Алексей Кирсанов о мотоциклетном наследии, путешествиях, золотых приисках, экстремальном спорте и новых сериалах
У моего отца была 350-кубовая «Ява»-старуха 1962 года. На ней папа был «первым парнем на деревне» – ездил по Москве в белой рубахе, без шлема. С моей мамой он познакомился так: проезжая по улице, заметил красивую девушку с тяжелыми сумками и довез ее до дома, где мои будущие родители обменялись адресами (домашние телефоны тогда были редкостью). В итоге папа женился, а у меня есть три старших брата.
У них это увлечение не прижилось в отличие от меня. А я на первые заработанные деньги решил купить мотоцикл, и в 1997 году у меня появился старый, перекрашенный из зеленого в фиолетовый цвет Иж Планета-3. Это мотоцикл из анекдота: день катаешься – неделю чинишь. Мы с отцом постоянно его ремонтировали. Хотя тот Иж до сих пор служит: папа переделал его в телегу для перевозки стройматериалов на даче. Кстати, навыки мотоциклиста могут пригодиться в спорте.
Чувство баланса. Мой друг актер Марк Богатырев занимается вейкбордингом. Это катание по воде на доске, которую тащит за собой катер. Летом я тоже решил встать на вейкборд. Когда инструктор увидела меня, то удивилась, узнав, что я это делаю впервые. А дело в том, что у мотоциклистов все в порядке с координацией движений.
В 2014 году я снимался у Владимира Хотиненко в «Бесах», где играл инженера Алексея Кириллова, и на первую смену – съемку эпизода с Антоном Шагиным – отправился в Кострому на мотоцикле. Уже на выезде из Москвы понял, что ошибся: начался дождь, и была перспектива приехать уставшим и промокшим. Но все-таки я добрался благополучно и отыграл сцену с Антоном, который, подобно своему персонажу Петру Верховенскому, немного меня провоцировал – предлагал возвращаться на мотоцикле вместе, по дороге заезжая в деревни и расспрашивая людей о жизни. Но планы изменились, и я поехал один. Вот на обратном пути меня и ждал экстрим. За 60 км до Москвы услышал в моторе странный звук, посоветовался со знакомым и принял решение ехать медленно. Это меня и спасло, потому что через несколько сотен метров пробило корпус двигателя, масло вылилось мне на ноги и под заднее колесо. К счастью, я был в хороших мотоботах и ожога не получил, а благодаря невысокой скорости, даже на несколько секунд потеряв управление, не упал. Повезло, ведь впереди ехал КАМАЗ.
Первые мысли были, что все это мистика Достоевского. Хотя причина все-таки иная: та Honda была с немаленьким и, возможно, скрученным пробегом. При нагрузке, а я периодически ехал 180–200 км/ч, скрытые дефекты проявились. Тем не менее опыт оказался полезным. Например, я понял, что не зря пилоты MotoGP используют беруши для подавления шума на ШКГ(шоссейно-кольцевых гонках), – ночью после трассы у меня сильно гудела голова. Однако при хорошей подготовке путешествие на мотоцикле – удовольствие.
Без перерыва с 2011 года, когда получил права на категории A и B. Первую машину, купе Mercedes-Benz CLC 200 Compressor, приобретал на основе мотоциклетного опыта – чтобы реже ремонтировать. Она была неновая, но в хорошем состоянии. Неделю не мог поверить, что езжу в таком автомобиле! С тех пор считаю эту марку лучшей. Мне нравится ее комфорт, философия, то, как автомобиль входит в поворот, и, конечно же, безопасность. Но, поездив два года, я ступил на путь, с которого не могу сойти, – пересел на BMW. Почему? На одном из автофорумов я прочитал, что «Mercedes-Benz – это верная и хорошая жена, которая всегда тебя ждет, а BMW – любовница, подталкивающая к авантюрам и постоянно держащая в тонусе». Подтверждаю это.
Да, и любовь пока не закончилась! Сейчас езжу на дизельном X3. Мне нравится дизайн модели, ее экономичность и ходовые качества. Их мы опробовали в путешествии – летом съездили с супругой в Сочи.
Нет, за несколько последних лет я перепробовал множество моделей разных брендов. В начале этого сезона заказал из Японии Ducati Monster с минимальным пробегом. А после нескольких месяцев понял, что немецкие и японские мотоциклы с 4-цилиндровыми моторами мне ближе, чем итальянский L-образный двигатель. В итоге Ducati продал и взял Suzuki – полуспортивный туристический мотоцикл.
Нет, для фильма под Екатеринбургом, в Первоуральске, построили декорации. По сюжету несколько бараков и смотровых вышек поджигают и сносят бульдозером, но их остатки стали теперь местной достопримечательностью. А вот подержать в руках подлинные золотые самородки мне не удалось, хотя реквизитор сделал настолько отличную копию, что я решил – золото настоящее. Эта роль, а я играю старшего сына Лагина, героя Александра Балуева, – моя первая крупная работа в кино. С режиссером Леонидом Белозоровичем мы оказались настолько на одной волне, что он пригласил меня и в другой свой проект – «Алекс Лютый».
Да, хотя в сериале есть художественный вымысел. Известно, что Александр Юхновский – Алекс Лютый, его роль исполнил Дмитрий Муляр, менял внешность и место жительства, но пластическую операцию, как в фильме, не делал.
Осенью должна выйти «Стенограмма судьбы» Давида Ткебучавы с Кариной Андоленко. Я там сыграл Владимира, человека, который преследует ее героиню много лет. В истории «Золото» для канала ТНТ-Premier у меня роль честного питерского следователя Елагина, которого «ссылают» на Алтай, где он продолжает бороться с преступностью. Неоднозначен мой персонаж во втором сезоне «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кстати, читателям журнала хочу пожелать талантливых фильмов, спектаклей, книг, не бояться узнавать новое и смотреть кино на интернет-платформах.