Николай Валуев об экологии, умении рассчитать время, «пивных животиках» и некоторых стереотипах среди россиян
Сам с удовольствием сажусь за руль. Но в основном тогда, когда бываю дома или в каких-либо дальних поездках. Такие вылазки стали возможны на съемках телепрограммы «Большое хобби с Николаем Валуевым». Раз в месяц мы снимаем передачу про охоту или рыбалку. А совсем недавно был в командировке в национальных парках на Дальнем Востоке еще и как заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
С точки зрения организации туризма и обеспечения сотрудников необходимой техникой и другими вещами – плохо. Хотя ресурс для туризма колоссальный и при умелом вложении денег можно получать экономическую выгоду. Но это должно быть хорошо организовано, ведь, как только красивые места становятся доступными для человека, он их «убивает». Это видно на примере Байкала, главные загрязнители которого, помимо ЦБК и муниципальных образований, – люди, приезжающие отдыхать на автомобилях. Они оставляют огромное количество мусора. Можно, конечно, штрафовать, но ситуация глубже. Дело в отсутствии культуры и в том, что все смотрят друг на друга, рассуждая: «Кому-то можно мусорить, значит, и я буду!»
Телевидение мне нравится во всех отношениях, люблю творчество. Но, например, мы снимали медицинскую программу, у нее был нормальный рейтинг, а телеканал не захотел продолжать сотрудничество. Причина, скорее всего, в том, что проекты без скандалов и всякой «желтизны», даже если и интересны зрителям, каналам не нужны.
Все они работают, хотя в их деятельности заметна и некоторая стагнация. Однако турнир по боксу (Открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева. – Прим. ред.) проводится, он стал международным. К тому же при любой возможности посещаю и другие соревнования в различных школах бокса.
Конечно! Тренируюсь регулярно, но не ежедневно – не всегда есть время. Однако стараюсь не выбиваться из графика, не нарушать режим.
Помимо укрепления здоровья, трудолюбия, силы воли, уверенности в себе – перечислять можно много – учит рассчитывать свое время. Ведь в состязаниях его цена неизмеримо возрастает, а для мужчины это умение – первейшее дело. К примеру, оно необходимо при управлении автомобилем. Но еще важнее – в жизни. Современной молодежи навыка ценить собственное время не хватает, многие задумываются об этом поздно, когда отрезок жизни, который можно было использовать более эффективно, миновал. Тот, кто занимается спортом с юности или с детства, ведет себя иначе.
Поесть любили во все времена. Это биологическая потребность, выработанная миллионами лет эволюции. Человек – единственный из семейства приматов умеет накапливать жир, на всякий случай. Данная особенность никуда не делась, и производители еды об этом знают. Человек хочет есть, и, если подстегивать это желание, он может жевать с утра до вечера! Поэтому «пивной животик» – лишь следствие развития урбанизации и цивилизации. Еда еще в недавнем прошлом быстро портилась, поскольку была натуральной. Сейчас же напичкана таким количеством «химии», что зачастую даже не перерабатывается организмом и откладывается. Добавьте сюда и малую подвижность. В принципе, это проблема общемировая. И потому я предпочитаю натуральные продукты, причем подчас добытые самостоятельно – мясо, рыбу, грибы.
Во время поездки на Дальний Восток по национальным паркам мы только в открытых катерах, без всяких там кают, прошли более 1300 км. Переходы были по десять часов, на неспокойной воде. И спали в палатках. На сотни километров вокруг никакого человеческого жилья, лишь дикая природа.
У меня – нет, но у кого-то появляется чувство превосходства. Например, ездил человек скромно на недорогом автомобиле, а пересел в роскошный, и манера езды поменялась. Не в лучшую сторону, естественно. Но это зависит скорее не от статуса человека, а от него самого, его внутреннего понимания «крутизны» или чего-то там еще. Отсюда и чувство вседозволенности.
Первоначальный интерес быстро угас. У него была возможность пройти теорию ПДД, мы с супругой оплатили ему занятия, но он предпочел электронные игрушки. Поэтому его сверстники выдержали экзамен, и к совершеннолетию им останется только сдать «практику» и получить права, а Гриша сможет это сделать, когда сам денег на автошколу заработает. Разумеется, если захочет сесть за руль.
Во-первых, не думаю об этом, во-вторых, уверен, что не все люди так считают. Я мониторю ситуацию и вижу, что многие не видят разницы между законодательной и исполнительной властью. Просто слово «депутат» стало нарицательным: неважно, о каком чиновнике идет речь, будь это, к примеру, министр или глава управы, во всем виноваты депутаты. Обидный стереотип, укоренившийся среди россиян.
Поскольку журнал для автомобилистов, то главное – следите за дорогой и будьте осторожны за рулем! Помните, что дома вас ждут.