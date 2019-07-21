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Илья Лагутенко
21 июля 2019

Илья Лагутенко

музыкант, фронтмен группы «Мумий Тролль»

Выпускник хора

Илья Лагутенко об отношениях с фанатами, неожиданной судьбе некоторых своих песен и пользе навыков праворульного вождения

Вы пели в детском хоре и даже гастролировали с ним по стране. Тот опыт впоследствии как-то пригодился?

Прежде всего, я в детском хоре определенно получил хорошую гастрольную закалку. Мы ведь изъездили Дальний Восток вдоль и поперек, часто выступали для рабочих на заводах, стройках. Домов и дворцов культуры хватало – такая была политика в то время у советского правительства. Что же касается творчества, то в альбоме «SOS Матросу» есть песня «Четвертый троллейбус», где поет детский хор одной из школ Владивостока. С ним же мы делали специальную программу, где исполняли песни групп Владивостокского рок-клуба.

Когда вы впервые поняли, что «Мумий Тролль» популярен? И что представлял собой хайп в 1990-е, когда не было Интернета?

В конце девяностых мы месяцами не вылезали из гастрольных туров, редко видели близких, передвигались всеми видами транспорта, вплоть до древних автобусов, не приспособленных для долгих зимних переездов. Во многих российских городах иных попросту не было, а поездом или самолетом не во все места получалось добраться. Поэтому возникали разные экстремальные истории – от случайных знакомств в злачных местах, фанатских облав до бандитских разборок, свидетелями, а иногда и заложниками которых мы становились. В какой-то мере я рад, что тогда не было соцсетей, пусть все это останется только нашими воспоминаниями...

Какие удовольствия можно получить, добившись славы и популярности? И какие проблемы? 

Становится больше ответственности. Это тяжелый труд, где все зависит только от тебя лично. Тот, кто рассчитывает лишь на удовольствия, быстро заканчивает карьеру. Хотя у каждого собственное видение того, как использовать свою популярность. Мы, например, очень скромная и не преувеличивающая своих заслуг группа (смеется).

Звание «Почетный гражданин Владивостока» дает вам какие-нибудь льготы?

Я уважаю и благодарю своих земляков за то, что был удостоен этого звания, но никаких преимуществ от него, в общем-то, не имею. Если не ошибаюсь, могу без очереди записаться на прием в местную администрацию, а вот, например, скидок на коммунальные услуги нет.

Что общего у популярных российских музыкантов с зарубежными коллегами? 

Наверное, преданные и благодарные слушатели. 

А в чем различия?

Когда мы гастролируем за рубежом, то чаще всего для иностранной публики включаем в программу песни на английском. Или на китайском, на японском. Это жест доброй воли и желание найти лучшее взаимопонимание между народами.

Толпа поклонниц – это хорошо или плохо? Не опасно? 

Наши слушатели ведут себя корректно – «на сувениры» не рвут. За пару десятилетий мы научились друг другу доверять, фанаты не врываются в нашу частную жизнь, и мы им за это признательны.

Какие собственные песни вам наиболее дороги и почему?

Меня удивляет, но одновременно радует, что песни, которые я написал еще 13–14-летним подростком, до сих пор востребованы у публики, их просят исполнить на концертах. Наверное, есть в них то, что актуально и для сегодняшних молодых людей, хотя появились эти композиции совсем в другой стране и в иных реалиях, которые многим могут быть знакомы лишь по рассказам родителей. А с песней «Владивосток 2000» и вовсе получилось неожиданно: я не воспринимал ее как потенциальный хит, она была написана как некая фиксация не самых радостных реалий моего города в 1990 х, и я полагал, что она может быть интересна лишь моим друзьям. Но получилось по-другому – видимо, не зря журналисты пишут, что эта песня для многих стала своего рода гимном поколения.

Вы организуете музыкальные фестивали, но все они очень далеко от Москвы…

В Москве, Санкт-Петербурге или неподалеку от этих городов идет множество различных фестивалей, в некоторых из них «Мумий Тролль» примет участие и нынешним летом. Что же касается Международного фестиваля V-ROX, который проходит с 2013 года во Владивостоке, то в 2019 году он поменял формат и название, стал называться V-ROX EXPO. Это открытый фестиваль культуры, своего рода креативная лаборатория идей, где есть место всему – гастрономии, спорту, многому другому... В рамках мероприятия откроется коллективная выставка «Морская», пройдут мастер-классы, лекции. Но главной составляющей все же остается музыка – в трехдневной программе запланированы выступления групп из Китая, Японии и, разумеется, из разных городов России. Так что следите за новостями на сайте V-ROX EXPO и приезжайте во Владивосток: все мероприятия по традиции будут бесплатными для публики.

Какие у вас отношения с автомобилями? 

Для нас, дальневосточников, самым естественным является автомобиль с правым рулем. В 1990-х отчим привез Toyota Mark II, и я тоже рассчитывал на этого «японца», однако буквально на следующий день получил предложение уехать поработать в Лондон. Там, кстати, навыки праворульного вождения весьма пригодились. Мне нравятся спортивные модели 60–70-х годов прошлого века, но я не являюсь коллекционером. В быту к машине отношусь как к средству передвижения и верю, что уже наши дети станут ездить на электрических роботах, а нынешние автомобили останутся только в музеях.

Какую музыку слушаете в машине?

Куда бы ни приехал, всегда слушаю местное радио. Оно дает хорошее представление о месте, в котором находишься. И, конечно, о людях, которые там живут. Радиоэфир – это своего рода зеркало души каждого города или региона. 

Тогда вопрос о гастрономии: можете назвать три своих любимых блюда?

Сложно выбрать. Люблю пробовать разное. И угощать других людей.

Любите готовить?

Да, дома я ответственный за кулинарию. Могу даже приготовить китайский ужин человек на двадцать. Но вместе с тем мой основной принцип – не портить хорошие продукты своей готовкой. 

ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО – музыкант, фронтмен группы «Мумий Тролль», автор музыки и текстов большинства ее песен. Родился в октябре 1968 года в Москве, но вырос во Владивостоке, где позже окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «страноведение» (китаист). В начале 1990-х стажировался и работал в Китае и Великобритании в качестве переводчика и коммерческого советника. Основатель международного музыкального фестиваля V-ROX во Владивостоке, который проходит с 2013 года. Продюсер и режиссер документально-художественного фильма «SOS Матросу», снятого во время кругосветного путешествия группы «Мумий Тролль» на парусном судне «Седов» и вышедшего в российский прокат в 2018 году.
Игорь Чер-ский
Автор
Игорь Чер-ский
Фото
Алексей Смышляев

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