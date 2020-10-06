Трудно управлять такой техникой?

До начала съемок у нас было три заезда на мосфильмовской базе и тренировки: пос­ле построения нужно успеть за семь секунд занять боевые позиции. Мне хватало трех – приноровился быстро запрыгивать в люк. По нынешним меркам танк – не скоростная машина, но для своего времени она подвижная и маневренная. Вож­дение было волнительным, особенно когда я впервые въехал в кадр: впереди бегает оператор с камерой, сверху сидят актеры, играющие пехотинцев, и, если кто-то из них споткнется, как я об этом узнаю? Надо было четко соблюдать технику безопасности. Первое правило танкистов «Не вижу – не еду», и я всегда должен был смотреть на танкиста, который меня направлял: влево, вправо, стоп, разворачивайся, глуши. К концу работы пришлось в экстренном порядке осваивать старый-старый трактор с непривычной коробкой передач – на нем мой герой едет в финале картины.