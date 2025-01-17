Дебютная модель бренда Knewstar предлагает российским покупателям знакомый и желанный бестселлер под новым названием. Модная внешность, техническое родство с моделями Volvo и здоровый консерватизм в компоновке практически гарантируют этой новинке успех в России

Первенец бренда Knewstar выходит на наш рынок под интригующим названием 001, заставляющим вспомнить о бондиане и секретных агентах с «двумя нулями». Успех же всей миссии будет зависеть от слаженных действий команды, которая наладила выпуск преемника популярного в России кросс-купе Geely Tugella на заводе в китайском Харбине.

Принципиально, что бренд Knewstar ориентирован на Россию, а значит, продукт продолжат адаптировать и обеспечат фирменный сервис. Также нет сомнений, что автомобили Knewstar станут у нас массовыми — заявленная мощность завода в Харбине достигает 120 тыс. авто в год. Еще один козырь условного новичка — узнаваемость. Ведь, если поставить уходящий от нас бестселлер Tugella и новоиспеченный «001 й» рядом, внешние отличия можно сосчитать по пальцам.

Агент 001

Более эффектная радиаторная решетка с хромированной окантовкой и крупным логотипом, а также заново спроектированные бамперы не изменили облик Tugella кардинально. В экстерьере приветствуем прежде всего вертикальные агрессивные прорези-«клыки» во фронтальной части. Они, к слову, функциональные, подают воздушные потоки на передние тормозные механизмы. Свежо и даже провокационно выглядят упомянутый цифровой индекс на «корме» и логотипы на ступицах колес — новая модель громко заявляет о себе.

Не менее важно, что в кроссовере используется платформа CMA, знакомая по Volvo XC40, а в силуэте сохранено сходство с баварской BMW X4 — расчет, который в свое время грамотно сделал легендарный шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери. Это в том числе и его заслуга, что коэффициент аэродинамического сопротивления у Geely Tugella и, соответственно, Knewstar 001 ниже, чем у упомянутого BMW X4. Конфигурация кузова настолько тщательно просчитана в плане аэродинамики, что стеклоочиститель на пятой двери не потребовался. Ведь заднее стекло в грязь и слякоть не пачкается.

Не изменившийся дорожный просвет, составляющий 204 мм, — то, что нужно для российских реалий. Оформление и компоновка багажного отделения тоже остались неизменными. Закрома «пятидверки» по-прежнему рассчитаны на 446 л. Как и раньше, можно сложить диван и получить широкий «тоннель» и почти идеально ровный пол — словом, перево­зить длинномеры сподручно. Имеем также вместительное подполье с «докаткой», крючки для сумок, розетку на 12 V, сервопривод и взмаховый датчик багажной двери — знакомый и крайне полезный джентльменский набор.

Любителям классики

В салоне изменений в сравнении с Tugella даже меньше, чем в экстерьере. То, что перед нами Knewstar, а не Geely, выдает разве что логотип на руле. Поэтому радуемся знакомому, стильному и по сегодняшним меркам консервативному оформлению интерьера. Оба экрана — 12,3 дюймовая цифровая приборка и тачскрин мультимедиа — удачно вписаны в переднюю панель, не бликуют на солнце и хорошо читаются. Многие функции, например параметры работы климат-контроля, вызываются классическими клавишами на центральной консоли, что очень удобно. Опять-таки «физическими» кнопками на напольном тоннеле можно оперативно отключить систему стабилизации, поставить машину на ручник, активировать помощника на спуске и функцию Auto Hold. Перед центральным же боксом-подлокотником смонтирован эргономичный поворотный селектор выбора режимов движения.

Не изменились также кресла и, соответственно, эргономика посадки. Фронтальные подголовники настраиваются не только вертикально, но и продольно. Боковая поддержка — отличная. Имеются многочисленные электрорегулировки, а у водительского кресла — и их память. Посетовать можно лишь на коротковатую подушку. Люди среднего роста спереди будут сидеть как влитые, и только «великанам» придется приспосабливаться. Та же история на «галерке». Лишь «дядям Степам» будет здесь тесновато. Молодым же папам и мамам явно понравится то, что в диване предусмотрены крепления для детских кресел стандарта Isofix, а на задних дверях есть «детский замок».

Само собой, не ушло и высокое качество отделочных материалов — кожа, искусственная замша, мягкий пластик, декоративные вставки под дерево и огромный люк в крыше, наполняющий салон светом. С «теплыми» опциями тоже все хорошо. Подогреваются сиденья обоих рядов, лобовое стекло и форсунки омывателя, рулевое колесо, а также внешние зеркала, которые, кстати, имеют электропривод складывания, электрорегулировку и антибликовое покрытие.

Важная особенность мультимедиа – возможность подключения мобильных устройств через специальный интерфейс. Для этого нужно установить бесплатное приложение QDlink и соединить смартфон с системой при помощи USB-кабеля. Это позволит использовать популярные приложения, включая навигаторы, например от «Яндекса», и 2GIS. А если телефон работает на платформе Android, на дисплее будет дублироваться сенсорное управление командами и функциями смартфона.

Быстро и еще быстрее

Прыть новой модели, как и в случае Geely Tugella, будет зависеть от того, сколько вы отдадите ваших кровных. В более доступных комплектациях под капотом размещен 2 литровый бензиновый турбомотор на 200 л.с., выгодный в плане налогообложения. В «старших» исполнениях с того же агрегата снято уже 238 «лошадок». При этом оба мотора агрегатируются с надежным и «скорострельным» 8 диапазонным автоматом Aisin и полным приводом.

В комплектациях попроще кросс-купе выделены колеса размерности 235/50 R19, в то время как в топе колеса 20 дюймовые, с меньшим профилем (245/45 R20). Даже с 20 дюймовыми покрышками Knewstar 001 способен усердно отфильтровывать дорожный брак.

Однако с 19 дюймовыми колесами плавность хода еще выше — учтите это, когда плани­руете ездить по дорогам не самого лучшего качества.

Управляемость вне зависимости от выбранных покрышек будет столь же азартной, как и у Tugella. Острый и точный руль обеспечивает тонкую связь водителя и машины. «001 й» исключительно послушен в управлении, уверенно держится на прямой, азартно заходит на вираж, а крены в ходовых поворотах невелики.

238 сильная машина, естественно, самая драйверская. На ускорение до сотни такая модификация тратит всего 6,9 с (против 7,4 с у 200 сильного SUV), а если выбрать режим «Спорт» или воспользоваться подрулевыми «лепестками», реакции на газ станут еще живее. 200 сильная машина проявляет себя не столь бойко, когда мотор работает на «верхах», но и здесь ускорение получается достаточно убедительным. Автоматическая же коробка позволяет набирать скорость еще и рафинированно деликатно — машинам даже с хорошими преселективными роботами о таких премиальных повадках можно только мечтать.

Конечно, если не ограничивать себя в желании то и дело «топить» педаль акселератора в пол, расход бензина вряд ли опустится ниже 10 л/100 км в смешанном цикле. Однако, если выбрать чуть менее производительный 200 сильный вариант и ехать без надрыва, можно приблизиться к паспортным показателям 8,1 л/100 км.

Что же касается полного привода на основе электрогидравлической муфты BorgWarner 5 го поколения, трансмиссия оперативно перебрасывает на заднюю ось до 50% тяги, и это отличное подспорье во время загородных выездов. При желании можно выбрать режим «Офф-роуд» или «Глубокий снег» и облегчить тем самым движение по сложным поверхностям.

Остается сказать, что цены на Knewstar 001 стартуют с 3?973?190 рублей, а если воспользоваться спецпредложениями по трейд-ин и покупке в кредит, то стоимость купе-кроссовера начинается от 3 573 190. При этом уже в «базе» имеется шесть подушек безопасности, «зимний» пакет, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, кожаная отделка сидений, система бесключевого доступа, электропривод пятой двери и передних кресел, датчики дождя и света, передний и задние датчики парковки, система кругового обзора, двухзонный «климат» и многое другое. В «старших» же исполнениях можно рассчитывать на проекционный дисплей, беспроводную зарядку смартфона, премиальную акустику и расширенный набор «умных» ассистентов, включая адаптивный дальний свет, адаптивный «круиз», систему удержания в полосе и контроль слепых зон.

Технические характеристики Knewstar 001?2.0 AWD АТ8 Габариты 4590х1878х1643 мм Колесная база 2700 мм Дорожный просвет 204 мм Объем багажника 446–1077 л Снаряженная масса 1815 кг Двигатель бенз. L4 с турбонад., 1969 см3 Мощность 238 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 350 Нм при 1800–4500 об/мин Трансмиссия автомат. 8?ступ. Привод полный Макс. скорость 210 км/ч Время разгона 6,9 с до 100 км/ч Расход топлива в смешанном цикле 8,1 л/100 км Объем бака 54 л