Андрей Соколов за свою длинную и успешную кинокарьеру освоил десятки видов транспортных средств. Но самым курьезным стал случай из реальной жизни, когда в «жигулях» будущей звезды чуть-чуть не случились роды. До роддома доехать успели. Мальчика назвали Андреем
Машинами я начал грезить с семнадцати лет. В годы моей юности обладание автомобилем было из разряда несбыточных «мечт». К тому времени в своих снах я уже несколько раз оказывался счастливым обладателем собственного транспорта. И понял, что пора действовать. Многочисленные стройотряды, поездки на строительство БАМа сантехником принесли свои плоды, и в 19 лет я смог купить «одиннадцатую» модель «Жигулей» желтого цвета. Машина, прямо скажем, была не первой свежести.
Конечно же, как законопослушный автовладелец перед покупкой автомобиля я записался на курсы, где и получил необходимый объем теоретических и практических знаний. Инструктор у меня был фантастический. С его подачи на первом же зимнем занятии я сел за руль, на третьем чуть не попал в аварию, а начиная с четвертого уже возил его по делам и за пивом. Вождение тогда сдавали в самом лютом ГАИ на Варшавке. С первого раза не проходил почти никто. Среди неудачников оказался и я, поскольку забыл включить поворотник перед остановкой, и с позором был отправлен на второй заход. Но занятия в экстремальных условиях не прошли даром. Как-то раз меня — студента третьего курса МАТИ — пригласили поучаствовать в телепередаче «Вираж». Среди конкурсов было управление авто, мотоциклом и даже гужевой повозкой. Мы с напарником Андреем Савельевым заняли почетное третье место. И с этим нам крупно повезло. Дело в том, что в борьбе за золото и серебро команды проходили испытание на вертолетах и один из взлетов закончился катастрофой… Но после этого я год откатался на кольцевых гонках, стал инструктором по автомотоспорту и периодически принимал участие в различных любительских заездах.
Неплохо. Автопутешествия были и остаются неотьемлемой частью моего автомобильного бытия. Подмосковье, Золотое кольцо, Питер, Прибалтика, Белоруссия, Украина. Много где побывал. Позже на арендованных автомобилях покорял просторы старушки-Европы. Однажды сел за руль джипа и к обычной легковушке вернуться уже не смог. С тех пор внедорожники — это мое все! К сожалению, не могу похвастаться отечественными экземплярами. Все жду, когда наш автопром порадует конкурентоспособной продукцией.
По мере накопления водительского опыта, ну и в силу трансформации мировоззрения менялся и мой стиль вождения. От юношеского максимализма постепенно «докатился» до снисходительного пофигизма, но в четких рамках закона. Наиболее полезный вывод из уже многолетней водительской практики: «Быстро поедешь, тихо понесут».
Самый курьезный случай на дороге случился как раз на моей первой «канарейке». Я любил возвращаться с дачи рано утром. Машин нет — птички поют. И как-то раз подобный утренний вояж прервала выбежавшая прямо под колеса женщина. Не успел я открыть рот и вежливо попросить убраться к чертовой матери с капота, как за спиной на заднее сиденье уже погружалась стонущая девушка с огромным животом и начавшими отходить водами. Я, конечно, ко многому был готов, но рожать в моей свежевымытой ласточке с «пропылесошенным» салоном и надраенными стеклами… извините! До этого в моей машине никто не рожал. И потому команду «Гони!» я воспринял буквально, и минут через сорок мы влетели на территорию больницы с двумя истошно воющими машинами ГАИ на хвосте. Все закончилось удачно, часа через полтора в процессе отмывания машины я узнал, что на свет появился мальчик, которого по случайному совпадению назвали Андрей.
За свою кинематографическую карьеру по сюжету пришлось разбить несколько машин. Приходилось водить и легковушки, и фуры, и прочий транспорт. Когда меня спрашивают, какую роль я хотел бы сыграть, отвечаю: «Неважно, как она называется, было бы про что». То же и с авто. Суть не в названии, а в удовлетворении потребностей. Пожалуй, пока несбывшаяся мечта — это машина Джеймса Бонда. Нет, обладать ею не хочу. Просто покататься интересно.
Сегодняшние реалии очень дисциплинируют водителей. Я бы сказал, чрезмерно. Разумеется, правила за рулем надо соблюдать, но... когда постоянно приходят штрафы, то волей-неволей появляются вопросы и накапливается раздражение. Как на трассе после «110» после поворота может стоять знак «40»? Если катаешься по этой дороге каждый день, ты к этому готов. А как быть тому, кто здесь первый раз?! Какой умник в свое время запретил остановку около больниц? Потом, правда, отменили — хватило ума, но осадочек, как говорится, остался. С какой стати установка «крюка» для прицепа обсуждается как «переоборудование» машины? Вопросов много — ответов гораздо меньше. Но мы, автомобилисты, не отчаиваемся. Автомобиль — прекрасное изобретение человечества, и ряды водителей никогда не иссякнут. Поэтому хочется всем нам пожелать хороших дорог и позитивных эмоций. Ни гвоздя, ни колдобины!
Благодарим Юрия Маркова за помощь в организации интервью