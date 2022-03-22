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Виталий Егоров
22 марта 2022

Виталий Егоров

актер

Сценическое зажигание

Актер Виталий Егоров о роли автомобиля в жизни садовода, работе с учениками, новом образе Раневской, зрительской тяге к развлечениям и сохранении театрального наследия

Ваша жизнь связана с автомобилем?

Я за рулем 11 лет. В быту машина мне была не нужна, но во время съемок в сериале «МУР есть МУР» я понял, что сцены вождения лучше не снимать с дуб­лером или на платформе, на экране это видно! Поэтому решил на­учиться водить сам. Машину купил тоже 11 лет назад – с тех пор на ней и езжу.

Зачем вдруг понадобилась?

Родилась старшая дочь, и появилась дача. Дача – это трепетная тема, это моя ностальгия по детству. Я родился в маленьком городке на Украине и жил в частном доме – с садом и огородом. Когда перебрался в Москву, какое-то время страдал от отсутствия земли: ходил в центр для садоводов и представлял, какие саженцы куда бы посадил. Зато теперь из этого магазина я уезжаю с полным багажником всяких растений, горшков, саженцев.

А какой автомобиль выбрали?

Citroen C-Сrosser. Я называю его «мой взрослый мальчик» – за все годы он ни разу меня не подвел. Была мысль поменять, но эту модель модернизировали, и в новом варианте она мне не нравится. Возможно, я просто к своей привык. Уже через месяц после покупки понял, что это не роскошь и не средство передвижения, а необходимая вещь, домик на колесах, где тепло, уютно, звучит любимая классическая музыка, а рядом – жена и дети. Если в выходные у меня нет спектакля, стараюсь уже в пятницу вечером усадить семейство в машину, чтобы ехать на дачу. От Москвы не близко – два часа в дороге, но это приятное путешествие. И место чудесное, особенно летом: цветы, свежий воздух…

Вы смелый человек. Как после роли Вальмонта в спектакле «Опасные связи» решились сыграть провокационного персонажа – модельера Милко Вукановича в «Не родись красивой»?

Когда меня пригласили на пробы, я не весь сценарий еще прочел и деталей, тем более касающихся ориентации модельера, попросту не знал! Но пробы были смешными, забавными, а впоследствии из них сложился образ Милко – симпатичного, талант­ливого, ранимого и сомневающегося человека. На съемках консультант, владеющий сербохорватским языком, объяс­нил мне, какие ошибки в русском делают югославы. Так появился фирменный акцент моего персонажа. Мой родной язык украин­ский, и некоторые особенности произ­ношения похожи, так что говорить с этим акцентом было несложно. Меня часто спрашивают, не предлагают ли после этой работы роли, скажем так, подобной направленности? Предлагали, но я отказывался, потому что актеру всегда интересно сыграть что-то новое. Вот только что я закончил работу над озвучиванием нового проекта – там очень интересная роль.

Какая?

В сериале Дмитрия Петруня «Фаина» о жизни Фаины Раневской я сыграл режиссера, основателя Камерного теат­ра в Москве – Александра Таирова. Для этой роли пришлось более подробно изучить биографию этого выдающегося человека. Мы привык­ли к растиражированному имиджу Раневской – с папироской, с шуточками. Но в исполнении Мариэтты Цигаль Фаина Георгиевна неожиданно предстает трогательной, аккуратной, серьезной. Мне кажется, получается хорошая история, судя по тем отрывкам, что удалось увидеть при озвучке…

А от чего зависит успех фильма, спектакля?

Это похоже на зажигание в автомобиле. Если есть «искра», то и в кино, и в театре будет успех. Успех – это всегда сочетание многих факторов: идеи режиссера, актерской игры, монтажа, музыки, литературной основы. Но обязательно должна быть «иск­ра», без нее все это неважно.

Вы сыграли с Полиной Кутеповой в мелодраме «Я требую любви!» Почему подобные картины почти не доходят до массового зрителя?

Фильмы, которые «бередят душу», заставляют примерять что-то на себя, не так востребованы у публики, как развлекательные. Может, потому, что жизнь сейчас непрос­тая? Люди избалованы телевидением, и большинство настроены так: «Я не хочу ни о чем задумываться, лучше посмешите меня!» А фильм замечательный. Когда снимаешься в кино такого уровня, то запоминаешь все, вплоть до запахов. Полина очень требовательная актриса, и с ней удивительно приятно работать. 

А что нового в Театре Олега Табакова, где вы работаете уже почти 30 лет? 

В театре идет подготовка к празднованию важной для нас даты – в марте 2022 года Театру Олега Табакова исполняется 35 лет. У меня довольно разнообразный репертуар. Играю в по-настоящему зах­ватывающем спектакле-детективе Владимира Машкова «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи. В знаменитом мюзикле «Моя прекрасная леди», который поставила Алла Сигалова, с огромным удовольствием пою в роли полковника Пикеринга. Уже лет десять играю Подколесина в спектакле «Женитьба», очень люблю эту мою роль. А в спектакле «Страсти по Бумбарашу» занята почти вся наша труппа! На сцене – 52 человека, включая студентов Школы Табакова.

На каких примерах воспитываете своих студентов?

Недавно дал им посмотреть спектакль «Дальше – тишина». Пришли в слезах, потрясенные игрой Фаины Раневской и Ростислава Плятта, удивленные: как два пожилых человека на сцене, без всяких современных постановочных трюков и «фокусов», могут так удерживать внимание зрителя? А я им объяс­нил: это «жизнь человеческого духа», то, о чем говорил Станиславский, то, что придает смысл нашей работе в театре и в кино. 

Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Мария Никифорова/«Театр To Go»

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