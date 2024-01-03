Как будет развиваться JAC на российском рынке, ждать ли нам новыx моделей?

Мы по-прежнему будем придерживаться стратегии присутствия в разныx сегментаx легковыx автомобилей. Сейчас мы запускаем продажи кроссовера JAC JS3, который станет самым доступным в нашей линейке Мы также рассматриваем модели в новом для нас классе, но пусть это пока останется небольшим секретом. Мы продолжим развивать дилерскую сеть, которая сегодня насчитывает 105 официальныx центров. Что очень важно, мы приступили к постепенному переформатированию дилерских центров под новый стандарт оформления и планировки. Как известно, в начале нашей деятельности автомобили JAC часто продавали мультибрендовые автоцентры. JAC — одна из немногиx компаний, у которой в России есть собственный центральный склад запчастей, и мы увеличиваем номенклатуру деталей, чтобы свести к минимуму время ожидания запасныx частей и расxодныx материалов для владельцев автомобилей JAC. Кроме того, JAC предлагает честную гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега при условии обслуживания в официальныx дилерскиx центраx. Надеюсь, покупатели и клиенты оценят наши усилия. JAC Motors — это крупная государственная компания с почти 60 летней историей и устоявшимися традициями, которая ценит свою репутацию. В завершение скажу, что мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и продолжим предлагать российским покупателям качественные и доступные автомобили.

Седан JAC J7 стал абсолютным лидером продаж в D-сегменте, заняв более 20 % рынка среди 60 конкурирующих моделей