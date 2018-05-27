Лера Кудрявцева об автомобильных злоключениях, пользе страхования и своих принципах выбора машин
Первой у меня была вазовская зеленая «восьмерка». Это было в начале 1990 х, и она почему-то оказалась с украинскими номерами. Воспоминания самые чудесные, как о первой любви. Ездить на ней я училась сама по ночам и по дворам на Бабушкинской, где тогда жила. При этом у меня постоянно выламывали заднюю панель с колонками – существовал такой расходник в «восьмерках» и «девятках» в те годы: их было очень легко вырвать и быстро убежать. Разумеется, разбив стекло, так что стекла я тоже исправно меняла чуть ли не каждую неделю. Гаража у меня тогда не имелось, охраняемых парковок тоже, зато район был весьма криминальный. Но эта машина у меня все равно до сих пор перед глазами стоит, прямо как первый мужчина.
Это был красный Ford Mustang. Пришлось, конечно, кое-что добавить к сумме, вырученной от продажи «Лады». Но это было время расцвета «Партийной зоны», зарабатывала я прилично. Правда, радовалась недолго: уже через неделю его угнали. Причем не с Бабушкинской, а уже с Кутузовского проспекта. И хотя машина была очень заметная, ее так и не нашли. Мало того, гаишники еще забрали у меня документы и оставшиеся ключи. И сказали: «Ну все, спасибо, можете идти». Это я сейчас понимаю, что не следовало отдавать, а тогда я была неопытной автомобилисткой и всем верила. Слезы лила долго, потому что реально вбухала в эту машину все сбережения. Но потом немного отошла, заработала и купила серебристую 316-ю BMW – c такой скошенной «попой». И вот на ней я ездила долго и счастливо.
Да какое... В то время и нормальных страховых компаний-то не существовало. Все просто ставили какие-то смешные «противоугонки» на руль. Это сейчас у меня полное КАСКО, а тогда... Лучше и не вспоминать. Позже купила себе модный красный кабриолет BMW Z3. После него уже появилась скромная... А, нет, не скромная. Знаешь, я дальше уже не помню.
Да, это был 220-й Mercedes-Benz, черный, тонированный. Кстати, эта тонировка преступникам и помогла – снаружи ведь никто не видел, как они на меня напали внутри автомобиля. В субботу, прямо среди бела дня, я покупала на Маяковке подарок подруге. Сажусь в машину, и вдруг резко открываются обе правые двери и врываются два мужика. Бьют меня сзади по голове. В себя я пришла на полу рядом с задним сиденьем, лицом вниз. Всю дорогу они говорили, что ничего не сделают, только машину возьмут. Но забрали еще два мобильных, сумочку, украшения, документы… Разве что духи и сигареты отдали – типа джентльмены. Хотя джентльмены женщин не грабят. Ну и как в прошлый раз: не нашли ни их, ни машину.
Увы. Чуть позже случилась «веселая» история с Gelandewagen. Я остановилась на Садовом кольце купить сигарет – тогда там еще торговали в палатках и было где остановиться. Ключи же оставила в машине, поскольку сзади сидела моя двоюродная сестра. И вот какой-то чувак прыгнул в машину, дал по «газам» и укатил вместе с моей сестрой. Она дико испугалась, но все же решила поздороваться. От этого он так резко затормозил, что она чуть не вылетела через лобовое стекло. Потом же просто выкинул ее из автомобиля и уехал. Спасибо, что не убил. Машину, естественно, тоже не нашли. Зато из-за этих воров и угонщиков я даже как-то замуж вышла. И сперли в тот раз только зеркала. Новых найти было невозможно, и лишь в одной фирме мне сказали, что могут предложить. Приехала я туда больная, с высокой температурой, добиралась через весь город, и тут мне сообщают, что в наличии этих деталей нет, надо заказывать. Не выдержала, закатила жуткий скандал. Тогда-то их директор и сказал, что лично привезет мне к дому. И привез. Я так растрогалась, что согласилась выпить с ним по чашке кофе. И все это потом перешло в брак, правда, неудачный и недолгий – он тоже оказался не самым честным человеком.
Уже довольно долго на Porsche Cayenne – это прямо моя машина, я ей не изменяю. Очень удачная, особенно для Москвы.
Для меня самое главное – комфорт. При этом автомобиль должен быть застрахован по полной прямо с момента покупки (это я хорошо усвоила за свою жизнь). Еще в нем должно вкусно пахнуть и обязательно быть гнездо для зарядки телефона. Ну и щетка для снега, если зима. А что касается какого-то тюнинга и прочих наворотов, мне этого абсолютно не нужно – спокойно езжу на серийной модели.
Я в этом смысле мужик, выбираю только разумом и все проверяю, даже если машина новая. Покупать красненькую, потому что она красивенькая? Так я могла поступить лет двадцать назад, но теперь подобное забыто. Сейчас я опытная и даже подруг консультирую.
Слава те хоспади! У меня на старом Porsche их выдирали практически каждую неделю, я их уже чуть ли не коробками закупала. А на новом смотрю – не трогают.
Да, очень важные. Но это секрет больше чем на миллион.
Лера Кудрявцева – самая популярная современная российская телеведущая. Родилась в семье научных работников, окончила ГИТИС. На телевидении работает с 1995 года, в ее послужном списке такие телеканалы, как Муз ТВ, ТНТ, ТВ 6 и НТВ. Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших жен», а также музыкальные фестивали «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года». Ведущая «Премии Муз-ТВ» (2003, 2005–2007, 2012 2018 годы). В 2008-м победила в шоу «Звездный лед» (в паре с Гвендалем Пейзера), в том же году участвовала в телепроекте «Танцы со звездами». С 2016 года – ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ. С 2017-го на том же телеканале в паре с Оскаром Кучерой ведет программу «Звезды сошлись».