А на чем ездите сейчас?

Как говорил гражданин Фрейд, если ты не воплотил ни одной детской мечты, ты прожил жизнь зря. Десять лет катаюсь на Chevrolet Van в ретрооформлении – в дереве и хроме. Это и офис, и дом на колесах! Зову его «ларёк». К Ford Capri тоже присматривался, но такие машины в основном совсем «убитые» – на восстановление уйдет уйма нервов, а этот ресурс у меня ограничен. Кстати, у меня нет бешеной тяги к скорости и получению адреналина за рулем, люблю всего лишь комфортно чувствовать себя в автомобиле. Нет необходимости в «лакшери», но хорошим и удобным – эстетически и эргономически – он должен быть. Когда-то мне казалось, что нет ничего привлекательнее полуспортивных моделей. Приобрел купе Opel Calibra. В нем можно было почти лежать и, покручивая руль, шелестеть по дороге. Однако из-за моей спины медики не рекомендовали ездить в таком вольном положении и в какой то момент просто приказали не выпендриваться, а сидеть под углом 90 градусов.