Какие впечатления?

С точки зрения организации туризма и обеспечения сотрудников необходимой техникой и другими вещами – плохо. Хотя ресурс для туризма колоссальный и при умелом вложении денег можно получать экономическую выгоду. Но это должно быть хорошо организовано, ведь, как только красивые места становятся доступными для человека, он их «убивает». Это видно на примере Байкала, главные загрязнители которого, помимо ЦБК и муниципальных образований, – люди, приезжающие отдыхать на автомобилях. Они оставляют огромное количество мусора. Можно, конечно, штрафовать, но ситуация глубже. Дело в отсутствии культуры и в том, что все смотрят друг на друга, рассуждая: «Кому-то можно мусорить, значит, и я буду!»