Вы помните, какой автомобиль у вас был первым?

Он появился еще до того, как я получил права. В 1992 году дедушка подарил мне свой «Москвич-401», такой фамильный автомобиль 1956 года выпуска, на котором он сам ездил всю жизнь. И я тоже пару лет катался, причем даже без прав. Это были мутные девяностые, я подходил к милиционерам и просил: «Мне вот учиться некогда, но я все умею. Впишите в какую-нибудь группу, чтобы на права сдать». А мне отвечали: «Кто ж тебя на «401 м» остановит? Это все равно что на велосипеде. Вот купишь машину дорогую, тогда и приходи». А через два года на мое 35-летие екатеринбургский «Джип Клуб» подогнал мне десятилетний Mitsubishi Pajero. Не очень комфортный, зато безотказный и ремонтопригодный – все можно было приварить и починить. Потом я его подарил дочери, а себе купил Honda CR V. Тогда и влюбился в эту компанию: с 1999-го и до сих пор остаюсь отчаянным «хондаводом». Сейчас у меня новый Pilot, на нем проехал всего около 4000 км. Перед этим была Acura MD-X, которая мне очень нравилась, но, к сожалению, их сейчас в России не продают.