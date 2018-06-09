Андреас Дойшле Генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС»)

Вместе мы – сила

Генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС») Андреас Дойшле рассказал нам о слагаемых успеха совместного предприятия, поделился планами развития продуктового портфеля и сообщил о преимуществах нового поколения грузовиков, которые компания представляет на рынке

Наш собеседник начал карьеру в Mercedes-Benz в конце 1990-х после получения образования в области бизнеса и экономики, а его назначение на пост главы «ДК РУС» произошло около трех месяцев назад. Несмотря на небольшой срок пребывания на капитанском мостике, Андреас Дойшле успел приобрести значительный опыт общения с российскими клиентами и партнерами. Отсюда убежденность: пока у компании и партнеров одно понимание, как развивать рынок, не страшны никакие препятствия.

Прошлый год стал самым успешным за всю историю «ДК РУС». Каковы, на ваш взгляд, главные слагаемые этого успеха? В 2017-м мы наблюдали рост рынка коммерческого автотранспорта. Наш завод в Набережных Челнах перешел на трехсменный график работы, благодаря чему значительно выросли производственные мощности. Все департаменты компании показали результаты в несколько раз выше, чем было запланировано. Безусловно, это итоги отличной командной работы сотрудников компании и дилерской сети.

Намерены развивать успех? Текущий год станет одним из самых важных для компании, поскольку меняется продуктовое портфолио – в Россию приходят грузовики нового поколения. Линейку моделей для магистральных перевозок представляет наш флагман – новый Mercedes-Benz Actros. Для строительного сегмента мы предлагаем новый, еще более выносливый и неприхотливый Mercedes-Benz Arocs. Также бренд Fuso, который представляет наша компания, выводит на рынок новый Canter TF – чемпиона в сегменте среднетоннажных перевозок. Кроме того, мы стремимся предоставлять сервисные услуги на самом высоком уровне.

Все грузовики Fuso и более 70% Mercedes-Benz сошли с конвейера в Набережных Челнах. Как изменится это соотношение после ввода в строй нового завода по выпуску каркасов кабин в 2019 году? Эти цифры существенно не изменятся. Мы инвестируем значительные средства в наше производство в Набережных Челнах и поддерживаем его на максимальном уровне. Инженеры из России и Германии работают сообща, чтобы внедрить роботизированную технику, новейшие технологии сборки и окраски. Наша стратегия – поддерживать предприятие и вдохновлять команду, чтобы предоставлять клиентам грузовики высшего качества.

Вы обозначили как ключевую цель – занимать лидирующие позиции на рынке. Какие меры для выполнения этой задачи будете предпринимать? В моем понимании, клиенты ждут от нас премиального сервиса – квалифицированного и своевременного. Совместно с дилерами мы работаем над совершенствованием любой услуги, за которой может обратиться клиент. Для нас важно свести к минимуму время простоя автомобиля в сервисном центре. Наша миссия – поддерживать бизнес клиента, чтобы его грузовик находился в дороге максимальное количество времени и приносил прибыль.

Какие свои преимущества перед конкурентами вы можете назвать? Мы предлагаем не просто грузовики, а решения для бизнеса. Наши новые модели зарекомендовали себя на европейском рынке как самые экономичные. Это одна из причин, почему бренд Mercedes-Benz занимает первое место на рынке в Европе. Кроме того, «ДК РУС» предлагает чрезвычайно широкое портфолио – от магистральных тягачей до строительной техники. Наконец, наша компания активно развивает дилерскую сеть и заботится о выгодных условиях для клиентов, предлагая услуги лизинга, сервисные контракты и trade-in техники с пробегом, чтобы приобретение грузовика стало удобной и быстрой процедурой. Это очень важно.

В скором времени состоится вывод на рынок грузовиков Mercedes-Benz и Fuso нового поколения. Можете рассказать об этом? Новые грузовики Mercedes-Benz и Fuso на 100% отвечают высоким международным стандартам и разработаны таким образом, чтобы соответствовать условиям эксплуатации в России, делать процесс вождения проще, а также повышать рентабельность парков. В рамках большой августовской презентации мы продемонстрируем все ключевые особенности и характеристики этих грузовых машин.

Какова роль дилерской сети в успехе компании? Дилерскую сеть по грузовикам Mercedes-Benz представляют более 50 авторизованных партнеров, по бренду Fuso – около 40. Наша цель – обеспечить быстрое и качественное обслуживание техники там, где это требуется клиенту. Мы стремимся к тому, чтобы дилерская сеть Mercedes-Benz была самой современной на российском рынке. Мы регулярно проводим обучение технического персонала центров и сервисных станций, организуем дилерские конференции для своих партнеров. За последние три года мы открыли более десяти центров, которые не уступают европейским, и продолжаем двигаться в этом направлении, чтобы от Калининграда до Хабаровска нашему клиенту был оказан премиальный уровень сервиса.

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