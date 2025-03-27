Правда ли, что на складах автоимпортеров в начале текущего года скопилось большое количество машин? И что будет с китайскими брендами, если из-за возможного потепления геополитической обстановки в РФ вернутся ведущие мировые автоконцерны? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили Виктора Нащанского, заместителя генерального директора JAC Motors Russia
Основной тенденцией можно назвать то, что сильные игроки становятся сильнее, а слабые — слабее. И мы сейчас не говорим про бренд LADA, который является бессменным лидером. Несмотря на то что в рамках года топ-игроки сменяют один другого в чарте, основные бренды уже прочно закрепились, и с российского рынка в ближайшей перспективе они никуда не денутся. Сегодня 23 бренда формируют 90 % рынка новых автомобилей.
Действительно, автомобили есть на складах у большинства брендов, но это не проблема, а осознанное решение, связанное с увеличением утильсбора в январе. Для того чтобы сохранить доходность бизнеса в этом году и привлекательные цены для клиентов, импортеры привезли достаточно большие объемы машин, чтобы продавать их в первой половине 2025 года. У бренда JAC ситуация, как у многих дистрибьюторов: начиная с апреля 2024 года мы перешли на 6 месячную систему планирования, которая позволила нам и оперативно реагировать на изменения, и завершить ушедший год в соответствии с планами. То есть сейчас у нас на складах находятся только те машины, которые нам необходимы, и продаются ровно в тех объемах, которые мы запланировали.
В текущем году основной акцент мы будем делать на пикапы, то есть усилим наше ключевое направление как с точки зрения продукта, так и со стороны продаж. Большое внимание уделим нашему флагману Т9 — планируем запуск дизельной версии и версии с механической трансмиссией, а также дополнительные модификации не на рессорах, а на амортизаторах, чтобы сделать автомобиль более комфортным для городской эксплуатации. Значительное количество доработок у этой новинки будет в плане навесного оборудования, востребованного в этом сегменте. Что касается расширения модельного ряда, мы прорабатываем запуск еще 2–3 моделей в рамках 2025 года.
Эти планы продвигаются достаточно активно, и мы рассчитываем, что первые автомобили локального производства появятся на рынке уже в июне 2025 года. Первые конкретные проекты — это наш пикап Т9 и минивэн RF8.
Возможно ли потепление геополитической обстановки? Мы на это надеемся и уверены, что это произойдет, поскольку первые сигналы уже начинают появляться. Вопрос только, на каких условиях производители смогут вернуться? Я думаю, что для разных стран и условия возврата будут сильно отличаться. Есть бренды, которые, покидая Россию, сохранили, хотя бы частично, свою представленность и лояльность клиентов в виде сервисной поддержки, продажи запасных частей. Другие поступили достаточно жестко, оставив наших потребителей один на один с их проблемами. Именно поэтому быстро вернуться точно не получится, и в любом случае возврат приведет к тому, что рынок снова начнет перераспределяться, а значит, скорость работы и принятия решений еще возрастет. Команда JAC готова работать на высоких скоростях, но хотелось бы отметить, что основная доля наших продаж сосредоточена в сегментах, где даже в случае возврата наши возможные конкуренты представлены не в очень больших объемах. Поэтому мы уверены, что JAC сможет сохранить объем продаж, который был запланирован на этот год, несмотря ни на какие факторы.