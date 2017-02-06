В дни празднования юбилея Андрис Лиепа о своих творческих планах, требованиях к автомобилю, чтении молитв за рулем и дальних путешествиях
Так и есть. Первым автомобилем в нашей семье стали «Жигули» – ВАЗ-2101, их тогда только начали выпускать в Тольятти. Пять машин выделили Большому театру, а там их распределили между лауреатами Ленинской премии. До сих пор помню: на рояле лежат деньги, мы их пересчитываем, чтобы набралось пять тысяч руб-лей, – тогда «копейка» столько стоила.
Отец как-то умудрился привезти из США автомобиль, который назывался Gremlin, компании American Motors Corporation – AMC. Потом поменял его на Pacer той же фирмы. Оба были серебристого цвета и производили в Москве просто фантастический эффект, хотя считались малолитражками. Volvo и Mercedes-Benz в СССР уже появились, а вот американские модели встречались крайне редко. Кстати, когда я ребенком ездил в этих машинах, то очень боялся, – папа был прирожденным гонщиком. Он прямо срастался с автомобилем. А я всегда сидел спереди, был уверен в нем, но все же было страшно, как на «американских горках».
Я не такой лихач. Вот Илзе, моя сестра, водит агрессивно, по-спортивному. Я же могу быстро ехать по хорошей трассе, но никогда излишне рисковать не буду. Возможно, сказывается привычка с тех времен, когда ездил без прав.
Я за рулем с 18 лет. Но первые два года, не помню уж по какой причине, водительского удостоверения у меня не было. Пришлось научиться ездить аккуратно, по всем правилам, чтобы не оштрафовали. И, кстати, ни разу не попался. Сейчас, конечно, штрафы иногда приходят, но все – за несерьезные нарушения.
Тоже с тольяттинской «копейки». Причем купил ее в экспортном варианте, когда ездил на гастроли в Бельгию. Те «Жигули» могли завестись в любой мороз, и оптика у них была обалденная – мне на дороге все мигали, чтобы выключил дальний свет, хотя был включен лишь ближний. А еще очень нравилась форточка на боковом окне, такой «ветровичок», мне и теперь по старой памяти хочется иногда открыть его, чтобы пустить свежий воздух внутрь. Увы, на современных машинах такого не найдешь. Как почти не осталось премиальных моделей с механической коробкой передач, а я ведь на «механике» всю жизнь проездил. Когда пересаживался на «автомат», думал, что буду засыпать за рулем. Но ко всему привыкаешь…
В поездках по миру всегда пользуюсь услугами прокатов. Но если в США нереально найти автомобиль с «механикой», то в Европе их предостаточно, а за «автомат» еще и доплатить придется. Поэтому, когда приезжаю в какую-нибудь европейскую столицу, обязательно беру напрокат машину с механической коробкой.
Вся моя профессиональная деятельность связана с поездками. И если куда-то можно доехать самому, на автомобиле, стараюсь именно так и поступать. К примеру, уже много лет делаю большой проект «Русские сезоны XXI века». Помимо многих стран объездил с ним всю Центральную Россию: Ярославль, Нижний Новгород, Тулу, Иваново… Обычно выезжаю к месту назначения заранее – с утра, либо, наоборот, с ночи, чтобы успеть посмотреть, как идет подготовка к спектаклю.
На Infiniti QX60. С этим брендом познакомился недавно. Однажды наш российский гонщик из Formula 1 Даниил Квят провез меня на тест-драйве в салоне Infiniti. Впечатлило! А позже, когда сел уже в нынешний автомобиль, было ощущение, что попросту врос в него. Кстати, он очень маневренный и резвый. Мне даже кажется, что в этой машине я стал быстрее ездить.
В 1997 году мне в США сделали сложную операцию на колене, с тех пор приходится особое внимание уделять уровню комфорта. В Infiniti QX60 я с этой точки зрения чувствую себя хорошо. Еще один плюс модели в том, что она семиместная. Когда, например, мы из Дивеево, где у меня дом, поехали в Санаксарский мужской монастырь, то это очень пригодилось. Расстояние – более 120 км, а нас четверо взрослых и трое детей. Но все с удобством разместились. Я, кстати, машины на своей дочке проверяю: если она садится и получает удовольствие, значит, с комфортом и качеством порядок. Вот и у этого «японца» все до мельчайших деталей продумано.
В серьезные – нет. Стараюсь ездить аккуратно, с Божьей помощью. Всегда читаю молитву водителя, если с утра сажусь за руль. Нам нужен ангел-хранитель, который поможет отвести беду. Считаю, что этот ритуал обязателен для верующего человека.
Ставлю Акафист Святителю Николаю Чудотворцу. А когда совсем тяжело, читаю молитву «Богородице Дево, радуйся». Бывает, по пятьсот раз ее приходится прочитывать, но и тому радуюсь. Вдохновляюсь тем, что провожу это время не в праздности. Заметил, если читаю молитву, пробки быстрее рассасываются. Кажется, что затор бесконечен, но проходит несколько минут, и вот уже забрезжил просвет. Откуда-то сверху приходит помощь – я всегда на нее уповаю.
Стараюсь быть с автомобилем в духовных отношениях, ведь он впитывает в себя то, что есть в человеке. Так как я много езжу, то пытаюсь сродниться с машиной. Собираясь в далекое путешествие, всегда беру у батюшки благословение, а когда приобретаю новый автомобиль, обязательно его освящаю. Автомобиль меняет поведение своего владельца, и сам приобретает его некоторые черты. Наверное, у каждого были подобные ощущения.
В январе гостил у своей давней партнерши и подруги Нины Ананиа-швили в Тбилиси. Она сейчас является художественным руководителем Грузинского театра оперы и балета им. Захария Палиашвили. Там и отметили Старый Новый год. А в Москве торжества пройдут в Кремле 18 февраля. Это будет красивая история: я пригласил всех своих учеников и партнерш, с которыми когда-то танцевал. Они приедут, поздравят меня. Кто сможет, выйдет на сцену. Люблю отмечать свой день рождения именно так – в кругу старых друзей, коллег. Для меня самый большой праздник, когда могу что-то сделать, соорудить, станцевать, придумать.
Андрис Лиепа, звезда мирового балета, хореограф, режиссер, продюсер. Родился 6 января 1962 года. Исполнял ведущие балетные партии в Большом театре, «Нью-Йорк Сити Балет», Американском театре балета (ABT), Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова. В 1993 году восстановил три знаменитых балета Михаила Фокина: «Петрушка», «Шехерезада» и «Жар-птица». В 1997-м стал организатором и режиссером кинематографического проекта «Возвращение Жар-птицы». В середине 90-х организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы в память своего отца, прославленного танцовщика Большого театра. Андрис Лиепа является также режиссером и продюсером проекта «Русские сезоны XXI века», в рамках которого восстанавливаются балетные и оперные шедевры легендарной антрепризы Сергея Дягилева.