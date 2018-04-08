Дизайнер одежды, диджей и режиссер Денис Симачев о Мазутке, разбитой папиной «Волге» и ралли «Шелковый путь»
Родители сильно повлияли на формирование моей личности. Папа был военным, очень цельным человеком структурного мышления. А все художественное, творческое – это уже от мамы. Получился интересный коктейль, который помогает мне реализовывать креативные вещи, но с прагматичным подходом. Этим я несколько отличаюсь от дизайнерского сообщества.
Действительно, это был странный район между ВДНХ и Сокольниками, он назывался Мазутка. Еще до революции 1917 года в нем построили мазутный завод, и к 1960-му там жило много трудяг с этого предприятия. В том числе и бывшие зэки, и воры в законе, формировавшие местную уголовную романтику. Но там же возвели номенклатурные сталинские и цековские дома, находилась одна из самых крутых в Москве школ с английским уклоном. В общем, сложился неповторимый микс из блатного мира и партийной элиты, и это была хорошая школа жизни! Затем Мазутку переименовали в улицу Павла Корчагина.
Он у меня появился в начале 1990-х. Это был Fiat Uno с механической коробкой передач. Маленький, раскачанный, я просто не вылезал из него, по-страшному гоняя по Москве.
Первая случилась еще раньше. Когда мне было 15 лет, я разбил папину «Волгу»… Он уехал в отпуск, а мы с другом взяли ключи от авто, пошли в гараж, завели автомобиль и выехали. Помню, подкладывали что-то под сиденья, чтобы выглядеть со стороны повыше и постарше: очень боялись ГАИ. Начали кататься по району, затем осмелели, поехали по Москве, потом – на дачу. Конечно же, все закончилось аварией. Очень смешная история, как мы чинили эту машину своими силами. По тем временам голубая «Волга» была топовым советским автомобилем, а мы рихтовали кузов молотками, красили валиками и кисточками. Нам казалось, что решаем таким образом вопрос и отец не догадается. Однако в процессе восстановления мы машину добили, изуродовав полностью. Ужас! Потом папа сказал все, что о нас думает.
Это одно из ответвлений моей карьеры. Я даже выступал за профессиональную испанскую команду в шоссейных мотогонках, готовился к участию в MotoGP и одновременно в Милане развивал свою модную индустрию. И там и там у меня были успехи. Казалось, что я смогу совмещать два вида деятельности, и это будет круто. Но позже стало понятно, что мотоспорт требует полной самоотдачи, меня преследовали травмы. И когда в очередной раз после перелома я лежал в больнице и думал, чем заниматься дальше, то выбрал более спокойную моду. Но автоспорт продолжает быть рядом со мной. Сейчас со своим другом Владимиром Чагиным (легендарный российский автогонщик, семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков. – Прим. ред.) организуем гонку Silk way – «Шелковый путь». Это большой государственный проект, который проходит через три страны из Москвы до Пекина. Я являюсь креативным директором ралли. (Симачев присоединился к проекту в 2015 году. Он создал новый образ и талисман марафона, разработал линейку фирменной одежды и аксессуаров под маркой «Шелковый путь». – Прим. ред.).
Range Rover Velar – автомобиль, на котором я езжу и который всем рекомендую. Он настолько правильно собран, что в городе ты чувствуешь себя абсолютно защищенным. Одновременно это и мобильный микроофис. Velar – автомобиль небольшой, очень маневренный. К новейшим технологиям, которые в него внедрили, так быстро привыкаешь, что уже не понимаешь, почему в других машинах этого нет.
Иногда делаю это, у меня есть любимая машина в парке – Jaguar Daimler (Series III) 1986 года. Но это скорее музейный экспонат, на нем можно выехать «в свет» два-три раза в год. Считаю, что это лучший дизайн среди кузовов Jaguar, для меня он – олицетворение дизайнерского автомобиля. На него я трачу много времени и сил и даже приложил руку к его тюнингу – салон немного переделан. Это, конечно, больше fun, развлечение и отдушина. На мой взгляд, у любого мужчины должен быть гараж и в нем должен стоять автомобиль. Просто для того, чтобы иногда отвлечься от основной деятельности, что-то в машине подкрутить, заправить, поменять резиночки.
По нашим временам это сложно – требует много усилий и времени. Но иногда мне нравится сесть за руль и помедитировать.
Подобное случается не по расписанию. Подчас хочется побыть в машине одному: постоять в пробках, подумать, погонять, позвонить, не быть в компании с помощниками. В этот момент наступает некий дзен – все встает на свои места. Автомобиль в этом плане очень помогает.
С короткометражек – это моя проба перед полным метром. Со мной работает серьезная команда, с ней я буду реализовывать свои планы. А пока примериваюсь, чтобы все получилось наверняка. Один из таких опытов – благотворительный фестиваль Action! Светланы Бондарчук, для которого разные режиссеры снимают «короткий метр», а потом их картины продаются с аукциона. Вырученные деньги идут на благотворительность – в детские дома и интернаты. На мой взгляд, это важный социальный проект, в чем-то даже игра: меценаты выкупают понравившуюся им картину с аукциона, причем они не являются владельцами выкупленного лота. Этот фестиваль – исключительно про искусство и творчество, а для меня еще и возможность что-то обкатать, обтереться, чтобы в дальнейшем сделать большой кинопроект. Но о деталях говорить пока рано.
Заканчиваю новую коллекцию, которая будет представлена в США. Интересный получился замес – современная геополитическая ситуация и роль России в мире. Мое творческое осмысление темы. Это полная коллекция прет-а-порте: от маек и брюк до пуховиков и обуви.
Всем друзьям, которых затаскивал в свое диджейское сообщество, я давал смешные ники. Про свой тоже подумал: он должен быть неожиданным, странным, со мной не ассоциироваться, дабы не относиться к этому серьезно. Слоган всего нашего движения: Expensive but unprofessional – «Дорого, но непрофессионально». Шутка понравилась и прижилась, теперь мы успешно выступаем. Это хобби, переросшее в некий бизнес с гастролями, высокими гонорарами и созданием звукозаписывающего лейбла, на котором мы издаем на виниле треки наших друзей, чью музыку считаем правильной. В общем, все родилось из шутки, как, впрочем, многое в моей жизни.
Денис Симачев родился в июне 1974 года. Учился в колледже искусств и графического дизайна в Москве, после чего был принят в Академию Pivot Point в Испании. Затем поступил в Московскую государственную текстильную академию, по окончании которой в 1999-м получил диплом по специальности «дизайн одежды и обуви». В том же году обрел свои первые награды в качестве модельера: на международной выставке обуви MosShoes, на конкурсах молодых дизайнеров «Шаг в будущее» и «Молодежный подиум», вышел в финал конкурса Smirnoff International Fashion Awards в Гонконге. В 2001 году создал компанию Denis Simachev, уже через год осуществив первый показ коллекции в рамках Fashion Week Pret-a-Porter. Чуть позже открыл в Столешниковом переулке популярный среди модной московской публики Denis Simachev Shop & Bar.