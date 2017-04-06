У вас в офисе фото президента Трампа. Вы знакомы?

Когда записал песню Amor, для съемок клипа потребовалась самая красивая в мире девушка. Мой международный менеджер Роб Голдстун заметил: «Я знаком с руководителями конкурса «Мисс Вселенная», они помогут». Этот титул носила в тот момент Оливия Калпо, а владельцем прав на него был Дональд Трамп. При этом он рассматривал возможность проведения финала конкурса в Москве – об этом мы узнали от президента «Мисс Вселенной» Полы Шугарт. Обсуждая клип, она мне рассказала, что нашла в Москве только один зал, способный «переварить» это мероприятие с точки зрения логистики, размера сцены, количества мест, организации прямого эфира. «Какой-то «Кокус», – пояснила она. Я не стал сразу раскрывать все карты, но сказал, что есть выходы на владельцев «Крокус Сити Холла». Потом она от души смеялась, когда все узнала. В итоге в Москве организаторов все устроило. А вскоре уже Дональд Трамп пригласил нас с отцом в Лас-Вегас на финал «Мисс США», которым тоже владел. Мы провели несколько дней вместе – весело, легко. А в финале со сцены вместе с отцом и Трампом объявили, что «Мисс Вселенная» 2013 года пройдет в России. Трамп приехал в Москву на финал, мы провели еще несколько дней вместе, и он даже снялся у меня в клипе – я попросил, он не отказался.