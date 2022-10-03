Мария Аронова о том, как снимается хорошее кино, об уроках вождения, автомобильных трюках и самых ценных профессиональных наградах
Я вытащила счастливый билет, получив приглашение в эту картину. Хороших артистов у нас много, а вот с режиссерами, с моей точки зрения, проблема серьезная. Приезжая в разные города, я пытаюсь понять, в какой театр попала с антрепризой, поспрашивать, в чьей гримерке сижу, и вдруг начинаю узнавать историю людей, которые за «две копейки» посвящают свою жизнь театральному искусству. В такие моменты понимаешь, сколько в России грандиозных артистов, готовых сесть на любой корабль и отправиться в путешествие, а капитанов — очень мало. А Станислав Сергеевич был капитаном даже не корабля, а флотилии…
Когда мы снимали «Артистку», атмосфера была такой, будто мы просто встретились повидаться, — и Женечка Добровольская, и Юрочка Степанов, и Александр Гаврилович Абдулов. Дима Певцов в крошечной роли, которая в памяти остается. И Бондарчук, который невероятно сыграл режиссера, смотрящего на Женю, и Миша Ефремов, дай Бог ему здоровья…
Впечатление складывалось, что мы что-то просто так, «левой пяткой» делаем, а Станислав Сергеевич, покуривая трубку, с газетой в руках, — наблюдает. Он умел вытаскивать нужные краски из актера тонко, незаметно.
Конечно, и опытный. Я даже позволяю себе давать советы другим. Всегда обращаю внимание молодых водителей на то, что, останавливаясь на светофоре, необходимо выравнивать колеса параллельно дороге! Не влево, не вправо, а строго прямо, потому что не знаешь, кто в тебя въедет сзади, и ты должен поехать вперед, а не на встречную полосу. Считаю, что учиться водить надо только на механике, чтобы чувствовать автомобиль.
Отцовские уроки. Водить машину меня учил мой папа. Он был человеком громким, совсем не педагогом, но его методика оказалась эффективной. За несколько месяцев он преподал мне то, что другие осваивают лет за двадцать. Он считал, что каждую поездку нужно начинать с ритуала — неважно, молитва это или что-то другое, но к вождению надо морально подготовиться. Дорога — это серьезно. А еще надо разговаривать с людьми — я всегда опускаю стекло и могу спокойно обсудить, если считаю, что того требует ситуация. Недавно была любопытная история. Я специально догнала мужчину-нарушителя и попросила вернуться, чтобы показать ему опасное место на дороге, которое он проигнорировал.
Да, узнал меня, удивился. Однако вернуться согласился, и я показала, где он, не заметив знак, пролетел и очень рисковал своей и чужими жизнями. Мужчина растерялся и признался, что уже много лет так проскакивает этот перекресток, но, видимо, кто-то свыше его бережет.
С последних классов школы. Раньше была такая штука, как УПК — Учебно-производственный комбинат, где я освоила автодело и получила категории В и С. Экзамен сдавали на ЗиЛе. Если художественный руководитель театра Вахтангова скажет «Вы свободны», я знаю, как можно заработать.
Сейчас Land Rover — девочка, вернее, семилетняя дама. Зову ее «Бегемотиком», потому, что, когда еду, она отбрасывает на дорогу похожую тень с симпатичными ушками-зеркалами.
Бывает. Например, в недавних работах — в фильмах «Лёд 2» и «Пара из будущего». В картине «Лёд 2» мне надо было на скорости ездить на древней Volvo, и я попросила съемочную группу дать мне 30 минут для знакомства с машиной. Прежде чем сесть за руль, с автомобилем надо поговорить. Я попробовала, присмотрелась, и потом мы все сняли. А вот в «Паре из будущего» я не на шутку испугалась. Конечно, с нами работали каскадеры — и это, скажу вам, настоящие мастера. После съемки момента, когда наши с Сережей Буруновым герои летят в воду, я сразу поняла всех, кто боится ездить в лифте или летать на самолете. У меня лично тоже есть страх высоты, но на площадке буквально случилась паническая атака.
Хотелось бы пригласить в вахтанговский театр на спектакль «Мертвые души». Все роли мы играем вместе с сыном — Владиславом Гандрабура. Это череда переодеваний, мгновенных преображений в постановке моего педагога Владимира Иванова.
А в кино я жду начала съемок в сериале. Это будет скетч, где каждая новая серия — история одной семьи.