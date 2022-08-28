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Дмитрий Лысенков
28 августа 2022

Дмитрий Лысенков

актер театра и кино

Профессия – игра

Перед интервью вы предупредили, что умеете водить автомобили, но не любите их. Почему?

Это не мой вид транспорта – меня всегда укачивало в машине.

А зачем тогда права?

Впервые я сел за руль на съемках сериала «Принцесса и нищий», где играл влюб­ленного в главную героиню. Такого селф­мейд-парня, который хорошо учился, много работал и попал в среду золотой молодежи. Мне дали инструктора, чтобы я мог проехать и припарковаться в кадре. А тут еще прошел слух, что в автошколах увеличат срок обучения. Этот факт, а также желание садиться за руль на законных основаниях подтолкнули меня окончить курсы и получить права. Но в обычной жизни машину почти не вожу.

Значит, спрашивать про автопутешествия нет смысла?

Путешествия на машине бывают – я как штурман указываю дорогу. У нас в семье MINI Countryman, его водит моя жена Мария, и раз в год мы едем из Москвы на дачу в Карелию – через Петербург, откуда я родом. Там, в доме моей мамы, у нас перевалочный пункт. Минувшей зимой ездили всем семейством в Суздаль, нам понравилось – посмотрели всю музейную часть этой жемчужины Золотого кольца.

А еще чему-нибудь учились специально для роли?

Для некоторых театральных ролей пришлось учиться кататься на коньках и ходить на ходулях. Для съемок в фильме «1814» обучался ездить на лошади. Там сцена, где лицеисты встречают наши войска, возвращающиеся из наполеоновской кампании. Я сыграл гусара. В итоговом монтаже вся линия моего героя была вырезана, поэтому в «фильме о фильме» я есть, а в самой картине даже эпизода нет. Зато умею ездить верхом!

Помню, как в старом спектакле Театра им. Ленсовета «Войцек» вы демонстрировали чудеса эквилибристики…

Не уверен, что сейчас получилось бы так же быстро двигаться – нужен тренинг. В «Войцеке» я играл сразу после института, где нам преподавали танец, движение, акробатику... В студенчестве большинство актеров находятся в хорошей форме, потому что физические нагрузки серьезные. Дальше – как кому доведется: кто-то к тридцати обрастает жирком, как и в спорте, когда уменьшаются тренировки. Я же по жизни тощий, и потому, возможно, меня эта участь миновала.

Была такая роль, которая стала для вас настоящим испытанием?

На съемках такого обычно не бывает – мы же, к примеру, не стоим на морозе все двенадцать часов смены: можем погреться, пока идет перестановка света, декораций. Хотя в «Союзе спасения» было очень холодно сниматься – 30-градус­ный мороз, ветер на берегу реки, плюс влажность, я – в мундире, хоть и с термобельем, но без шинели. Еще шел снег, и по картинке все красиво получилось: пар изо рта, румяные щеки… Но шею продуло так, что полторы недели я поворачивался только всем корпусом. Однако будет кощунством назвать это испытанием по сравнению с работой моего тестя. Я был на экскурсии в угольной шахте и понял, почему шахтеры люди несколько мрачного склада. Вот где испытание: пыль, темнота и холод под землей! У меня был с собой фотоаппарат, но снимать там нереально – темень. Пока прошли по тоннелю, батарея фотоаппарата превратилась в «ежика», намагнитив смесь из воздуха – угольную пыль вперемешку с металлической стружкой.

Олег Басилашвили однажды охарактеризовал актеров как специфичных людей – человеку в норме не может нравиться надевать чужую одежду и скакать на стуле. Cогласны с этим?

Я бы вступил в полемику! Для человека игра – способ познания мира, и актер сделал это своей профессией. У всех людей в жизни есть свои «игрушки», но у нас, актеров, я считаю, «игрушки» интереснее. Что же касается нормы… А нормально играть «в шарики» на смартфоне, когда тебе сорок лет?

Как решились участвовать в «Танцах со звездами»?

Когда предложили впервые, я отказался, а потом – пандемия, многие проекты отменили, и полгода у меня не было вообще никакой работы. На повторное предложение от «Танцев» (хотя уже возобновились съемки) согласился, так как воскресенья для всех эфиров у меня оказались свободны. Работа была трудной. Не в плане танцев, хотя их я тоже давно не практиковал. Телевидение по своему ритму не мой жанр: все происходит в спешке, репетиций мало, а еще – прямой эфир. Для меня, привыкшего репетировать спектакль два месяца, прежде чем кому-то его показать, это стало стрессом. А узкая танцевальная обувь привела к врастанию ногтей, пришлось делать операцию. Так что я участвовал во всех шести эфирах, но на последнем не танцевал, а помахал рукой зрителям и попросил прощения у своей партнерши – Ольги Николаевой. Мы ведь дошли до финала, но в нем уже не выступали.

У вас три новых проекта с «медицинскими» названиями – «13-я клиничес­кая», «Закрыть гештальт» и «Дурдом»…

Ну по сюжету к медицине они отношения не имеют. «13-я киническая» – мистический сериал о клинике, где «лечат» паранормальные явления. Мой персонаж – чиновник, который мешает людям работать. «Закрыть гештальт» – такая история о семье, а «Дурдом» – комедия. Еще из нового – заключительный сезон «ИП Пирогова», который сначала выйдет на видеосервисе Start. Там же ждем премьер: сериала Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать» и фильма Павла Мирзоева «Блондинка».

А где вас можно увидеть в театре?

В Москве, в «Современнике» – в пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений», где в главной роли Марина Неелова, и в Театре наций – «Живой Т…» по пьесе и дневникам Льва Толстого. В петербургском «Приюте комедианта» я играю Раскольникова в «Преступлении и наказании» и в «Человеке из Подольска». 

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ родился в 1982 году в Ленинграде. Актер театра и кино. В 2004-м окончил СПбГАТИ. Служил в Театре им. Ленсовета, Александринском театре. Летом 2020-го переехал с семьей в Москву. Сотрудничает с театрами «Приют комедианта», «Современник», а также с Театром Наций. Снимался в сериалах и кинофильмах «Белая гвардия», «Сталинград», «Домашний арест», «Серебряные коньки», «Бедные люди», «Большая секунда», «Девятаев», «Вампиры средней полосы», «Демон революции», «Принцесса и нищий», «Девятая», «Почка», «Девушки с Макаровым». Лауреат премии «Золотая маска», Премии Станиславского и других.
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Вероника Грязнова

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