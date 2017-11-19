А на «иностранцев» когда пересели?

Разбитые «Жигули» я чинил почти год – в 1990-е это была та еще задача! Потом отъездил на них еще три года и купил первую собственную машину – Opel Rekord. Брал как автомобиль 1991 года выпуска (так было написано в техпаспорте), а он оказался на 12 лет старше. Я уже позже выяснил, что эту модель сняли с конвейера в 1985-м. Но четыре года Opel прослужил верой и правдой. Потом около года была Audi 90 и две модели BMW – «трешка» и «пятерка». Теперь – Genesis G90. Причем на предыдущем поколении – Hyundai Genesis – тоже довелось немного поездить: прогресс очевиден. Genesis на рынке премиальных бизнес-седанов – новичок, поэтому корейскому бренду надо утверждаться. И я вижу, что в этих машинах ни на чем не экономят. К примеру, в G90 качество материалов интерьера, на мой взгляд, исключительное. Без всяких скидок! Это большой автомобиль, но на удивление послушный, маневренный. В разных режимах управления по-своему регулируется подвеска, чувствительность руля, сопряженность мотора и трансмиссии. Я обычно выставляю руль и подвеску на «спорт», а двигатель включаю в режим «смарт». Последний удобен тем, что при обычной манере вождения машина работает в режиме «эко», экономя топливо, но, когда нужно ускориться, она сама немедленно переключается на «спорт».