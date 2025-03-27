Можете ли вы прокомментировать идею о том, что из-за возможного потепления геополитической обстановки на российский рынок вернутся производители из ныне недружественных стран, снизятся ли в этом случае продажи у китайских компаний и в том числе у JAC?

Возможно ли потепление геополитической обстановки? Мы на это надеемся и уверены, что это произойдет, поскольку первые сигналы уже начинают появляться. Вопрос только, на каких условиях производители смогут вернуться? Я думаю, что для разных стран и условия возврата будут сильно отличаться. Есть бренды, которые, покидая Россию, сохранили, хотя бы частично, свою представленность и лояльность клиентов в виде сервисной поддержки, продажи запасных частей. Другие поступили достаточно жестко, оставив наших потребителей один на один с их проблемами. Именно поэтому быстро вернуться точно не получится, и в любом случае возврат приведет к тому, что рынок снова начнет перераспределяться, а значит, скорость работы и принятия решений еще возрастет. Команда JAC готова работать на высоких скоростях, но хотелось бы отметить, что основная доля наших продаж сосредоточена в сегментах, где даже в случае возврата наши возможные конкуренты представлены не в очень больших объемах. Поэтому мы уверены, что JAC сможет сохранить объем продаж, который был запланирован на этот год, несмотря ни на какие факторы.