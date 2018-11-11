Российские футболисты много лет своей игрой по большей части огорчали, и вдруг – такие метаморфозы на домашнем чемпионате мира…

Мой воспитатель и основатель общества «Спартак» Николай Петрович Старостин говорил, что для него лучшим тренером страны был Борис Андреевич Аркадьев. Речь о послевоенном времени, когда играла великая «команда лейтенантов» – Федотов, Бобров, Гринин… И вот Аркадьев однажды сказал очень важную вещь: «Команда не играет в силу своих игроков». Это значит, что каждый сам по себе выступает лучше, чем все вместе в команде. И я тоже всегда говорил, что Смолов, Головин, Зобнин, Черышев и Дзагоев по отдельности играют лучше, чем собравшись в сборной. И главная задача тренера – добиться, чтобы этой разницы не было. Но дело не только в тренере и игроках. Дело в общем отношении к спорту, причем на всех уровнях – от фанатов до руководителей правительства. Вот сейчас начали строить новые красивые и удобные стадионы, больше людей получило возможность ходить на матчи. И знаете, загорелось! Загорелось что-то внутри – и у болельщиков, и у игроков. Футболисты поняли, что народ их начал любить. То есть говорить не только про плохую игру и огромные гонорары, но и замечать успехи – красивые голы, финты, передачи, тактические задумки. А когда человека любят, он раскрывается, старается все делать лучше. В том числе и играть в футбол.