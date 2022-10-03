Часто ли вас просят сесть за руль в кино?

Бывает. Например, в недавних работах — в фильмах «Лёд 2» и «Пара из будущего». В картине «Лёд 2» мне надо было на скорости ездить на древней Volvo, и я попросила съемочную группу дать мне 30 минут для знакомства с машиной. Прежде чем сесть за руль, с автомобилем надо поговорить. Я попробовала, присмотрелась, и потом мы все сняли. А вот в «Паре из будущего» я не на шутку испугалась. Конечно, с нами работали каскадеры — и это, скажу вам, настоящие мастера. После съемки момента, когда наши с Сережей Буруновым герои летят в воду, я сразу поняла всех, кто боится ездить в лифте или летать на самолете. У меня лично тоже есть страх высоты, но на площадке буквально случилась паническая атака.