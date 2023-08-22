Права к моменту покупки у вас уже были?

Конечно же, как законопослушный автовладелец перед покупкой автомобиля я записался на курсы, где и получил необходимый объем теоретических и практических знаний. Инструктор у меня был фантастический. С его подачи на первом же зимнем занятии я сел за руль, на третьем чуть не попал в аварию, а начиная с четвертого уже возил его по делам и за пивом. Вождение тогда сдавали в самом лютом ГАИ на Варшавке. С первого раза не проходил почти никто. Среди неудачников оказался и я, поскольку забыл включить поворотник перед остановкой, и с позором был отправлен на второй заход. Но занятия в экстремальных условиях не прошли даром. Как-то раз меня — студента третьего курса МАТИ — пригласили поучаствовать в телепередаче «Вираж». Среди конкурсов было управление авто, мотоциклом и даже гужевой повозкой. Мы с напарником Андреем Савельевым заняли почетное третье место. И с этим нам крупно повезло. Дело в том, что в борьбе за золото и серебро команды проходили испытание на вертолетах и один из взлетов закончился катастрофой… Но после этого я год откатался на кольцевых гонках, стал инструктором по автомотоспорту и периодически принимал участие в различных любительских заездах.