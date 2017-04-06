Певец Emin о встречах с Дональдом Трампом, синергии в бизнесе и фестивале «Жара»
Да, объехали полсотни городов. Пел в основном на русском языке, хотя начинал свою карьеру с англоязычной музыки. Счастлив, что мечта, к которой я шел со своими музыкантами много лет, осуществилась. Когда мы начинали, выступая в клубах на 100–200 человек, вряд ли кто-то видел в перспективе тур по всей стране с тысячными залами. Теперь летим с концертами в США в мае.
Мой большой концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, который прошел с участием Дэвида Фостера (Канадский певец и музыкант, один из самых успешных продюсеров в истории популярной музыки. – Прим. ред.) в прошлом году был показан по американскому ТВ. Это дало возможность начать реализовывать билеты в тех городах, где были высокие рейтинги среди американской публики. Конечно, на концерты в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе придут и те, кто уже знаком с моим творчеством, в том числе русские. В целом это англоязычная программа, но несколько песен спою и на русском. У меня есть коллаборация с Найлом Роджерсом (Нью-йоркский музыкант, считается крестным отцом фанк-гитары. – Прим. ред.), с ним записали песню Boomerang. Надеюсь, он присоединится ко мне на сцене в Нью-Йорке. Кстати, Дэвид Фостер тоже планирует поучаствовать в концертах. Одновременно это и промотур моего нового альбома LoveIs a Deadly Game, релиз которого недавно вышел. Приятно, что в Чикаго у нас уже все билеты проданы!
Шоу-бизнес – хороший инструмент для продвижения основного дела. К примеру, уже второй год в Баку я буду проводить музыкальный фестиваль «Жара». Многие считают его развлечением, но на самом деле это большой коммерческий проект. Приезжает свыше пятидесяти артистов, а в целом участвует около пятисот человек: Филипп Киркоров с тридцатью участниками своего шоу, Григорий Лепс везет музыкантов... Всех надо расселить, каждому уделить внимание. Но Баку – мой родной город, приглашая гостей, я знаю, как сделать, чтобы им было комфортно и весело.
Есть еще два продюсера – Сергей Кожевников и Григорий Лепс, но я выступаю на правах хозяина, можно сказать, основного организатора. Пока это инвестиции в будущее, рассчитываю превратить фестиваль в успешный бизнес. «Жара» становится зонтичным брендом – создан одноименный канал, фестиваль проходит в моем девелоперском поселке на берегу моря. Возникает синергетический эффект, когда одна бизнес-история продвигает другую.
В прошлом году фестиваль прошел за два дня, в этом растянется на четыре. Приедет Алла Борисовна Пугачева со всем своим семейством, и состоится вечер «Большого артиста», где исполнители будут петь песни Пугачевой. А потом и она выступит в собственном концертном блоке. Один из вечеров посвятим самым ярким музыкальным дуэтам. Планируем много других сюрпризов и интересных номеров! Транслировать фестиваль будет Первый канал.
Когда записал песню Amor, для съемок клипа потребовалась самая красивая в мире девушка. Мой международный менеджер Роб Голдстун заметил: «Я знаком с руководителями конкурса «Мисс Вселенная», они помогут». Этот титул носила в тот момент Оливия Калпо, а владельцем прав на него был Дональд Трамп. При этом он рассматривал возможность проведения финала конкурса в Москве – об этом мы узнали от президента «Мисс Вселенной» Полы Шугарт. Обсуждая клип, она мне рассказала, что нашла в Москве только один зал, способный «переварить» это мероприятие с точки зрения логистики, размера сцены, количества мест, организации прямого эфира. «Какой-то «Кокус», – пояснила она. Я не стал сразу раскрывать все карты, но сказал, что есть выходы на владельцев «Крокус Сити Холла». Потом она от души смеялась, когда все узнала. В итоге в Москве организаторов все устроило. А вскоре уже Дональд Трамп пригласил нас с отцом в Лас-Вегас на финал «Мисс США», которым тоже владел. Мы провели несколько дней вместе – весело, легко. А в финале со сцены вместе с отцом и Трампом объявили, что «Мисс Вселенная» 2013 года пройдет в России. Трамп приехал в Москву на финал, мы провели еще несколько дней вместе, и он даже снялся у меня в клипе – я попросил, он не отказался.
Во-первых, он открыт. Во-вторых, я многому у него научился. В частности, тому, что сегодня и пытаюсь делать – подружить бизнес с шоу-бизнесом. Мастером этого направления как раз и является Дональд Трамп. Мы об этом часто говорили: капитализация любого бренда, а в данном случае это его фамилия, любые вложения, которые делаются в шоу, фильмы, клипы, музыка, конкурсы – все это инвестиции в бизнес. Намного легче раскручивать проект, если ты привязал его к шоу-бизнесу. Я уже это понимал, но после его слов все четко структурировалось, стало ясно, что делать дальше.
В прежние годы вся наша страна начинала с «Жигулей» – я помню, у папы была белая «семерка» и в Баку, и в Москве. Но после возвращения из США мне ездить на отцовских машинах не хотелось, поэтому сразу купил новенький темно-синий ВАЗ-2107. И «затюнинговал» его: темные стекла, элект-ростеклоподъемники, стереосистема, сабвуфер, диски. А когда пришло время автомобиль менять, то пересел в Range Rover.
Еще бы, сегодня я абсолютный фанат Range Rover. Считаю, что это самый крутой внедорожник из всех существующих – большой, просторный, с мощным полным приводом, потрясающе комфортабельный и по-настоящему роскошный. Особенно модель новейшего поколения. Это высокотехнологичный автомобиль как для города, так и для бездорожья. Он безупречно адаптируется к любым условиям: на асфальтовых трассах обеспечивает комфорт, а если попадает на off-road, обретает нужную проходимость.
Эмин Агаларов (сценический псевдоним Emin) родился в декабре 1979 года в Баку и еще в детстве переехал с родителями в Москву. Среднее образование получил в Швейцарии, затем поступил в Marymount Manhattan College (Нью-Йорк), где защитил диплом по теме «Бизнес-менеджмент в области финансов». Занимает пост первого вице-президента Crocus Group, которой владеет его отец Араз Агаларов. Параллельно с основным бизнесом профессионально занимается музыкой: выпустил девять англоязычных и три русскоязычных сольных альбома, песни находятся в российской и международной радиоротации.