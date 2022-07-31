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Влад Фурман
31 июля 2022

Влад Фурман

Режиссер театра и кино

Режиссер-водитель

Вы ездили на гастроли на машине вместе с папой, известным импресарио Рудольфом Фурмановым?

Меня брали на летние каникулы. Я ехал на заднем сиденье, а на гастролях помогал, расклеивал афиши. Папа сам не водил машину и искал аккомпаниаторов с автомобилем – ими были Всеволод Угрюмов, Юрий Маевский, джазовый музыкант Олег Анисимов, который приобщил меня к джазу. В 1991 году отец отправился на гастроли на автозавод в Тольятти. С ним были Алиса Фрейндлих, ее супруг художник Юрий Соловей и оперный певец Борис Штоколов. После выступления им разрешили купить машины по госцене. А чтобы смогли спокойно вернуться домой (на дорогах орудовали бандиты), их кортеж сопровождал сотрудник петербургского уголовного розыска. Отец привез белую «девятку». Тогда это казалось невероятной удачей! Но времена были тяжелые, и я проездил на той машине недолго – ее пришлось продать.

У вас уже были права?

Мастерство вождения я освоил в УПК (учебно-производственный комбинат в СССР, где школьники одновременно получали профессию, – прим. ред.) и на ГАЗ-53 исколесил все Купчино. Наш инструктор шутил: «Те, кто плохо водил, после занятий едут в кузове!» Я обычно оказывался в кабине. Так что я профессиональный водитель грузовика с категориями В и С, а недавно стал «байкером» и получил А. Но «девятка», хоть и была красивой, зимой не заводилась даже после замены аккумулятора. Утро начиналось с того, что я ловил таксиста и просил его «дернуть» мою машину. Пос­ле ее продажи я ездил на служебном автомобиле отца. Это был новый «Моск­вич-2141», однако за два года у него проржавел и стал проваливаться пол, а еще приходилось очень аккуратно газовать.

Почему?

Переднее пассажирское кресло отрывалось и улетало на заднее сиденье. Я забыл об этом, когда повез на свидание в Репино свою будущую жену Нелли… Хорошо, что она отнеслась к этому с юмором (сама к тому времени водила и форсила на своей белой вазовской «пятерке»). Собственную же машину я себе позволил, когда начал снимать кино. 

Что купили?

Маленькую черную Skoda Fabia: 2000 км пробега и 49 л.с. В те годы модно было привозить подержанные иномарки. Нередко они оказывались «прожорливыми», и мне многие завидовали – моя была экономичной и в плане бензина, и при уплате налога. Потом я постепенно перешел на внедорожники. Хотя у меня был еще один седан – Nissan Primera, а затем подряд Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, BMW X5... Сейчас езжу на Range Rover Sport. Большие машины я выбирал в том числе из-за собаки – у нас долгое время жил лабрадор Оливер, которого, увы, не стало в этом году. Он отлично переносил путешествия, мог ехать по несколько часов. Оливера я щенком привез из Белоруссии после съемок фильма «Террористка Иванова».

А как режиссера вас интересует автомобильная тема?

Да, я запускал на НТВ и снял первый сезон «Дорожного патруля», где парень и девушка – сотрудники транспортной полиции – раскрывают преступления, связанные с автомобилями. Я добился, чтобы помимо семи съемочных дней на каж­дую серию было два «трюковых». Работали с выдающимся каскадером Олегом Корытиным, потом к нам присоединился человек-легенда Дмитрий Шулькин, который ставил трюки еще в «Трагедии в стиле рок» у Саввы Кулиша. Трюки в «Дорожном патруле» были, например, такие: в огромный американский грузовик с коробками врезалась машина, все разбивала и взлетала вверх; в Кронштадте автомобиль с пирса летел в воду… Были взрывы, погони, случались и жуткие истории: как-то отказали тормоза и каскадер сломал руку, въехав в столб.

Похоже, вы любите снимать опасные трюки? 

Люблю и сам участвовать. В работе кас­кадера, режиссера, оператора риск заложен. Когда снимаешь кино, есть цель – снять хорошо, потому что это останется после тебя. Для удовольствия я прыгать с парашютом не буду, а для съемок – прыгну не задумываясь.

В фильме «Таинственная страсть» по роману Василия Аксенова вы были и режиссером, и актером… 

Я играл Романа Кармена и водил 21 ю «Волгу». Освоил ее сразу и все делал без дублера. Потрясающая машина с великолепным обзором! Некоторые сцены снимали на платформе, и однажды я сильно разозлился на помощников – они забыли спустить колеса, и казалось, что мы с Юлией Пересильд едем на высоком грузовике. Спасло то, что действие происходило ночью и разница в уровне была незаметна.

А как вам удалось так точно передать атмосферу того времени?

Я, как и продюсеры фильма Денис Евстигнеев и Константин Эрнст, дети шестидесятников. Мы в юности пели песни Окуджавы, Высоцкого и Галича, который тогда был запрещен, слушали радио «Свобода» и «Голос Америки». В детстве я смотрел по ТВ выс­тупления поэтов, собиравших стадионы, как Вознесенский в «Лужниках», бывал в Доме творчества писателей в Юрмале. 

Что сейчас нового в работе?

Недавно снял и сам снялся в фильме «Родитель» с Михаилом Пореченковым, Марией Мироновой и Марией Шукшиной. Картина о вечных проблемах отцов и детей и о спасении молодежи от наркозависимости. В Нью Йорке на фестивале «Челси» с оскароносным жюри она получила восемь призов. В марте мы провели очередную церемонию вручения театральной премии «Фигаро» им. Андрея Миронова, куда собралось множество друзей и гос­тей «Театральной гостиной».

Эту программу ведете вы?

Теперь трое ведущих, сменяющих друг друга, кроме меня это актриса Юлия Рутберг и режиссер Валерий Фокин. А в мае в Театре им. А. Миронова планируется что-то вроде мас­тер-класса для молодых актеров, который проведут известные и успешные артисты. 

ВЛАД ФУРМАН родился в 1969 году в Ленинграде. В 1991-м с отличием окончил ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова. Режиссер театра и кино. Снял фильмы «Наркомовский обоз», «Куприн», «Защита свидетелей», «Гупёшка», «Таин­ственная страсть», «Мамочка, я киллера люблю», «Террористка Иванова» и мн. др. Лауреат премии актерского клуба СТД «За новаторскую режиссуру», дипломант Первого международного фестиваля Русского театра в Париже за спектакль «Мертвые души», лауреат Первого международного театрального фестиваля памяти И. Смоктуновского. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Оксана Ивлева

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