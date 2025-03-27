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Виктор Нащанский
JAC
27 марта 2025

Виктор Нащанский

заместитель генерального директора JAC Motors Russia

«Локализованный минивэн JAC будет уже в июне»

Правда ли, что на складах автоимпортеров в начале текущего года скопилось большое количество машин? И что будет с китайскими брендами, если из-за возможного потепления геополитической обстановки в РФ вернутся ведущие мировые автоконцерны? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили Виктора Нащанского, заместителя генерального директора JAC Motors Russia

Какие тенденции сейчас наиболее заметны на российском автомобильном рынке? 

Основной тенденцией можно назвать то, что сильные игроки становятся сильнее, а слабые — слабее. И мы сейчас не говорим про бренд LADA, который является бессменным лидером. Несмотря на то что в рамках года топ-игроки сменяют один другого в чарте, основные бренды уже прочно закрепились, и с российского рынка в ближайшей перспективе они никуда не денутся. Сегодня 23 бренда формируют 90 % рынка новых автомобилей.

Говорят, что сейчас на складах импортеров скопилось много машин, есть ли у марки JAC такая проблема?

Действительно, автомобили есть на складах у большинства брендов, но это не проблема, а осознанное решение, связанное с увеличением утильсбора в январе. Для того чтобы сохранить доходность бизнеса в этом году и привлекательные цены для клиентов, импортеры привезли достаточно большие объемы машин, чтобы продавать их в первой половине 2025 года. У бренда JAC ситуация, как у многих дистрибьюторов: начиная с апреля 2024 года мы перешли на 6 месячную систему планирования, которая позволила нам и оперативно реагировать на изменения, и завершить ушедший год в соответствии с планами. То есть сейчас у нас на складах находятся только те машины, которые нам необходимы, и продаются ровно в тех объемах, которые мы запланировали. 

Какие ключевые модели JAC планирует вывести на российский рынок в 2025 году? В чем их привлекательность для потребителей? 

В текущем году основной акцент мы будем делать на пикапы, то есть усилим наше ключевое направление как с точки зрения продукта, так и со стороны продаж. Большое внимание уделим нашему флагману Т9 — планируем запуск дизельной версии и версии с механической трансмиссией, а также дополнительные модификации не на рессорах, а на амортизаторах, чтобы сделать автомобиль более комфортным для городской эксплуатации. Значительное количество доработок у этой новинки будет в плане навесного оборудования, востребованного в этом сегменте. Что касается расширения модельного ряда, мы прорабатываем запуск еще 2–3 моделей в рамках 2025 года. 

Как продвигаются планы по локализации автомобилей JAC в России? Можно ли назвать конкретные проекты в этой области? 

Эти планы продвигаются достаточно активно, и мы рассчитываем, что первые автомобили локального производства появятся на рынке уже в июне 2025 года. Первые конкретные проекты — это наш пикап Т9 и минивэн RF8. 

Можете ли вы прокомментировать идею о том, что из-за возможного потепления геополитической обстановки на российский рынок вернутся производители из ныне недружественных стран, снизятся ли в этом случае продажи у китайских компаний и в том числе у JAC?

Возможно ли потепление геополитической обстановки? Мы на это надеемся и уверены, что это произойдет, поскольку первые сигналы уже начинают появляться. Вопрос только, на каких условиях производители смогут вернуться? Я думаю, что для разных стран и условия возврата будут сильно отличаться. Есть бренды, которые, покидая Россию, сохранили, хотя бы частично, свою представленность и лояльность клиентов в виде сервисной поддержки, продажи запасных частей. Другие поступили достаточно жестко, оставив наших потребителей один на один с их проблемами. Именно поэтому быстро вернуться точно не получится, и в любом случае возврат приведет к тому, что рынок снова начнет перераспределяться, а значит, скорость работы и принятия решений еще возрастет. Команда JAC готова работать на высоких скоростях, но хотелось бы отметить, что основная доля наших продаж сосредоточена в сегментах, где даже в случае возврата наши возможные конкуренты представлены не в очень больших объемах. Поэтому мы уверены, что JAC сможет сохранить объем продаж, который был запланирован на этот год, несмотря ни на какие факторы. 

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