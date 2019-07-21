Илья Лагутенко об отношениях с фанатами, неожиданной судьбе некоторых своих песен и пользе навыков праворульного вождения
Прежде всего, я в детском хоре определенно получил хорошую гастрольную закалку. Мы ведь изъездили Дальний Восток вдоль и поперек, часто выступали для рабочих на заводах, стройках. Домов и дворцов культуры хватало – такая была политика в то время у советского правительства. Что же касается творчества, то в альбоме «SOS Матросу» есть песня «Четвертый троллейбус», где поет детский хор одной из школ Владивостока. С ним же мы делали специальную программу, где исполняли песни групп Владивостокского рок-клуба.
В конце девяностых мы месяцами не вылезали из гастрольных туров, редко видели близких, передвигались всеми видами транспорта, вплоть до древних автобусов, не приспособленных для долгих зимних переездов. Во многих российских городах иных попросту не было, а поездом или самолетом не во все места получалось добраться. Поэтому возникали разные экстремальные истории – от случайных знакомств в злачных местах, фанатских облав до бандитских разборок, свидетелями, а иногда и заложниками которых мы становились. В какой-то мере я рад, что тогда не было соцсетей, пусть все это останется только нашими воспоминаниями...
Становится больше ответственности. Это тяжелый труд, где все зависит только от тебя лично. Тот, кто рассчитывает лишь на удовольствия, быстро заканчивает карьеру. Хотя у каждого собственное видение того, как использовать свою популярность. Мы, например, очень скромная и не преувеличивающая своих заслуг группа (смеется).
Я уважаю и благодарю своих земляков за то, что был удостоен этого звания, но никаких преимуществ от него, в общем-то, не имею. Если не ошибаюсь, могу без очереди записаться на прием в местную администрацию, а вот, например, скидок на коммунальные услуги нет.
Наверное, преданные и благодарные слушатели.
Когда мы гастролируем за рубежом, то чаще всего для иностранной публики включаем в программу песни на английском. Или на китайском, на японском. Это жест доброй воли и желание найти лучшее взаимопонимание между народами.
Наши слушатели ведут себя корректно – «на сувениры» не рвут. За пару десятилетий мы научились друг другу доверять, фанаты не врываются в нашу частную жизнь, и мы им за это признательны.
Меня удивляет, но одновременно радует, что песни, которые я написал еще 13–14-летним подростком, до сих пор востребованы у публики, их просят исполнить на концертах. Наверное, есть в них то, что актуально и для сегодняшних молодых людей, хотя появились эти композиции совсем в другой стране и в иных реалиях, которые многим могут быть знакомы лишь по рассказам родителей. А с песней «Владивосток 2000» и вовсе получилось неожиданно: я не воспринимал ее как потенциальный хит, она была написана как некая фиксация не самых радостных реалий моего города в 1990 х, и я полагал, что она может быть интересна лишь моим друзьям. Но получилось по-другому – видимо, не зря журналисты пишут, что эта песня для многих стала своего рода гимном поколения.
В Москве, Санкт-Петербурге или неподалеку от этих городов идет множество различных фестивалей, в некоторых из них «Мумий Тролль» примет участие и нынешним летом. Что же касается Международного фестиваля V-ROX, который проходит с 2013 года во Владивостоке, то в 2019 году он поменял формат и название, стал называться V-ROX EXPO. Это открытый фестиваль культуры, своего рода креативная лаборатория идей, где есть место всему – гастрономии, спорту, многому другому... В рамках мероприятия откроется коллективная выставка «Морская», пройдут мастер-классы, лекции. Но главной составляющей все же остается музыка – в трехдневной программе запланированы выступления групп из Китая, Японии и, разумеется, из разных городов России. Так что следите за новостями на сайте V-ROX EXPO и приезжайте во Владивосток: все мероприятия по традиции будут бесплатными для публики.
Для нас, дальневосточников, самым естественным является автомобиль с правым рулем. В 1990-х отчим привез Toyota Mark II, и я тоже рассчитывал на этого «японца», однако буквально на следующий день получил предложение уехать поработать в Лондон. Там, кстати, навыки праворульного вождения весьма пригодились. Мне нравятся спортивные модели 60–70-х годов прошлого века, но я не являюсь коллекционером. В быту к машине отношусь как к средству передвижения и верю, что уже наши дети станут ездить на электрических роботах, а нынешние автомобили останутся только в музеях.
Куда бы ни приехал, всегда слушаю местное радио. Оно дает хорошее представление о месте, в котором находишься. И, конечно, о людях, которые там живут. Радиоэфир – это своего рода зеркало души каждого города или региона.
Сложно выбрать. Люблю пробовать разное. И угощать других людей.
Да, дома я ответственный за кулинарию. Могу даже приготовить китайский ужин человек на двадцать. Но вместе с тем мой основной принцип – не портить хорошие продукты своей готовкой.