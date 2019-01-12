Востребованы ли у россиян цифровые технологии, телематика?

Рынок передачи данных в России весьма развит. Конечно, не на таком уровне, как, скажем, в Европе, но я сам знаю несколько компаний, где это реализовано на высоком уровне. Во многом на этот сегмент влияют производители грузовиков, тягачей – у них такие технологии созданы давно. Однако и мы видим для себя хорошие перспективы. Наша телематика существует уже десять лет, она успешно себя зарекомендовала, пользуется отличным спросом – в Европе у нас огромное количество клиентов. Несколько единиц подобной техники уже есть и в России, пока они эксплуатируются в тестовом режиме. Основная цель – оценить их конкурентоспособность, пользу, которую могут принести новые технологии. Совсем недавно была представлена наша новейшая разработка – стопроцентный смарт-полуприцеп. Теперь каждый рефрижераторный полуприцеп, выходящий с нашего завода, уже в стандартной комплектации оснащен программным обеспечением для сбора данных. Все, что происходит с техникой – от очередного открывания дверей до давления в каждом из колес, считывается электроникой. И клиент может сам выбрать, пользоваться этим или нет.