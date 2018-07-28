Евгений Пронин о спорте в жизни актера, тонкостях езды на мотоцикле, типажах в кино и своих новых ролях
Пожалуй, да. Каких-то значимых работ сразу после вуза не было, и «Гарпастум» стал своего рода трамплином.
Отчасти. Режиссеру было все равно, владею ли я мячом, ему важнее, как актер держит хронометраж и ведет себя в кадре, в какой мере схожи «братья» – я и Данила Козловский. А вот продюсер оказался фанатично преданным футболу, сам смотрел, как я чеканю, отдаю пас, обвожу защитников…
Так я же футболом занимался около десяти лет – с тренерами, со сборами, с турнирами. Играл даже за «Рапид» – была такая команда в Подольске. А в 17 лет серьезно увлекся беговыми лыжами, наворачивал на них по 20 км за тренировку. Тогда понял: лыжи – это очень круто! Пашешь постоянно, и активность правильная, не челночная, как в том же футболе, а сбалансированная.
Нет, всегда сам. Ведь кроме футбола я еще и вратарем в юношеской хоккейной команде Климовска играл, а вот в бассейне мне технику ставили. Зато готов еще и к роли игрока в настольный теннис. В детстве пинг-понг стал едва ли не любимейшим занятием, резался в него серьезно. Меня каждый год родители на лето отправляли в лагерь, и там я выигрывал турниры за команду лагеря. Впрочем, по большому счету все эти увлечения – только физкультура, настоящий профессиональный спорт – невероятно тяжелая работа, требующая мощного преодоления себя.
Думаю, это как вирус, если в детстве им заразился и его не насильно прививали, то он уже на всю жизнь. Теперь вот подсел на плавание – очень гармоничный вид, дает полноценную нагрузку, но не травмоопасный.
Есть пара причин, почему пересел на него из автомобиля. Первая – пробки, мне нужно быстро перемещаться из одной точки города в другую. Вторая – штрафы, в какой-то момент на машине их число стало зашкаливать. Пять лет я владел спортивным Audi RS 5 – атмосферный V8 под капотом, никаких турбин, мощь, управляемость! Причем лично видел, как на заводе в Ингольштадте его собирали на конвейере, устанавливали мотор. Но в 2017-м для съемок в фильме научился управлять мотоциклом. Так все и решилось – с машиной расстался.
Я ощутил новую степень свободы – свободы движения, ускорений, маневрирований. Но должен сказать прямо: это опасно! Мотоцикл можно брать только, когда у тебя большой опыт вождения автомобиля, понимания различных ситуаций, их предвидения. Нужно, наверное, иметь шестое чувство, чтобы ездить по Москве на мотоцикле.
BMW R nineT – с оппозитным двигателем и без каких либо модных электронных ассистентов. На мой взгляд, очень честный мотоцикл. Правда, на нем далеко не съездишь – нет ни ветрового стекла, ни полноценного пассажирского сиденья, руль тяжелый.
Все, что покупаю, только по любви. Так, кстати, было и с автомобилем. Сначала ты оцениваешь внешность, затем рассматриваешь детали, трогаешь их, слушаешь мотор, пробуешь проехать… И чувствуешь, твое это или нет. Первое впечатление очень важно.
Пока выбираю. Сейчас подумываю о чем-нибудь электрическом, но не знаю, решусь ли… Тем более что всегда нравились маленькие «зажигалки» – «горячие» хэтчбеки. Быстрые, юркие. Может быть, из них что-то и выберу.
Часто. Хотя, надо признаться, никакого удовольствия. Для таких целей почти всегда выбирают какую-нибудь рухлядь – бюджет экономят. И если в сценарии прописан даже Porsche Cayenne, то он будет старый, «убитый», с заоблачным пробегом и неработающим кондиционером. Я уж не говорю о «Жигулях».
По окончании театрального института сразу затянуло кино, в нем и остался. Из театров предложения были, но в тот момент хватало приглашений и на съемки. И только позже я созрел для сцены – в жизни актера театр должен быть непременно. Рад, что именно так получилось, – уже не было третьестепенных ролей, но сыграл Гамлета, других ключевых персонажей. В настоящий момент занят в трех спектаклях.
Конечно же, в «Гарпастуме», это отправная точка. Еще назову ленту «Разведчицы» – история, после которой стали часто предлагать роли военных. Ну и «Гостиница «Россия». Она интересна тем, что мне – очень подвижному, живому – нужно было сыграть капитана КГБ, закрытого, сдержанного, но у которого внутри просто клокочет: он любит, переживает, злится, и все это выражается лишь через глаза.
Я счастлив, что в моем случае нет определенного клише, стереотипа, когда актер после удачной роли затем играет лишь врачей, бандитов или следователей. При этом каждый раз я выкладываюсь по полной – вживаюсь в роль, стараюсь думать как герой, смотрю, как ведут себя люди этой профессии в обычной жизни.
У меня много ролей серьезных, случались и какие-то легкие истории, а вот хорошей комедии до сих пор не было. Знаете, встречаются сериалы – смешные, но не пошлые. Вот в таком поучаствовать было бы интересно.
Снимаюсь в 16-серийном проекте «Два берега» для Первого канала. Это сага о жизни главного героя, которого я играю с молодости и до старости, с 1930-х до 1980-х, – там и война, и концлагерь, и оттепель в СССР. Конечно, есть пластический грим, меняющий возраст от 18 до 60 лет, но вместе с тем нужно передать характер, раскрыть все грани человека в условиях всевозможных испытаний, интриг, любви, сложных взаимоотношений. Думаю, покажут сериал уже в 2019 году.
Осенью на телеканале «Россия» должен пойти в эфир сериал «Московская борзая». В нем я сыграл такую роль, о которой мечтал давно. Люблю фильмы, где не скажешь однозначно, отрицательный мой персонаж или положительный. Здесь именно так. Надо понять, почему он врет, совершает подлости или замыкается в себе. Хоть это и непросто, зато интересно. Я честно старался понять своего героя и даже оправдать его – иначе получится не роль, а трафарет.
Только активный! Но обязательно – с элементами культуры: история местности, в которую собрался, ее кухня, достопримечательности. Перед поездкой я всегда читаю, чем она знаменита, что надо посмотреть, какие там обычаи, стараюсь выучить некоторые слова. При этом очень хочу больше путешествовать по России. Мечтаю посетить плато Путорана в Красноярском крае. Место уникальное! Там самая большая концентрация водопадов по стране, редкие дикие животные, горы, реки, каньоны… А есть ведь еще Байкал, Сахалин, Курилы, Алтай. С удовольствием объездил бы эти места на мотоцикле или на машине.
Евгений Пронин родился в ноябре 1980 года в Климовске (ныне микрорайон Подольска). В школе много занимался спортом, особенно футболом, при этом о профессии актера и не помышлял. Тем не менее с первой же попытки поступил в Высшее театральное училище им. Б. Щукина, поскольку ранее там учился и его кумир – Андрей Миронов. Первой крупной работой по окончании вуза стала одна из главных ролей в полнометражном фильме Алексея Германа-младшего «Гарпастум», рассказывавшем о братьях-футболистах начала XX века. Впоследствии Евгений много снимался в самых разных фильмах и телесериалах – в его фильмографии более 50 работ в различных жанрах. В 2012 году он также начал играть в театре.