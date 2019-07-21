Какие собственные песни вам наиболее дороги и почему?

Меня удивляет, но одновременно радует, что песни, которые я написал еще 13–14-летним подростком, до сих пор востребованы у публики, их просят исполнить на концертах. Наверное, есть в них то, что актуально и для сегодняшних молодых людей, хотя появились эти композиции совсем в другой стране и в иных реалиях, которые многим могут быть знакомы лишь по рассказам родителей. А с песней «Владивосток 2000» и вовсе получилось неожиданно: я не воспринимал ее как потенциальный хит, она была написана как некая фиксация не самых радостных реалий моего города в 1990 х, и я полагал, что она может быть интересна лишь моим друзьям. Но получилось по-другому – видимо, не зря журналисты пишут, что эта песня для многих стала своего рода гимном поколения.