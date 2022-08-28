Это не мой вид транспорта – меня всегда укачивало в машине.
Впервые я сел за руль на съемках сериала «Принцесса и нищий», где играл влюбленного в главную героиню. Такого селфмейд-парня, который хорошо учился, много работал и попал в среду золотой молодежи. Мне дали инструктора, чтобы я мог проехать и припарковаться в кадре. А тут еще прошел слух, что в автошколах увеличат срок обучения. Этот факт, а также желание садиться за руль на законных основаниях подтолкнули меня окончить курсы и получить права. Но в обычной жизни машину почти не вожу.
Путешествия на машине бывают – я как штурман указываю дорогу. У нас в семье MINI Countryman, его водит моя жена Мария, и раз в год мы едем из Москвы на дачу в Карелию – через Петербург, откуда я родом. Там, в доме моей мамы, у нас перевалочный пункт. Минувшей зимой ездили всем семейством в Суздаль, нам понравилось – посмотрели всю музейную часть этой жемчужины Золотого кольца.
Для некоторых театральных ролей пришлось учиться кататься на коньках и ходить на ходулях. Для съемок в фильме «1814» обучался ездить на лошади. Там сцена, где лицеисты встречают наши войска, возвращающиеся из наполеоновской кампании. Я сыграл гусара. В итоговом монтаже вся линия моего героя была вырезана, поэтому в «фильме о фильме» я есть, а в самой картине даже эпизода нет. Зато умею ездить верхом!
Не уверен, что сейчас получилось бы так же быстро двигаться – нужен тренинг. В «Войцеке» я играл сразу после института, где нам преподавали танец, движение, акробатику... В студенчестве большинство актеров находятся в хорошей форме, потому что физические нагрузки серьезные. Дальше – как кому доведется: кто-то к тридцати обрастает жирком, как и в спорте, когда уменьшаются тренировки. Я же по жизни тощий, и потому, возможно, меня эта участь миновала.
На съемках такого обычно не бывает – мы же, к примеру, не стоим на морозе все двенадцать часов смены: можем погреться, пока идет перестановка света, декораций. Хотя в «Союзе спасения» было очень холодно сниматься – 30-градусный мороз, ветер на берегу реки, плюс влажность, я – в мундире, хоть и с термобельем, но без шинели. Еще шел снег, и по картинке все красиво получилось: пар изо рта, румяные щеки… Но шею продуло так, что полторы недели я поворачивался только всем корпусом. Однако будет кощунством назвать это испытанием по сравнению с работой моего тестя. Я был на экскурсии в угольной шахте и понял, почему шахтеры люди несколько мрачного склада. Вот где испытание: пыль, темнота и холод под землей! У меня был с собой фотоаппарат, но снимать там нереально – темень. Пока прошли по тоннелю, батарея фотоаппарата превратилась в «ежика», намагнитив смесь из воздуха – угольную пыль вперемешку с металлической стружкой.
Я бы вступил в полемику! Для человека игра – способ познания мира, и актер сделал это своей профессией. У всех людей в жизни есть свои «игрушки», но у нас, актеров, я считаю, «игрушки» интереснее. Что же касается нормы… А нормально играть «в шарики» на смартфоне, когда тебе сорок лет?
Когда предложили впервые, я отказался, а потом – пандемия, многие проекты отменили, и полгода у меня не было вообще никакой работы. На повторное предложение от «Танцев» (хотя уже возобновились съемки) согласился, так как воскресенья для всех эфиров у меня оказались свободны. Работа была трудной. Не в плане танцев, хотя их я тоже давно не практиковал. Телевидение по своему ритму не мой жанр: все происходит в спешке, репетиций мало, а еще – прямой эфир. Для меня, привыкшего репетировать спектакль два месяца, прежде чем кому-то его показать, это стало стрессом. А узкая танцевальная обувь привела к врастанию ногтей, пришлось делать операцию. Так что я участвовал во всех шести эфирах, но на последнем не танцевал, а помахал рукой зрителям и попросил прощения у своей партнерши – Ольги Николаевой. Мы ведь дошли до финала, но в нем уже не выступали.
Ну по сюжету к медицине они отношения не имеют. «13-я киническая» – мистический сериал о клинике, где «лечат» паранормальные явления. Мой персонаж – чиновник, который мешает людям работать. «Закрыть гештальт» – такая история о семье, а «Дурдом» – комедия. Еще из нового – заключительный сезон «ИП Пирогова», который сначала выйдет на видеосервисе Start. Там же ждем премьер: сериала Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать» и фильма Павла Мирзоева «Блондинка».
В Москве, в «Современнике» – в пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений», где в главной роли Марина Неелова, и в Театре наций – «Живой Т…» по пьесе и дневникам Льва Толстого. В петербургском «Приюте комедианта» я играю Раскольникова в «Преступлении и наказании» и в «Человеке из Подольска».