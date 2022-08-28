Как решились участвовать в «Танцах со звездами»?

Когда предложили впервые, я отказался, а потом – пандемия, многие проекты отменили, и полгода у меня не было вообще никакой работы. На повторное предложение от «Танцев» (хотя уже возобновились съемки) согласился, так как воскресенья для всех эфиров у меня оказались свободны. Работа была трудной. Не в плане танцев, хотя их я тоже давно не практиковал. Телевидение по своему ритму не мой жанр: все происходит в спешке, репетиций мало, а еще – прямой эфир. Для меня, привыкшего репетировать спектакль два месяца, прежде чем кому-то его показать, это стало стрессом. А узкая танцевальная обувь привела к врастанию ногтей, пришлось делать операцию. Так что я участвовал во всех шести эфирах, но на последнем не танцевал, а помахал рукой зрителям и попросил прощения у своей партнерши – Ольги Николаевой. Мы ведь дошли до финала, но в нем уже не выступали.