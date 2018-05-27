Но ведь это был не последний криминальный случай в твоей автомобильной жизни?

Увы. Чуть позже случилась «веселая» история с Gelandewagen. Я остановилась на Садовом кольце купить сигарет – тогда там еще торговали в палатках и было где остановиться. Ключи же оставила в машине, поскольку сзади сидела моя двоюродная сестра. И вот какой-то чувак прыгнул в машину, дал по «газам» и укатил вместе с моей сестрой. Она дико испугалась, но все же решила поздороваться. От этого он так резко затормозил, что она чуть не вылетела через лобовое стекло. Потом же просто выкинул ее из автомобиля и уехал. Спасибо, что не убил. Машину, естественно, тоже не нашли. Зато из-за этих воров и угонщиков я даже как-то замуж вышла. И сперли в тот раз только зеркала. Новых найти было невозможно, и лишь в одной фирме мне сказали, что могут предложить. Приехала я туда больная, с высокой температурой, добиралась через весь город, и тут мне сообщают, что в наличии этих деталей нет, надо заказывать. Не выдержала, закатила жуткий скандал. Тогда-то их директор и сказал, что лично привезет мне к дому. И привез. Я так растрогалась, что согласилась выпить с ним по чашке кофе. И все это потом перешло в брак, правда, неудачный и недолгий – он тоже оказался не самым честным человеком.