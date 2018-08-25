А что иностранцы говорят о вашем английском?

Несколько лет подряд я ездила в Ирландию на фестиваль кастинг-директоров, которые подбирают артистов из Восточной Европы: поляков, сербов, русских. Свободно говорю по-английски, но легкий акцент есть. Однако когда я сказала, что буду еще больше работать над акцентом, то услышала: «Не надо! Если нам будет нужен актер без акцента, мы возьмем его в США или Великобритании. Если вы понимаете задачи, которые ставит режиссер, читаете сценарий, можете играть на английском языке, ваш акцент нас абсолютно не смущает». Вспомните Ингеборгу Дапкунайте: легкий прибалтийский акцент только придает ей шарм и очарование. Проблема в том, что русские артисты в принципе не очень хорошо говорят по-английски, и в англоязычных проектах у меня есть это преимущество. Так что, ребята, учите английский!