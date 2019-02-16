Решиться на переход из продавцов в производители могут немногие. Как он произошел у вас?

Это действительно два разных статуса и ощущения. Когда ты продаешь, то думаешь: «Как же достали эти продажи и перепродажи! Вот если бы имел собственное производство, то был бы на коне и все продавцы плясали под мою дудку!» И наоборот, тот, кто что-либо выпускает, костерит свою долю: «Как же достало это производство! Проще всего торговать чем-либо и жить без этого геморроя!» Желание заняться чем-то другим есть всегда. Хотя верна и поговорка, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Хороший сомелье, с горящими глазами рассказывающий про вина, должен мечтать о собственных напитках, про которые будут рассказывать другие сомелье. А чтобы стать хорошим и знать о вине все, надо не читать о нем в Интернете, а посещать винодельческие хозяйства, пробовать, общаться с виноделами. Особенно – с представителями мелких семейных предприятий. С теми, кто вкладывает в свои хозяйства всю душу и силы, у кого от настоящего труда мозолистые руки и загорелые лица. Тогда ты не только проникаешься к людям уважением, но и мечтаешь когда-нибудь вызвать такое же чувство и по отношению к себе.