режиссер, писатель, сценарист, переводчик. Внук народного артиста СССР Всеволода Санаева. Мать – актриса Елена Санаева. Окончил сценарный факультет ВГИКа и написал повесть «Похороните меня за плинтусом», которая вышла в 1996 году и сразу стала бестселлером. С 1995 года активно работал кинопереводчиком и стал автором официальных переводов для многих известных фильмов: «Властелин колец», «Остин Пауэрс», «Очень страшное кино» и др. В 2004-м дебютировал как режиссер короткометражного кино – получасовой художественной ленты «Каунасский блюз». Позже снял ряд полнометражных фильмов – «Последний уик-энд», «Нулевой километр», «На игре» и «На игре 2. Новый уровень». В мае 2013 года вышла первая часть романа-дилогии «Хроники Раздолбая», сейчас идет работа над второй частью. Вместе с женой воспитывает 5-летнюю дочь Веронику.