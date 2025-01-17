Автомобильный портал Motorpage
Секретный агент
Логотип Knewstar

О Knewstar 001

По-русски

Ньюстар 001

Тест-драйвов
0 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Knewstar 001 (2025) вид спереди
Настройки агрегатной связки, рулевого управления и подвески в сравнении с Geely Tugella не изменились
Knewstar 001 (2025) вид сзади
Knewstar 001 (2025) шильдик
Новый логотип структурно напоминает шильдик Geely. Название же бренда составлено из трех частей — K, New и Star
Knewstar 001 (2025) салон
Единственное визуальное отличие салона Knewstar — оригинальный логотип в центре рулевого колеса
Knewstar 001 (2025) приборная панель
Цифровая приборка защищена от бликов щитком
Knewstar 001 (2025) монитор
12,3-дюймовый тачскрин медиацентра удачно вписан в переднюю панель
Knewstar 001 (2025) управление климатомKnewstar 001 (2025) АКППKnewstar 001 (2025) выбор режимов движенияKnewstar 001 (2025) панорамная крыша
Knewstar 001 (2025) задний диван
Комфортабельный диван визуально отформован под двоих пассажиров, но будет не тесно и втроем
Knewstar 001 (2025) багажное отделениеKnewstar 001 (2025) багажный отсекKnewstar 001 (2025) багажный отсекKnewstar 001 (2025) вид сзади

Дебютная модель бренда Knewstar предлагает российским покупателям знакомый и желанный бестселлер под новым названием. Модная внешность, техническое родство с моделями Volvo и здоровый консерватизм в компоновке практически гарантируют этой новинке успех в России

Первенец бренда Knewstar выходит на наш рынок под интригующим названием 001, заставляющим вспомнить о бондиане и секретных агентах с «двумя нулями». Успех же всей миссии будет зависеть от слаженных действий команды, которая наладила выпуск преемника популярного в России кросс-купе Geely Tugella на заводе в китайском Харбине.

Принципиально, что бренд Knewstar ориентирован на Россию, а значит, продукт продолжат адаптировать и обеспечат фирменный сервис. Также нет сомнений, что автомобили Knewstar станут у нас массовыми — заявленная мощность завода в Харбине достигает 120 тыс. авто в год. Еще один козырь условного новичка — узнаваемость. Ведь, если поставить уходящий от нас бестселлер Tugella и новоиспеченный «001 й» рядом, внешние отличия можно сосчитать по пальцам.

Агент 001

Более эффектная радиаторная решетка с хромированной окантовкой и крупным логотипом, а также заново спроектированные бамперы не изменили облик Tugella кардинально. В экстерьере приветствуем прежде всего вертикальные агрессивные прорези-«клыки» во фронтальной части. Они, к слову, функциональные, подают воздушные потоки на передние тормозные механизмы. Свежо и даже провокационно выглядят упомянутый цифровой индекс на «корме» и логотипы на ступицах колес — новая модель громко заявляет о себе.

Не менее важно, что в кроссовере используется платформа CMA, знакомая по Volvo XC40, а в силуэте сохранено сходство с баварской BMW X4 — расчет, который в свое время грамотно сделал легендарный шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери. Это в том числе и его заслуга, что коэффициент аэродинамического сопротивления у Geely Tugella и, соответственно, Knewstar 001 ниже, чем у упомянутого BMW X4. Конфигурация кузова настолько тщательно просчитана в плане аэродинамики, что стеклоочиститель на пятой двери не потребовался. Ведь заднее стекло в грязь и слякоть не пачкается.

Не изменившийся дорожный просвет, составляющий 204 мм, — то, что нужно для российских реалий. Оформление и компоновка багажного отделения тоже остались неизменными. Закрома «пятидверки» по-прежнему рассчитаны на 446 л. Как и раньше, можно сложить диван и получить широкий «тоннель» и почти идеально ровный пол — словом, перево­зить длинномеры сподручно. Имеем также вместительное подполье с «докаткой», крючки для сумок, розетку на 12 V, сервопривод и взмаховый датчик багажной двери — знакомый и крайне полезный джентльменский набор.

Любителям классики

В салоне изменений в сравнении с Tugella даже меньше, чем в экстерьере. То, что перед нами Knewstar, а не Geely, выдает разве что логотип на руле. Поэтому радуемся знакомому, стильному и по сегодняшним меркам консервативному оформлению интерьера. Оба экрана — 12,3 дюймовая цифровая приборка и тачскрин мультимедиа — удачно вписаны в переднюю панель, не бликуют на солнце и хорошо читаются. Многие функции, например параметры работы климат-контроля, вызываются классическими клавишами на центральной консоли, что очень удобно. Опять-таки «физическими» кнопками на напольном тоннеле можно оперативно отключить систему стабилизации, поставить машину на ручник, активировать помощника на спуске и функцию Auto Hold. Перед центральным же боксом-подлокотником смонтирован эргономичный поворотный селектор выбора режимов движения.

Не изменились также кресла и, соответственно, эргономика посадки. Фронтальные подголовники настраиваются не только вертикально, но и продольно. Боковая поддержка — отличная. Имеются многочисленные электрорегулировки, а у водительского кресла — и их память. Посетовать можно лишь на коротковатую подушку. Люди среднего роста спереди будут сидеть как влитые, и только «великанам» придется приспосабливаться. Та же история на «галерке». Лишь «дядям Степам» будет здесь тесновато. Молодым же папам и мамам явно понравится то, что в диване предусмотрены крепления для детских кресел стандарта Isofix, а на задних дверях есть «детский замок».

Само собой, не ушло и высокое качество отделочных материалов — кожа, искусственная замша, мягкий пластик, декоративные вставки под дерево и огромный люк в крыше, наполняющий салон светом. С «теплыми» опциями тоже все хорошо. Подогреваются сиденья обоих рядов, лобовое стекло и форсунки омывателя, рулевое колесо, а также внешние зеркала, которые, кстати, имеют электропривод складывания, электрорегулировку и антибликовое покрытие.

Важная особенность мультимедиа – возможность подключения мобильных устройств через специальный интерфейс. Для этого нужно установить бесплатное приложение QDlink и соединить смартфон с системой при помощи USB-кабеля. Это позволит использовать популярные приложения, включая навигаторы, например от «Яндекса», и 2GIS. А если телефон работает на платформе Android, на дисплее будет дублироваться сенсорное управление командами и функциями смартфона.

Быстро и еще быстрее

Прыть новой модели, как и в случае Geely Tugella, будет зависеть от того, сколько вы отдадите ваших кровных. В более доступных комплектациях под капотом размещен 2 литровый бензиновый турбомотор на 200 л.с., выгодный в плане налогообложения. В «старших» исполнениях с того же агрегата снято уже 238 «лошадок». При этом оба мотора агрегатируются с надежным и «скорострельным» 8 диапазонным автоматом Aisin и полным приводом.

В комплектациях попроще кросс-купе выделены колеса размерности 235/50 R19, в то время как в топе колеса 20 дюймовые, с меньшим профилем (245/45 R20). Даже с 20 дюймовыми покрышками Knewstar 001 способен усердно отфильтровывать дорожный брак.

Однако с 19 дюймовыми колесами плавность хода еще выше — учтите это, когда плани­руете ездить по дорогам не самого лучшего качества.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
1

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
12

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Управляемость вне зависимости от выбранных покрышек будет столь же азартной, как и у Tugella. Острый и точный руль обеспечивает тонкую связь водителя и машины. «001 й» исключительно послушен в управлении, уверенно держится на прямой, азартно заходит на вираж, а крены в ходовых поворотах невелики.

238 сильная машина, естественно, самая драйверская. На ускорение до сотни такая модификация тратит всего 6,9 с (против 7,4 с у 200 сильного SUV), а если выбрать режим «Спорт» или воспользоваться подрулевыми «лепестками», реакции на газ станут еще живее. 200 сильная машина проявляет себя не столь бойко, когда мотор работает на «верхах», но и здесь ускорение получается достаточно убедительным. Автоматическая же коробка позволяет набирать скорость еще и рафинированно деликатно — машинам даже с хорошими преселективными роботами о таких премиальных повадках можно только мечтать.

Конечно, если не ограничивать себя в желании то и дело «топить» педаль акселератора в пол, расход бензина вряд ли опустится ниже 10 л/100 км в смешанном цикле. Однако, если выбрать чуть менее производительный 200 сильный вариант и ехать без надрыва, можно приблизиться к паспортным показателям 8,1 л/100 км.

Что же касается полного привода на основе электрогидравлической муфты BorgWarner 5 го поколения, трансмиссия оперативно перебрасывает на заднюю ось до 50% тяги, и это отличное подспорье во время загородных выездов. При желании можно выбрать режим «Офф-роуд» или «Глубокий снег» и облегчить тем самым движение по сложным поверхностям.

Остается сказать, что цены на Knewstar 001 стартуют с 3?973?190 рублей, а если воспользоваться спецпредложениями по трейд-ин и покупке в кредит, то стоимость купе-кроссовера начинается от 3 573 190. При этом уже в «базе» имеется шесть подушек безопасности, «зимний» пакет, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, кожаная отделка сидений, система бесключевого доступа, электропривод пятой двери и передних кресел, датчики дождя и света, передний и задние датчики парковки, система кругового обзора, двухзонный «климат» и многое другое. В «старших» же исполнениях можно рассчитывать на проекционный дисплей, беспроводную зарядку смартфона, премиальную акустику и расширенный набор «умных» ассистентов, включая адаптивный дальний свет, адаптивный «круиз», систему удержания в полосе и контроль слепых зон.

     

Технические характеристики Knewstar 001?2.0 AWD АТ8

Габариты

4590х1878х1643 мм

Колесная база

2700 мм

Дорожный просвет

204 мм

Объем багажника

446–1077  л

Снаряженная масса

1815 кг

Двигатель

бенз. L4 с турбонад., 1969 см3

Мощность

238 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

350 Нм при 1800–4500 об/мин

Трансмиссия

автомат. 8?ступ.

Привод

полный

Макс. скорость

210 км/ч

Время разгона

6,9 с до 100 км/ч

Расход топлива в смешанном цикле

8,1 л/100 км

Объем бака

54 л

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Knewstar 001:

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
2
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 1 049 000
до 1 099 000

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
6
Комлектаций
6
Поколение
II

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
I

Haval H3
(универсал 5-дв.)

Haval H3 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 0 9 2