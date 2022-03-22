Актер Виталий Егоров о роли автомобиля в жизни садовода, работе с учениками, новом образе Раневской, зрительской тяге к развлечениям и сохранении театрального наследия
Я за рулем 11 лет. В быту машина мне была не нужна, но во время съемок в сериале «МУР есть МУР» я понял, что сцены вождения лучше не снимать с дублером или на платформе, на экране это видно! Поэтому решил научиться водить сам. Машину купил тоже 11 лет назад – с тех пор на ней и езжу.
Родилась старшая дочь, и появилась дача. Дача – это трепетная тема, это моя ностальгия по детству. Я родился в маленьком городке на Украине и жил в частном доме – с садом и огородом. Когда перебрался в Москву, какое-то время страдал от отсутствия земли: ходил в центр для садоводов и представлял, какие саженцы куда бы посадил. Зато теперь из этого магазина я уезжаю с полным багажником всяких растений, горшков, саженцев.
Citroen C-Сrosser. Я называю его «мой взрослый мальчик» – за все годы он ни разу меня не подвел. Была мысль поменять, но эту модель модернизировали, и в новом варианте она мне не нравится. Возможно, я просто к своей привык. Уже через месяц после покупки понял, что это не роскошь и не средство передвижения, а необходимая вещь, домик на колесах, где тепло, уютно, звучит любимая классическая музыка, а рядом – жена и дети. Если в выходные у меня нет спектакля, стараюсь уже в пятницу вечером усадить семейство в машину, чтобы ехать на дачу. От Москвы не близко – два часа в дороге, но это приятное путешествие. И место чудесное, особенно летом: цветы, свежий воздух…
Когда меня пригласили на пробы, я не весь сценарий еще прочел и деталей, тем более касающихся ориентации модельера, попросту не знал! Но пробы были смешными, забавными, а впоследствии из них сложился образ Милко – симпатичного, талантливого, ранимого и сомневающегося человека. На съемках консультант, владеющий сербохорватским языком, объяснил мне, какие ошибки в русском делают югославы. Так появился фирменный акцент моего персонажа. Мой родной язык украинский, и некоторые особенности произношения похожи, так что говорить с этим акцентом было несложно. Меня часто спрашивают, не предлагают ли после этой работы роли, скажем так, подобной направленности? Предлагали, но я отказывался, потому что актеру всегда интересно сыграть что-то новое. Вот только что я закончил работу над озвучиванием нового проекта – там очень интересная роль.
В сериале Дмитрия Петруня «Фаина» о жизни Фаины Раневской я сыграл режиссера, основателя Камерного театра в Москве – Александра Таирова. Для этой роли пришлось более подробно изучить биографию этого выдающегося человека. Мы привыкли к растиражированному имиджу Раневской – с папироской, с шуточками. Но в исполнении Мариэтты Цигаль Фаина Георгиевна неожиданно предстает трогательной, аккуратной, серьезной. Мне кажется, получается хорошая история, судя по тем отрывкам, что удалось увидеть при озвучке…
Это похоже на зажигание в автомобиле. Если есть «искра», то и в кино, и в театре будет успех. Успех – это всегда сочетание многих факторов: идеи режиссера, актерской игры, монтажа, музыки, литературной основы. Но обязательно должна быть «искра», без нее все это неважно.
Фильмы, которые «бередят душу», заставляют примерять что-то на себя, не так востребованы у публики, как развлекательные. Может, потому, что жизнь сейчас непростая? Люди избалованы телевидением, и большинство настроены так: «Я не хочу ни о чем задумываться, лучше посмешите меня!» А фильм замечательный. Когда снимаешься в кино такого уровня, то запоминаешь все, вплоть до запахов. Полина очень требовательная актриса, и с ней удивительно приятно работать.
В театре идет подготовка к празднованию важной для нас даты – в марте 2022 года Театру Олега Табакова исполняется 35 лет. У меня довольно разнообразный репертуар. Играю в по-настоящему захватывающем спектакле-детективе Владимира Машкова «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи. В знаменитом мюзикле «Моя прекрасная леди», который поставила Алла Сигалова, с огромным удовольствием пою в роли полковника Пикеринга. Уже лет десять играю Подколесина в спектакле «Женитьба», очень люблю эту мою роль. А в спектакле «Страсти по Бумбарашу» занята почти вся наша труппа! На сцене – 52 человека, включая студентов Школы Табакова.
Недавно дал им посмотреть спектакль «Дальше – тишина». Пришли в слезах, потрясенные игрой Фаины Раневской и Ростислава Плятта, удивленные: как два пожилых человека на сцене, без всяких современных постановочных трюков и «фокусов», могут так удерживать внимание зрителя? А я им объяснил: это «жизнь человеческого духа», то, о чем говорил Станиславский, то, что придает смысл нашей работе в театре и в кино.