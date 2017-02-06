Какие у вас в принципе требования к автомобилю?

В 1997 году мне в США сделали сложную операцию на колене, с тех пор приходится особое внимание уделять уровню комфорта. В Infiniti QX60 я с этой точки зрения чувствую себя хорошо. Еще один плюс модели в том, что она семиместная. Когда, например, мы из Дивеево, где у меня дом, поехали в Санаксарский мужской монастырь, то это очень пригодилось. Расстояние – более 120 км, а нас четверо взрослых и трое детей. Но все с удобством разместились. Я, кстати, машины на своей дочке проверяю: если она садится и получает удовольствие, значит, с комфортом и качеством порядок. Вот и у этого «японца» все до мельчайших деталей продумано.