Вам доводилось переживать острые ощущения при управлении мотоциклом?

В 2014 году я снимался у Владимира Хотиненко в «Бесах», где играл инженера Алексея Кириллова, и на первую смену – съемку эпизода с Антоном Шагиным – отправился в Кострому на мотоцикле. Уже на выезде из Москвы понял, что ошибся: начался дождь, и была перспектива при­ехать уставшим и промокшим. Но все-таки я добрался благополучно и отыграл сцену с Антоном, который, подобно своему персонажу Петру Верховенскому, немного меня провоцировал – предлагал возвращаться на мотоцикле вместе, по дороге заезжая в деревни и расспрашивая людей о жизни. Но планы изменились, и я поехал один. Вот на обратном пути меня и ждал экстрим. За 60 км до Москвы услышал в моторе странный звук, посоветовался со знакомым и принял решение ехать медленно. Это меня и спасло, потому что через несколько сотен метров пробило корпус двигателя, масло вылилось мне на ноги и под заднее колесо. К счастью, я был в хороших мотоботах и ожога не получил, а благодаря невысокой скорости, даже на несколько секунд потеряв управление, не упал. Повезло, ведь впереди ехал КАМАЗ.