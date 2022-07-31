У вас уже были права?

Мастерство вождения я освоил в УПК (учебно-производственный комбинат в СССР, где школьники одновременно получали профессию, – прим. ред.) и на ГАЗ-53 исколесил все Купчино. Наш инструктор шутил: «Те, кто плохо водил, после занятий едут в кузове!» Я обычно оказывался в кабине. Так что я профессиональный водитель грузовика с категориями В и С, а недавно стал «байкером» и получил А. Но «девятка», хоть и была красивой, зимой не заводилась даже после замены аккумулятора. Утро начиналось с того, что я ловил таксиста и просил его «дернуть» мою машину. Пос­ле ее продажи я ездил на служебном автомобиле отца. Это был новый «Моск­вич-2141», однако за два года у него проржавел и стал проваливаться пол, а еще приходилось очень аккуратно газовать.