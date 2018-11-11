Евгений Ловчев о неафишируемых фактах из истории советского футбола, стимулах для игроков разных эпох и своих автомобильных предпочтениях
Их два. Во-первых, современная игра быстрее. Хотя это, как и во всем спорте: атлеты ставят новые рекорды – прыгают выше, метают дальше, стреляют точнее. Однако в футболе из-за роста скорости стало больше неточных передач и потерь мяча, ведь теперь нужно не только быстрее бегать, но и быстрее соображать. Во-вторых, и это главное отличие, сегодня совсем другие стимулы и цели. Мы в свое время мечтали о славе: чтобы народ на улице узнавал, чтобы нами гордилась страна, а нашей страной восхищались все остальные государства. И любовь болельщиков была для нас важнее денег. Сейчас же футбол – крупный бизнес, и от этого никуда не деться.
Тут нужно понимать, что в Олимпийских играх тогда не имели права участвовать профессиональные спортсмены, лишь «любители», поэтому мы числились на каких-то должностях различных предприятий, а наши зарплаты нигде не афишировались. При этом на команду мастеров выделялось 13 основных ставок по 180 рублей, запасные получали по 130, а дублеры 110 или меньше. Замечу, в те времена и 80 рублей считались неплохой зарплатой. Нам же еще платили премии – по 80 рублей за победу и 40 за ничью. Но в сборной выходило еще больше, я там получал уже 250 рублей, потом и 300. А за победу игрокам добавляли еще по 25% оклада. В результате набегало рублей 500 в месяц. Но это было лишь в четыре-пять раз больше средней зарплаты рабочего, а не в десятки или в сотни раз, как теперь. Правда, и тратить деньги тогда было особенно не на что.
Выручал наш Николай Петрович Старостин, который был вхож в Моссовет. Когда мы выигрывали, он шел туда со списком и говорил: «Вот этому нужна мебель, этому – телефон провести, а этому – машина». Понятно, за все мы платили, просто обходилось без очереди. Кстати, никаких Audi или BMW олимпийцам тогда не дарили, да и не было их в Советском Союзе.
Конечно. В 1974-м, когда я уже пять лет отыграл, купил вазовскую «копейку». Потом у меня уже по очереди были почти все модели из Тольятти: третья, пятая, шестая, девятая... Каждая года по два – ржавели быстро, разваливались.
У молодых наверняка на первом месте цена, престижность, скорость, которую можно развить. Ну и надежность, естественно. А у меня... Знаете, когда впервые после «Жигулей» пересел в BMW, то сразу же «особые требования» и закончились: быстрая и не ломается, что еще надо? Моему нынешнему X3 уже десять лет, и меня в нем все в целом устраивает. Хотя, конечно, уже есть проблемы и в принципе пора бы обновить. Так что буду внимательно изучать предложения и автомобильную прессу.
Точно – Акинфеев и Дзюба. Из молодых назвал бы Головина. Дело в том, что наш футбол пока еще очень медленный. И даже когда у нас в чемпионате начинают играть звездные иностранцы, то не они подтягивают остальных до своих скоростей, а сами снижают их до российских. А Головин не такой, хотя и начал играть, в общем-то, недавно. И в него я верю. Если же брать зарубежных игроков, которые получили российское гражданство, то однозначно Фернандес.
Мой воспитатель и основатель общества «Спартак» Николай Петрович Старостин говорил, что для него лучшим тренером страны был Борис Андреевич Аркадьев. Речь о послевоенном времени, когда играла великая «команда лейтенантов» – Федотов, Бобров, Гринин… И вот Аркадьев однажды сказал очень важную вещь: «Команда не играет в силу своих игроков». Это значит, что каждый сам по себе выступает лучше, чем все вместе в команде. И я тоже всегда говорил, что Смолов, Головин, Зобнин, Черышев и Дзагоев по отдельности играют лучше, чем собравшись в сборной. И главная задача тренера – добиться, чтобы этой разницы не было. Но дело не только в тренере и игроках. Дело в общем отношении к спорту, причем на всех уровнях – от фанатов до руководителей правительства. Вот сейчас начали строить новые красивые и удобные стадионы, больше людей получило возможность ходить на матчи. И знаете, загорелось! Загорелось что-то внутри – и у болельщиков, и у игроков. Футболисты поняли, что народ их начал любить. То есть говорить не только про плохую игру и огромные гонорары, но и замечать успехи – красивые голы, финты, передачи, тактические задумки. А когда человека любят, он раскрывается, старается все делать лучше. В том числе и играть в футбол.
Честно скажу, я был участником нескольких чемпионатов мира, но более праздничной, теплой и дружеской атмосферы, чем в России, не было ни в одной стране. Переполненные трибуны, восхищенные глаза болельщиков, идеальное состояние новых или отремонтированных стадионов… Конечно, это тоже подействовало на игроков – у нашей сборной стало получаться.
Все, что нужно делать, это просто напоминать людям о возможности сдать кровь. Причем убеждать или вдохновлять не надо, они и так придут. Все-таки мы народ очень высокой культуры. А культура подразумевает не только знание литературы, музыки и изобразительного искусства, но и уважение к согражданам, сострадание, желание поддержать, спасти. И то, что делают Татьяна Шахнес и компания LG в области донорства, это огромный стимул для каждого из нас проявить свои лучшие качества и реально помочь людям. В том числе и для российских футболистов, которые активно участвуют в донорском движении. А кто знает, может быть, кровь Нигматуллина или Глушакова не только спасет человека, но и наделит его долей способностей наших выдающихся спортсменов.