То есть актер не может отстоять свою позицию и заявить: я так сниматься не буду?

Ну, наверное, Дима Нагиев может или еще кто то. Но обычно актеры выполняют то, что им говорят, и радуются, что сами могут все сделать, а потом рассказывать: это не каскадер, это я сам! В России такое считается «понтяцким», мол, какой я крутой! Хотя даже Бельмондо, который был чемпионом Франции по боксу, не все трюки выполнял сам. Джеки Чан – да. Так у него сотни переломов! А зачем? Актерская работа – это совершенно другое: чем талантливее ты сыграешь то, чего нет, тем больше зритель будет впечатлен. Владимир Высоцкий никогда не сидел в тюрьме, не воевал, но все были уверены, что написать такие песни мог только человек, который через все это прошел. Таланту необязательно все пережить лично, достаточно почитать, подумать и вложить свои способности.