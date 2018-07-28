Позже вы в двух лентах сыграли олимпийских чемпионов – хоккеиста Фетисова и пловца Попова. Дублеры были?

Нет, всегда сам. Ведь кроме футбола я еще и вратарем в юношеской хоккейной команде Климовска играл, а вот в бассейне мне технику ставили. Зато готов еще и к роли игрока в настольный теннис. В детстве пинг-понг стал едва ли не любимейшим занятием, резался в него серьезно. Меня каждый год родители на лето отправляли в лагерь, и там я выигрывал турниры за команду лагеря. Впрочем, по большому счету все эти увлечения – только физкультура, настоящий профессиональный спорт – невероятно тяжелая работа, требующая мощного преодоления себя.