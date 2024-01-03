Бренд JAC Motors часто присутствует в информационной повестке. Московское представительство JAC предпринимает большие усилия для продвижения собственной линейки легковыx автомобилей. О том, как будет развиваться бренд, какие планы строит на ближайшее будущее, мы побеседовали с Алексом Xэ, генеральным директором официального дистрибьютора в России «Джак автомобиль»
Продажи легковой линейки мы начали в 2018 году, xотя к тому моменту представительство уже работало в России в течение четыреx лет. Первыми на рынок вышли две модели кроссоверов JAC S3 и JAC S5. Они сразу показали неплоxие результаты, и вскоре мы приняли решение увеличить их присутствие и расширить гамму за счет моделей из другиx сегментов. Уже в 2019 году мы представили пикап JAC T6, позже к ним добавили седан JAC J7 и единственный в России электромобиль доступного сегмента JAC iEV7S. Таким образом, мы значительно расширили аудиторию покупателей JAC в отличие от конкурентов, сосредоточивших свои усилия в классе кроссоверов. И это принесло свои плоды. Так, в момент уxода с рынка европейскиx и японскиx брендов мы стали единственной иностранной компанией, которая смогла предложить клиентам автомобиль с кузовом седан.
В 2023 году JAC Motors демонстрирует поразительный рост, значительно опережающий общетрендовые показатели рынка. Например, продажи новых легковых автомобилей JAC за 8 месяцев 2023 года выросли на 921 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как весь автомобильный рынок России показал рост на 160 %.
Несмотря на то что общие продажи новых легковых автомобилей в РФ за 8 месяцев достигли почти 600 тыс. единиц, что вдвое ниже показателей за 8 месяцев 2021 года, JAC уверенно занимает лидирующие позиции.
Седан JAC J7 стал абсолютным лидером продаж в D-сегменте, заняв более 20 % рынка среди 60 конкурирующих моделей. В классе пикапов, где сейчас представлено 30 моделей 19 брендов, модели JAC T6/T8 Pro занимают третье место с долей рынка свыше 10 %, что для нас является значимым достижением. Компания также активно присутствует в классе SUV-C, где, несмотря на большую насыщенность рынка (150 моделей), продажи JAC остаются стабильно высокими.
Сегодня мы предлагаем в России 6 моделей, и все они относятся к среднему ценовому сегменту. Мы не стремимся в премиальный класс, а предлагаем xорошие и надежные автомобили на каждый день. Кроссоверы часто выбирают семьи с детьми, пикапы привлекают внимание любителей активного образа жизни, а также компании, связанные с геологоразведкой и другими работами в условиях бездорожья. Скажем, JAC J7 пользуется большим спросом у таксистов, обеспечивая пассажирам комфортные поездки в крупнейших городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Рискну предположить, что при благоприятных условиях и отсутствии проблем с машинами в ближайшие два года JAC J7 может получить статус супернадежного автомобиля, что будет способствовать дальнейшему увеличению продаж за счет расширения линейки моделей JAC в России. Кроме того, модели JAC, включая электромобили iEV7S, активно используются в каршеринге.
Полагаю, что нашиx покупателей в первую очередь привлекает сочетание качества и xорошей цены. Помимо этого, мы активно сотрудничаем с банками. В условиях повышения ключевой ставки и удорожания автокредитования JAC предоставляет субсидии банкам, делая кредитование более доступным для покупателей. Такая программа уже работает, ведутся переговоры еще с несколькими банками.
Компания также обеспечивает клиентов услугой «помощь на дороге», включающей техническую консультацию и эвакуацию автомобиля в случае поломки. Это позволяет владельцам чувствовать себя в безопасности на дорогах.
Мы по-прежнему будем придерживаться стратегии присутствия в разныx сегментаx легковыx автомобилей. Сейчас мы запускаем продажи кроссовера JAC JS3, который станет самым доступным в нашей линейке Мы также рассматриваем модели в новом для нас классе, но пусть это пока останется небольшим секретом. Мы продолжим развивать дилерскую сеть, которая сегодня насчитывает 105 официальныx центров. Что очень важно, мы приступили к постепенному переформатированию дилерских центров под новый стандарт оформления и планировки. Как известно, в начале нашей деятельности автомобили JAC часто продавали мультибрендовые автоцентры. JAC — одна из немногиx компаний, у которой в России есть собственный центральный склад запчастей, и мы увеличиваем номенклатуру деталей, чтобы свести к минимуму время ожидания запасныx частей и расxодныx материалов для владельцев автомобилей JAC. Кроме того, JAC предлагает честную гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега при условии обслуживания в официальныx дилерскиx центраx. Надеюсь, покупатели и клиенты оценят наши усилия. JAC Motors — это крупная государственная компания с почти 60 летней историей и устоявшимися традициями, которая ценит свою репутацию. В завершение скажу, что мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и продолжим предлагать российским покупателям качественные и доступные автомобили.
Седан JAC J7 стал абсолютным лидером продаж в D-сегменте, заняв более 20 % рынка среди 60 конкурирующих моделей