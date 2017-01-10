Лёва Би-2 о своей коллекции автомобилей, опыте управления грузовиком, абстрактном мышлении и тесной связи музыки с математикой
Мой гараж насчитывает более… 800 автомобилей. Правда, в масштабе 1:43. Школьное увлечение – именно тогда я начал коллекционировать машинки. Причем, когда в 1991 году уезжал за границу, мне очень нужны были деньги и пришлось их распродать. Признаюсь, это был настоящий стресс! Зато сейчас уже вся коллекция полностью восстановлена.
Тогда собирали в основном советские автомобили – те, что продавали в СССР. Папа из загранкомандировок привозил импортные модели, но это у него получалось не всегда. К тому же они были не того масштаба, который я коллекционировал. А еще я хотел стать конструктором автомобилей. В школе рисовал машины будущего и делал это, как выяснилось, неплохо. Однажды отправил свои чертежи на АвтоВАЗ и получил письмо с напутствием от тольяттинских инженеров. Дескать, мальчик, как подрастешь, поступай на конструктора и приезжай к нам. К письму прилагалось множество рекламных проспектов «Жигулей», и мне было безумно приятно.
Права я получил еще в 1989 году, в ДОСААФ. Признаюсь, пошел туда из шкурного интереса: надо было «откосить» от армии, чтобы собрать документы для поездки за границу. Сдал на права не только легковой категории «B», но и на категорию, позволяющую водить грузовик и даже кран. Да, я могу быть крановщиком! Кстати, в Израиле на первых порах мне эти навыки помогали зарабатывать на жизнь – работал водителем-курьером в типографии в Иерусалиме. Это была хорошая школа: город маленький, улочки узкие, очень темпераментные водители!
Ну, нет! Такой трафик, как в Москве, еще нужно поискать. Тот, кто ездит по нашей столице на авто, может не волноваться по поводу своих шоферских навыков.
Я – за рулем, Шура – нет. C удовольствием вожу автомобиль, но в последнее время в Москве стало сложно парковаться, даже платные парковки забиты в часы пик. Поэтому удобнее ездить с водителем, который к тому же выполняет некоторые административные функции. Тем более что Infiniti QX80, на котором я передвигаюсь, во всех отношениях замечательный автомобиль – и с точки зрения водителя, и пассажиров. Для меня, например, важно, как звучит музыка в салоне. А в этой машине она звучит великолепно. Кроме того, японский внедорожник чрезвычайно удобный, красивый, вместительный, солидный, надежный, устойчивый на любой дороге. Я совершил на нем несколько поездок по ближнему зарубежью и всякий раз отмечал для себя потрясающий комфорт и чувство безопасности, возникающее внутри этой машины. В гастрольной жизни довелось поездить на многих автомобилях, и этот – один из самых достойных.
Да, если у вас большая семья, то QX80 попадет, что называется, в десятку. Не то что в советские времена, когда мы довольствовались продукцией отечественного автопрома. В нашей семье, к примеру, долгое время ездили на «Жигулях» второй модели – универсале, да еще с багажником! Мой папа был активным рыбаком, мы вместе с ним исколесили всю Белоруссию, бывали и «на югах». А потом папа приехал из очередной командировки (он преподавал несколько лет радиофизику в Конго) и на заработанную валюту в магазине «Березка» приобрел ВАЗ 2105. В то время эта модель шла только на экспорт, в СССР не продавалась, и, когда мы ехали по деревне, дети кричали вслед: «Иномарка, иномарка!»
Не знаю, почему занялся этим делом. У меня абстрактное мышление, математику понимаю, но углубляться в формулы и уравнения, которые мне кажутся очень красивыми, считаю бессмысленным занятием. Зато однажды взял гитару и… сочинил песню. Тогда мне было 14 лет. Так что мы с Шурой до сих пор не знаем, какой день следует считать днем рождения группы «Би-2» и с какого момента отсчитывать наш профессиональный стаж. Хотя, наверное, все-таки с того, как начали выступать в Москве на большой сцене. Популярность пришла к нам в достаточно зрелом возрасте. С другой стороны, мы не танцоры, чей век короток, музыкой можно заниматься всю жизнь.
Творческие разногласия вообще движут процессом создания музыки.
Мы – друзья и постоянно вместе.
Когда он уезжал в Австралию, то сдал на права и какое-то время ездил. Но праворульное движение ему не понравилось. Правда, он утверждает, что еще сядет за баранку, а пока называет себя пассивным пассажиром.
Мы редко пишем музыку специально для кино. Исключением стал фильм Кахи Кикабидзе «Седьмой день», после чего я зарекся повторять этот опыт. Весьма специфическое занятие: жесткий хронометраж, а желания режиссера математически не логичны. Музыка ведь сродни математике – имеет законченные формы. Очень тяжело отслеживать порывы режиссера, которые подчас меняются через каждые четверть часа. Нам проще, когда берут готовые песни. В этом смысле здорово работается с «Квартетом И». Как правило, мы пишем песни, ребята их отбирают и обо всем договариваемся еще «на берегу». Вот тут сотрудничество будет продолжено наверняка – мы ждем этого момента.
Лёва Би-2: сценический псевдоним Егора Бортника. Российский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы «Би-2». Родился в 1972 году в Минске. В 1985-м в детской театральной студии познакомился с другим будущим основателем группы – Александром Уманом (Шура Би-2). С тех пор они идут по жизни вместе. В 2000 году Лёва Би-2 снялся в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» (где сыграл самого себя), а группа приняла участие в создании саундтрека к этой ленте. Песня «Полковнику никто не пишет», звучавшая в том блокбастере, сделала группу знаменитой. К 2016 году число номерных альбомов «Би-2» достигло девяти.