Актриса Равшана Куркова о бабушкиной белой «Волге», экстремальном вождении в кадре и преимуществах знания иностранных языков
Необходимые. Человеку, который проводит больше половины жизни в пути, без автомобиля никак. Помимо того что я сама за рулем, есть еще незаменимый водитель. Пока мы с вами разговариваем, он занимается моими делами – отвозит документы, вещи, нужные для съемок. Увы, по-другому не получается, иначе уйму времени тратишь на парковки, притом что каждый день расписан по минутам. В выходные могу выехать самостоятельно, но в будни – только водитель.
Можно отлично водить автомобиль, но это не гарантирует безопасности в толчее, когда все спешат: аварийные ситуации сплошь и рядом. А я, как и все артисты, человек эмоциональный – никаких нервов не хватит. Хотя водитель я внимательный! Ведь что такое актер? Прежде всего внимание: мы наблюдаем за жизнью, за людьми. И за рулем я сосредоточенна – не буду подкрашивать губы, звонить по телефону или на ходу менять шпильки на кроссовки.
Может, из-за того, что я барышня скорее миниатюрная, выбираю крупные автомобили. В них я чувствую себя увереннее. Хотя, на мой взгляд, это ложное ощущение: важнее, конечно, подушка безопасности, которая либо сработает, либо нет. Что же касается моделей, то всегда нравился Range Rover, но многие годы на него просто не хватало денег. Зато сейчас наконец езжу именно на нем – в комплектации Autobiography.
Роскошный автомобиль! Сажусь в салон – и мне хорошо. А массажеры в креслах просто покорили! Я человек впечатлительный, и, когда понимаю, что люди до такой степени обо мне подумали, мое благодарное сердце начинает трепетать. Единственное, чего в свое время не предусмотрела, так это функции полной раскладки сидений. Думаю, в следующей машине, будь это опять Range Rover или Velar, опция «поспать» появится обязательно.
Моих героинь постоянно сажают за руль, причем в экстремальных условиях. К тому же, как правило, в автомобили с механической коробкой передач. Сейчас, к примеру, занята в картине «Балканский рубеж», играю девушку-снайпера. В одной из сцен наша спецгруппа, отстреливаясь, впрыгивает в машину, где я за рулем, всех спасаю, вывожу из-под обстрела. Правда, перед первым дублем попросила дать мне полчаса – вспомнить, как лихо ездить на «ручке».
И в реальной, и в киношной. Скажем, в картине режиссера Романа Каримова «Вдребезги» выхожу из машины, водительская дверь открыта, тут мимо проезжает фура и сносит ее. Я впрыгиваю за руль и уже без двери бросаюсь в погоню, при этом делая практически каскадерский трюк как раз на «механике». Хотя, если честно, я не фанат такой коробки, после нее «автомат» кажется радостной песней. Но если необходимо, то справлюсь со всем. Надо так надо.
Никому еще не рассказывала: в 1966 году моя бабушка, которая была очень уважаемым акушером-гинекологом в Узбекистане, на год уехала в командировку в Афганистан. И зарплату взяла автомобилем – такое в СССР было возможно. Можете себе представить, как воспринималась в те годы в Ташкенте женщина на белой «Волге»! Хороший вкус на дорогие машины у меня, видимо, от бабушки – она была передовая женщина, интересная и крутая. Кстати, до переезда в Москву в Ташкенте я жила на Новомосковской улице.
Как все мегаполисы, Москва – очень жесткий, тяжелый, шумный город, особенно для молодой домашней девчонки. Но это город, где есть всё! И если человек со стержнем, не боится работы, не поддается соблазнам, а идет своей дорогой, то этот город можно завоевать. Я безумно благодарна Москве – она мне многое дала. Мне 37 лет, и до 17 я жила в Ташкенте. Выходит, большую часть времени провела здесь. Вкус фруктов, солнце, детские сны остались в приятных воспоминаниях, но вся сознательная жизнь связана именно с Москвой, с Россией. А без взаимной любви это невозможно.
Часто ездила, пока была жива бабушка, а сейчас родственников из ближнего круга там не осталось. Но о корнях не забываю, и если есть какая-то возможность, то летаю. Вот и совсем скоро, в сентябре, будем снимать в Самарканде и Ташкенте летний блок сериала «А у нас во дворе» (Р. Куркова играет московскую дворничиху-гастарбайтера из Узбекистана. – Прим. ред.).
Выходит на экраны американский боевик Lazzarat Burning (The Brave) со мной в главной женской роли. А также детская сказка-фэнтези «Эбигейл» Александра Богуславского – там роль небольшая, но тоже на английском языке. На Первом канале должен стартовать сериал Романа Нестеренко «Жестокий мир мужчин». Это драма о современной женщине, которая сделала блестящую карьеру, но абсолютно беззащитна в личной жизни. Моя героиня, стратег в бизнесе, совсем не разбирается в людях. Наверняка многие женщины узнают в ней себя. Отдельно скажу про «Белую ворону» – несколько съемочных дней у Ральфа Файнса пролетели для меня как праздник. (Р. Файнс – обладатель кинематографической премии BAFTA и театральной премии «Тони», двукратный номинант на «Оскар», пятикратный номинант на премию «Золотой глобус». – Прим. ред.). Там небольшая роль в проекте BBC о знаменитом танцовщике Рудольфе Нурееве, но вся съемочная команда – фантастического таланта и признания люди в своей профессии, с «Эмми» и «Золотыми глобусами». Опыт работы с такими людьми бесценен.
Несколько лет подряд я ездила в Ирландию на фестиваль кастинг-директоров, которые подбирают артистов из Восточной Европы: поляков, сербов, русских. Свободно говорю по-английски, но легкий акцент есть. Однако когда я сказала, что буду еще больше работать над акцентом, то услышала: «Не надо! Если нам будет нужен актер без акцента, мы возьмем его в США или Великобритании. Если вы понимаете задачи, которые ставит режиссер, читаете сценарий, можете играть на английском языке, ваш акцент нас абсолютно не смущает». Вспомните Ингеборгу Дапкунайте: легкий прибалтийский акцент только придает ей шарм и очарование. Проблема в том, что русские артисты в принципе не очень хорошо говорят по-английски, и в англоязычных проектах у меня есть это преимущество. Так что, ребята, учите английский!
Считаю, есть либо хорошие, либо плохие режиссеры. У нас с каждым годом ситуация улучшается. Вот, например, сегодня была на пробах у молодого режиссера Алексея Нужного – весной на экраны вышла его работа «Я худею». Так вот, это удовольствие наблюдать за тем, как профессионально и интересно он работает даже на пробах. И в последнее время таких режиссеров я встречаю часто, это позволяет мне с оптимизмом смотреть на будущее нашего кинематографа.
Равшана Куркова родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте. Отец – Бахрам Матчанов, актер театра «Ильхом», мать – Рано Кубаева, киноактриса и режиссер, дядя – Рауф Кубаев, режиссер и сценарист. Училась в одной из самых известных музыкальных школ Центральной Азии – школе им. В.А. Успенского в Ташкенте. В 12 лет снялась в драме «Тайна папоротников» на киностудии «Узбекфильм». В восьмом классе родители перевели ее в другой ташкентский лицей – филиал Лондонского университета, где все преподавалось на английском языке. В конце 1990-х годов Равшана переехала в Москву, поступив на филфак Московского педагогического госуниверситета. По окончании работала на ТВ редактором ток-шоу, помощником режиссера. Прослушала курс лекций на Высших режиссерских курсах и изучала актерское мастерство под руководством преподавателя Щепкинского театрального училища Татьяны Пышновой. Широкую известность получила после выхода в 2009 году на телеканале ТНТ сериала «Барвиха». Впоследствии снялась во многих полнометражных фильмах и сериалах.