Сейчас вы всегда сами за рулем?

Я – за рулем, Шура – нет. C удовольствием вожу автомобиль, но в последнее время в Москве стало сложно парковаться, даже платные парковки забиты в часы пик. Поэтому удобнее ездить с водителем, который к тому же выполняет некоторые административные функции. Тем более что Infiniti QX80, на котором я передвигаюсь, во всех отношениях замечательный автомобиль – и с точки зрения водителя, и пассажиров. Для меня, например, важно, как звучит музыка в салоне. А в этой машине она звучит великолепно. Кроме того, японский внедорожник чрезвычайно удобный, красивый, вместительный, солидный, надежный, устойчивый на любой дороге. Я совершил на нем несколько поездок по ближнему зарубежью и всякий раз отмечал для себя потрясающий комфорт и чувство безопасности, возникающее внутри этой машины. В гастрольной жизни довелось поездить на многих автомобилях, и этот – один из самых достойных.