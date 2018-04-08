Зато позднее в вашей жизни нашлось место автомобильному и мотоспорту…

Это одно из ответвлений моей карьеры. Я даже выступал за профессиональную испанскую команду в шоссейных мотогонках, готовился к участию в MotoGP и одновременно в Милане развивал свою модную индустрию. И там и там у меня были успехи. Казалось, что я смогу совмещать два вида деятельности, и это будет круто. Но позже стало понятно, что мотоспорт требует полной самоотдачи, меня преследовали травмы. И когда в очередной раз после перелома я лежал в больнице и думал, чем заниматься дальше, то выбрал более спокойную моду. Но автоспорт продолжает быть рядом со мной. Сейчас со своим другом Владимиром Чагиным (легендарный российский автогонщик, семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков. – Прим. ред.) организуем гонку Silk way – «Шелковый путь». Это большой государственный проект, который проходит через три страны из Москвы до Пекина. Я являюсь креативным директором ралли. (Симачев присоединился к проекту в 2015 году. Он создал новый образ и талисман марафона, разработал линейку фирменной одежды и аксессуаров под маркой «Шелковый путь». – Прим. ред.).