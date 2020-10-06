Виктор Добронравов о правилах танкистов, трюках на автобусе, любви к одной марке, а также о том, как сыграть в кино собственного отца…
Настоящий. В этой картине я играл механика-водителя – белоруса Василенка и водил несколько машин, причем один из этих танков – Т-34-76 – участвовал в боях в Великой Отечественной войне. Его подняли из болота и отреставрировали. Второй, Т-34 85, был сделан позднее. Я люблю исторические фильмы, всегда просматриваю массу документов, изучаю, мне нравится погружение в образ.
До начала съемок у нас было три заезда на мосфильмовской базе и тренировки: после построения нужно успеть за семь секунд занять боевые позиции. Мне хватало трех – приноровился быстро запрыгивать в люк. По нынешним меркам танк – не скоростная машина, но для своего времени она подвижная и маневренная. Вождение было волнительным, особенно когда я впервые въехал в кадр: впереди бегает оператор с камерой, сверху сидят актеры, играющие пехотинцев, и, если кто-то из них споткнется, как я об этом узнаю? Надо было четко соблюдать технику безопасности. Первое правило танкистов «Не вижу – не еду», и я всегда должен был смотреть на танкиста, который меня направлял: влево, вправо, стоп, разворачивайся, глуши. К концу работы пришлось в экстренном порядке осваивать старый-старый трактор с непривычной коробкой передач – на нем мой герой едет в финале картины.
Да, сыграл Ивана Будько в молодости. Режиссер сразу сказал мне: «Только не играй папу! Вы и так с ним очень похожи! Не нужно делать шаржи и наблюдения, просто будь собой!» Использовал какие-то настройки своего актерского инструмента, но старался на папу не походить. Его персонаж по профессии водитель, и я на съемках управлял мотоциклом, старым ГАЗом и ЗИЛом. Шучу иногда, что мне уже можно засчитать все категории водительского удостоверения, потому как в тот год в разных проектах водил все, у чего есть колеса!
На третьем или четвертом курсе театрального института. Учил, конечно, папа на старой Skoda Felicia. А потом он ее мне доверил, и она стала моей первой машиной. Я ее очень любил.
Этот вопрос гораздо глубже: люди как живут, так и по дорогам ездят. Если родители научили пропускать вперед, говорить «спасибо» и «пожалуйста», человек и на дороге будет вести себя прилично. А если он хамло и ему плевать на окружающих, то он везде остается таким же. Все актеры немного психологи, потому что нам приходится копаться в человеческих мотивациях, проблемах, и, выезжая на дорогу, я легко различаю воспитанных и невоспитанных людей. Мы с братом, я считаю, получили отличное воспитание.
Из-за пандемии многие премьеры перенесены, но все картины очень разноплановые. Как и мои герои – положительные и отрицательные. И не все они оказывались за рулем. Должен выйти фильм «Стрельцов» – футбольная драма про Эдуарда Стрельцова, где я играю одного из его антагонистов. На осень запланирована «Обитель» – картина по одноименному роману Захара Прилепина. У меня роль заключенного соловецкого лагеря. Выходит фильм «Пальма», основанный на реальных событиях. Это история 1978 года про дружбу мальчика и собаки, которая ждала хозяина в аэропорту Внуково. Я сыграл летчика, отца этого мальчишки. К новому году должен выйти «Огонь» – блокбастер о пожарных с Константином Хабенским. Мой персонаж – печальный и немногословный пожарный. На съемках я водил пазик, на котором пришлось выполнять трюки.
По сюжету автобус несется в огне и дыму по проселочной дороге. Мне нужно было сделать несколько рывков влево и вправо и в определенном месте на скорости сбить зеркалом дорожный знак. Несколько дублей отсняли, и все получились! Другая ожидаемая премьера – сериал «Цыпленок жареный». Это исторический детектив-боевик о временах НЭПа. Я играю главного чекиста Петрограда, который держит в своих руках весь город, при этом являясь очень нестабильным, помешанным на власти человеком. Он ездит на бричке с лошадью.
Мне понравилось. Каждый раз, когда сажусь на лошадь, чувствую, что это мое. Мечтаю, как Евгений Ткачук, у которого свой конный театр, свободно управлять любой лошадью так же, как автомобилем. Когда-нибудь обязательно восполню этот пробел. Сейчас же снимаюсь в сериале «Иван Грозный», играю опричника Федора Басманова. Там тоже приходится скакать на лошадях.
Да, скоро должна выйти мелодрама «От печали до радости», где главные роли – моих отца и брата – сыграли соответственно мой папа и брат Иван. Я там за рулем не появляюсь, играю разбитного парня, пилота вертолета. А вот отец водит несколько автомобилей и даже мотоцикл с люлькой. Получился очень трогательный кадр, где он везет на этом мотоцикле все семейство.
Уже 12 лет на Audi. Мне нравится эта марка, прекрасные автомобили. У нас было уже несколько моделей. Сначала Audi А4, потом Audi А5 – пятидверная. Когда семья стала расти, купили кроссовер Audi Q5. Пришло время – мы его продали и сейчас ездим на универсале Audi A4 Avant. Он удобнее, потому что в семье двое детей, приходится брать в машину много разных вещей.
Да. И, наоборот, по моим наблюдениям, люди, которые часто меняют партнеров, так же быстро меняют машины. Поездил полгода, и все: «Что-то она мне уже не нравится, хочется чего то нового!» Так проявляются свойства личности. Это нормально, потому что дорога – это модель жизни.