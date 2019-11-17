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Николай Валуев
17 ноября 2019

Николай Валуев

боксер, депутат Госдумы

Творческий боксер

Николай Валуев об экологии, умении рассчитать время, «пивных животиках» и некоторых стереотипах среди россиян

Вы водите машину сами или всегда с водителем ездите?

Сам с удовольствием сажусь за руль. Но в основном тогда, когда бываю дома или в каких-либо дальних поездках. Такие вылазки стали возможны на съемках телепрограммы «Большое хобби с Николаем Валуевым». Раз в месяц мы снимаем передачу про охоту или рыбалку. А совсем недавно был в командировке в национальных парках на Дальнем Востоке еще и как заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Какие впечатления?

С точки зрения организации туризма и обеспечения сотрудников необходимой техникой и другими вещами – плохо. Хотя ресурс для туризма колоссальный и при умелом вложении денег можно получать экономическую выгоду. Но это должно быть хорошо организовано, ведь, как только красивые места становятся доступными для человека, он их «убивает». Это видно на примере Байкала, главные загрязнители которого, помимо ЦБК и муниципальных образований, – люди, приезжающие отдыхать на автомобилях. Они оставляют огромное количество мусора. Можно, конечно, штрафовать, но ситуация глубже. Дело в отсутствии культуры и в том, что все смотрят друг на друга, рассуждая: «Кому-то можно мусорить, значит, и я буду!»

У вас было несколько программ на ТВ. Чем оно привлекает? 

Телевидение мне нравится во всех отношениях, люблю творчество. Но, например, мы снимали медицинскую программу, у нее был нормальный рейтинг, а телеканал не захотел продолжать сотрудничество. Причина, скорее всего, в том, что проекты без скандалов и всякой «желтизны», даже если и интересны зрителям, каналам не нужны. 

Вы открывали целый ряд школ бокса. Следите за ними?

Все они работают, хотя в их деятельности заметна и некоторая стагнация. Однако турнир по боксу (Открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева. – Прим. ред.) проводится, он стал международным. К тому же при любой возможности посещаю и другие соревнования в различных школах бокса.

Свою физическую форму поддерживаете? 

Конечно! Тренируюсь регулярно, но не еже­дневно – не всегда есть время. Однако стараюсь не выбиваться из графика, не нарушать режим. 

Что, по-вашему, дает мужчине спорт?

Помимо укрепления здоровья, трудолюбия, силы воли, уверенности в себе – перечислять можно много – учит рассчитывать свое время. Ведь в состязаниях его цена неизмеримо возрастает, а для мужчины это умение – первейшее дело. К примеру, оно необходимо при управлении автомобилем. Но еще важнее – в жизни. Современной молодежи навыка ценить собственное время не хватает, многие задумываются об этом поздно, когда отрезок жизни, который можно было использовать более эффективно, миновал. Тот, кто занимается спортом с юности или с детства, ведет себя иначе.

Что скажете о проблеме «пивных животов»? Современные мужчины чересчур много едят?

Поесть любили во все времена. Это биологическая потребность, выработанная миллионами лет эволюции. Человек – единственный из семейства приматов умеет накапливать жир, на всякий случай. Данная особенность никуда не делась, и производители еды об этом знают. Человек хочет есть, и, если подстегивать это желание, он может жевать с утра до вечера! Поэтому «пивной животик» – лишь следствие развития урбанизации и цивилизации. Еда еще в недавнем прошлом быстро портилась, поскольку была натуральной. Сейчас же напичкана таким количеством «химии», что зачастую даже не перерабатывается организмом и откладывается. Добавьте сюда и малую подвижность. В принципе, это проблема общемировая. И потому я предпочитаю натуральные продукты, причем подчас добытые самостоятельно – мясо, рыбу, грибы.

Вы как-то сказали, что любите себя проверять, даже спускались в угольную шахту, пробовали там работать. А новые проверки были?

Во время поездки на Дальний Восток по национальным паркам мы только в открытых катерах, без всяких там кают, прошли более 1300 км. Пере­ходы были по десять часов, на неспокойной воде. И спали в палатках. На сотни километров вокруг никакого человеческого жилья, лишь дикая природа.

Стиль управления автомобилем с изменением социального статуса меняется?

У меня – нет, но у кого-то появляется чувство превосходства. Например, ездил человек скромно на недорогом автомобиле, а пересел в роскошный, и манера езды поменялась. Не в лучшую сторону, естественно. Но это зависит скорее не от статуса человека, а от него самого, его внутреннего понимания «крутизны» или чего-то там еще. Отсюда и чувство вседозволенности. 

Вашему старшему сыну Григорию 17 лет. Его интересуют машины? 

Первоначальный интерес быстро угас. У него была возможность пройти теорию ПДД, мы с супругой оплатили ему занятия, но он предпочел электронные игрушки. Поэтому его сверстники выдержали экзамен, и к совершеннолетию им останется только сдать «практику» и получить права, а Гриша сможет это сделать, когда сам денег на авто­школу заработает. Разумеется, если захочет сесть за руль. 

Как относитесь к тому, что вас называют русским богатырем, но в целом депутатов у нас не очень любят?

Во-первых, не думаю об этом, во-вторых, уверен, что не все люди так считают. Я мониторю ситуацию и вижу, что многие не видят разницы между законодательной и исполнительной властью. Просто слово «депутат» стало нарицательным: неважно, о каком чиновнике идет речь, будь это, к примеру, министр или глава управы, во всем виноваты депутаты. Обидный стереотип, укоренившийся среди россиян. 

Что пожелаете читателям?

Поскольку журнал для автомобилистов, то главное – следите за дорогой и будьте осторожны за рулем! Помните, что дома вас ждут. 

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ родился в августе 1973 года в Ленинграде. Российский политик и общественный деятель, киноактер, теле- и радиоведущий, бывший боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009 гг.), временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2008–2009 гг.), чемпион в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000 г.), чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов (1999 г.). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вместе с женой Галиной воспитывает троих детей – Григория, Сергея и Ирину.
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Валерий Шарифулин/ТАСС

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