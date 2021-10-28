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Алексей Кирсанов
28 октября 2021

Алексей Кирсанов

актер

Всё началось с мотоцикла

Алексей Кирсанов о мотоциклетном наследии, путешествиях, золотых приисках, экстремальном спорте и новых сериалах 

Правда ли, что любовь к мотоциклам у вас наследственная?

У моего отца была 350-кубовая «Ява»-старуха 1962 года. На ней папа был «первым парнем на деревне» – ездил по Москве в белой рубахе, без шлема. С моей мамой он познакомился так: проезжая по улице, заметил красивую девушку с тяжелыми сумками и довез ее до дома, где мои будущие родители обменялись адресами (домашние телефоны тогда были редкостью). В итоге папа женился, а у меня есть три старших брата.

Они тоже интересуются мотоциклами?

У них это увлечение не прижилось в отличие от меня. А я на первые заработанные деньги решил купить мотоцикл, и в 1997 году у меня появился старый, перекрашенный из зеленого в фиолетовый цвет Иж Планета-3. Это мотоцикл из анекдота: день катаешься – неделю чинишь. Мы с отцом постоянно его ремонтировали. Хотя тот Иж до сих пор служит: папа переделал его в телегу для перевозки стройматериалов на даче. Кстати, навыки мотоцик­листа могут пригодиться в спорте. 

Какие?

Чувство баланса. Мой друг актер Марк Богатырев занимается вейкбордингом. Это катание по воде на доске, которую тащит за собой катер. Летом я тоже решил встать на вейкборд. Когда инструктор увидела меня, то удивилась, узнав, что я это делаю впервые. А дело в том, что у мотоциклистов все в порядке с координацией движений.

Вам доводилось переживать острые ощущения при управлении мотоциклом?

В 2014 году я снимался у Владимира Хотиненко в «Бесах», где играл инженера Алексея Кириллова, и на первую смену – съемку эпизода с Антоном Шагиным – отправился в Кострому на мотоцикле. Уже на выезде из Москвы понял, что ошибся: начался дождь, и была перспектива при­ехать уставшим и промокшим. Но все-таки я добрался благополучно и отыграл сцену с Антоном, который, подобно своему персонажу Петру Верховенскому, немного меня провоцировал – предлагал возвращаться на мотоцикле вместе, по дороге заезжая в деревни и расспрашивая людей о жизни. Но планы изменились, и я поехал один. Вот на обратном пути меня и ждал экстрим. За 60 км до Москвы услышал в моторе странный звук, посоветовался со знакомым и принял решение ехать медленно. Это меня и спасло, потому что через несколько сотен метров пробило корпус двигателя, масло вылилось мне на ноги и под заднее колесо. К счастью, я был в хороших мотоботах и ожога не получил, а благодаря невысокой скорости, даже на несколько секунд потеряв управление, не упал. Повезло, ведь впереди ехал КАМАЗ. 

Пожалели, что поехали на мотоцикле?

Первые мысли были, что все это мистика Достоевского. Хотя причина все-таки иная: та Honda была с немаленьким и, возможно, скрученным пробегом. При нагрузке, а я периодически ехал 180–200 км/ч, скрытые дефекты проявились. Тем не менее опыт оказался полезным. Например, я понял, что не зря пилоты MotoGP используют беруши для подавления шума на ШКГ(шоссейно-кольцевых гонках), – ночью после трассы у меня сильно гудела голова. Однако при хорошей подготовке путешествие на мотоцикле – удовольствие. 

А автомобили водите?

Без перерыва с 2011 года, когда получил права на категории A и B. Первую машину, купе Mercedes-Benz CLC 200 Compressor, приобретал на основе мотоциклетного опыта – чтобы реже ремонтировать. Она была неновая, но в хорошем состоянии. Неделю не мог поверить, что езжу в таком автомобиле! С тех пор считаю эту марку лучшей. Мне нравится ее комфорт, философия, то, как автомобиль входит в поворот, и, конечно же, безопасность. Но, поездив два года, я ступил на путь, с которого не могу сойти, – пересел на BMW. Почему? На одном из автофорумов я прочитал, что «Mercedes-Benz – это верная и хорошая жена, которая всегда тебя ждет, а BMW – любовница, подталкивающая к авантюрам и постоянно держащая в тонусе». Подтверждаю это.

С тех пор ездите на BMW?

Да, и любовь пока не закончилась! Сейчас езжу на дизельном X3. Мне нравится дизайн модели, ее экономичность и ходовые качества. Их мы опробовали в путешествии – летом съездили с супругой в Сочи.

А мотоциклы ушли на второй план?

Нет, за несколько последних лет я перепробовал множество моделей разных брендов. В начале этого сезона заказал из Японии Ducati Monster с минимальным пробегом. А после нескольких месяцев понял, что немецкие и японские мотоциклы с 4-цилиндровыми моторами мне ближе, чем итальянский L-образный двигатель. В итоге Ducati продал и взял Suzuki – полуспортивный туристический мотоцикл. 

Снимаясь в «Золоте Лагина», вы побывали на золотых приисках?

Нет, для фильма под Екатеринбургом, в Первоуральске, построили декорации. По сюжету несколько бараков и смотровых вышек поджигают и сносят бульдозером, но их остатки стали теперь местной достопримечательностью. А вот подержать в руках подлинные золотые самородки мне не удалось, хотя реквизитор сделал настолько отличную копию, что я решил – золото настоящее. Эта роль, а я играю старшего сына Лагина, героя Александ­ра Балуева, – моя первая крупная работа в кино. С режиссером Леонидом Белозоровичем мы оказались настолько на одной волне, что он пригласил меня и в другой свой проект – «Алекс Лютый». 

Эта киноистория поимки военного преступника основана на реальных фактах?

Да, хотя в сериале есть художественный вымысел. Известно, что Александр Юхновский – Алекс Лютый, его роль исполнил Дмитрий Муляр, менял внешность и место жительства, но пластическую операцию, как в фильме, не делал. 

Что нового у вас в кино и театре?

Осенью должна выйти «Стенограмма судьбы» Давида Ткебучавы с Кариной Андоленко. Я там сыграл Владимира, человека, который преследует ее героиню много лет. В истории «Золото» для канала ТНТ-Premier у меня роль честного питерского следователя Елагина, которого «ссылают» на Алтай, где он продолжает бороться с преступностью. Неоднозначен мой персонаж во втором сезоне «Чикатило» Сарика Андреасяна. Кстати, читателям журнала хочу пожелать талантливых фильмов, спектаклей, книг, не бояться узнавать новое и смотреть кино на интернет-платформах. 

Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
из коллекции Алексея Кирсанова

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