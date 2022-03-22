А какой автомобиль выбрали?

Citroen C-Сrosser. Я называю его «мой взрослый мальчик» – за все годы он ни разу меня не подвел. Была мысль поменять, но эту модель модернизировали, и в новом варианте она мне не нравится. Возможно, я просто к своей привык. Уже через месяц после покупки понял, что это не роскошь и не средство передвижения, а необходимая вещь, домик на колесах, где тепло, уютно, звучит любимая классическая музыка, а рядом – жена и дети. Если в выходные у меня нет спектакля, стараюсь уже в пятницу вечером усадить семейство в машину, чтобы ехать на дачу. От Москвы не близко – два часа в дороге, но это приятное путешествие. И место чудесное, особенно летом: цветы, свежий воздух…