Гамма легковых автомобилей концерна Dongfeng в России до недавних пор была совсем скромной — на слуху, наверное, только их седан Shine Max из линейки Aeolus. Особо дотошные могут вспомнить, что есть Voyah, — и будут правы лишь отчасти: эта марка все же тяготеет к более дорогому и технически продвинутому сегменту. Теперь же у Dongfeng появляется ассортимент — добавляются сразу два кроссовера в самой востребованной рыночной нише

Родство дуэта прослеживается в названиях — Mage и Huge. Знакомство с дебютантами состоялось в начале июня. Приглашение ничего особенного не предвещало: две новинки, целый день на знакомство — вроде бы все привычно и должно пройти в рабочем порядке. Или нет.

По факту же получилось… скоротечно. Причем темп развития событий нарастал. Сначала нам показали красочный фильм про концерн Dongfeng, затем состоялась презентация продуктов. Предварительные процедуры заняли около двух часов, после чего все уже были готовы погрузиться в изучение автомобилей, но, как выяснилось, организаторы имели свой взгляд на тест-драйв.

Каждая их двух новинок была представлена в трех экземплярах — итого 6 машин на (примерно) 40 приглашенных. Посадка — по три человека плюс инструктор. Маршрут насчитывал от силы 10 км, причем за это время нужно было успеть проехать всем участникам — разумеется, кроме инструктора, который на самом деле выполнял роль навигатора. В итоге автору досталось максимум по 10 минут вождения Mage и Huge. А потом — обед и экскурсия.

Что можно понять об автомобиле за такое время? Увы, почти все, включая реальные перспективы. Хотя бы потому, что, когда я езжу на новинке в одиночестве, по понятным причинам оценить шумоизоляцию на втором ряду не получается. Здесь же это удалось в обоих заездах, и теперь я знаю, что в «Донфонах» (так говорят сами китайцы), сидя на втором ряду, на скорости не разберешь, что говорят передние пассажиры. Зато слышно, как поддувает турбина…

Mage: бодро и молодежно

Первое впечатление — претендент на лавры Geely Coolray/Cityray, GAC GS4 и прочих эффектных компактных кроссоверов. Mage тоже старается выглядеть бодро и молодежно, причем небезуспешно: есть удачные штрихи вроде хромированных «клыков» спереди и неплохих пропорций кузова в целом, а также обязательный набор умилительных штампов, которые любят использовать все китайские компании, — 4 патрубка в заднем бампере, опциональная черная крыша и так далее. И здесь уже хотелось бы побрюзжать об отсутствии фамильных черт, но погодите-ка, о каких чертах мы говорим? Легковая гамма Dongfeng еще месяц назад была представлена одним только седаном…

Интерьер вполне в духе 2025 года. Дабы не повторять большинство обзоров похожих кроссоверов, пробежимся по главным аспектам — выглядит добротно, собрано хорошо, места (для своего класса) хватает и спереди, и сзади. Далее из того, что успел подметить автор: скромный запас регулировки руля, хоть и в двух направлениях. Удачный профиль передних кресел, что уже можно считать достижением на фоне многих соперников. Обзорность в норме, но пластик с геометрическим принтом на передней панели бликует на лобовом стекле. Экран приборной панели мог быть и поярче, компоновка показаний, как это часто бывает, хаотична, да и шрифты мелковаты. И вот ведь парадокс, почти у всех представителей сегмента показания приборов оформлены похоже — центральная область экрана никак не загружена и не задействована в информировании водителя. Почему? Как в притче про зоопарк: здесь так принято.

Селектор 7 ступенчатого преселективного робота выполнен на манер VAG предпоследних генераций — компактный тумблер размером точно под большой палец. Не то чтобы неудобно, даже модное кристальное оформление не забыли… Однако в некоторых «домах» уже перешли на более прогрессивное решение с подрулевым рычажком (как в Mercedes, а теперь и как в Geely, Chery и так далее). Но есть и похвальный момент — понятно, что общая тенденция на избавление от кнопок здесь воплощена в полной мере, но компоновщики героически превозмогли соблазн раскидать элементы управления по салону. Кнопка «аварийки» и клавиша электроуправляемого ручного тормоза скомпонованы в единый блок с селектором робота — это удобно и правильно. А обратный алгоритм тумблеров стеклоподъемников — уже странно. Почему китайские эргономисты дружно сочли пример Geely достойным подражания? Непонятно.

Далее могло быть описание всех кнопок, павших в борьбе с сенсорными дисплеями, но не в этот раз. Просто констатируем: да, и этот Mage туда же. Нам же остается только вздыхать и тщательнее целиться в пиктограммы на 13,2 дюймовом экране.

Габариты — 4650х1905х1630 мм, колесная база — 2775 мм. Средние показатели, в рамках ожидаемых. Под капотом — бензиновый 1,5 литровый двигатель отдачей 197 л.с. при моменте 305 Нм. Характеристики многообещающие, что, по идее, подтверждается динамическими показателями: разгон 0–100 км/ч за 8,2 с, скоростной потолок — 190 км/ч. Но все это на словах. На деле же — абсолютно линейное и безэмоциональное ускорение, что, впрочем, не означает, что управлять тягой неудобно или неприятно. Нет. Почти 200 сил чувствуются, робот работает ожидаемо и плавно, поэтому и на провинциальной дорожке, и на магистрали «Новой Риги» разгоняться и поддерживать темп было легко.

При этом возникли вопросы к подвеске и управляемости. Правда, здесь надо помнить, что автомобиль был загружен 4 людьми, — делаем скидку на это и на общую скоротечность заезда. Подвеска показалась излишне желейной: сочетание короткоходности рычагов и мягкости амортизаторов допускают легкую дряблость, раскачку на волнах, а серьезные стыки проходят на кузов подробнее, чем хотелось бы. При положении руля в околонулевой зоне — околонулевая информативность. И пока автор пытался нащупать хоть какой-то позитив, маршрут закончился.

Huge: дизайнерские приемы

Он больше Mage, что в некоторой доле соответствует названию. Габариты — 4720х1910х1702 мм при базе в 2825 мм. Выглядит неплохо, но для этого автомобиля крайне важен цвет. В белом варианте поверхности кузова теряют объем и фактуру, в темной расцветке все штампы и грани видны отчетливее, а значит, лучше читаются дизайнерские приемы.

Да, это вкусовщина, как правило, первое мнение — самое правильное. Такова психология. Если даже потом взять автомобиль и исследовать с рулеткой и другим инструментарием, все равно за точку отсчета мозг возьмет то самое первое впечатление.

Интерьер якобы вдохновлен дюнами в пустыне. Да, согласимся, что-то «дюноподобное» прослеживается, хотя возникает легкое ощущение, что этот дизайн пластиковых панелей делали на два-три года раньше, чем оформление Mage. В котором, как мы уже выяснили, кнопок почти не осталось. В Huge их тоже критично мало, но однозонный климат-контроль управляется отдельной сенсорной панелью. И есть «физическая» регулировка зеркал — в Mage ее спрятали в меню и завязали на кнопки на руле. Режимы робота управляются более традиционным джойстиком — по китайским меркам это уже сродни анахронизму.

Неудивительно, что с точки зрения пассажира, особенно сзади, Huge выглядит предпочтительнее. Тут и больше места по всем направлениям, и полезный объем багажника 770 л против 637 у Mage. Хотя обе цифры, похоже, взяты с потолка. В прямом смысле — объем измеряли от потолка до пола. А ролл-шторок нет ни в одном из дебютантов — тоже своего рода традиция, которую мы, конечно, не одобряем.

Перед водителем снова пара экранов — правда, в Huge по центру монитор скромнее и ориентирован горизонтально. А приборный кластер зачем-то утоплен внутрь, причем прикрыт прозрачным пластиком, составляющим единое целое с верхней частью передней панели. Хотелось бы написать, что это создает 3D-эффект, но нет, просто выглядит нелогично, как-то кустарно, будто это aftermarket-панель с маркетплейса. Впрочем, мы опять уходим в субъективщину. А объективщина заключается в том, что антропометрические параметры эргономики достойны похвалы — регулировок кресел и руля хватает для комфортной посадки и обычного водителя, и хрупкой дамы, и массивного здоровяка. И подушка водительского кресла расположена не слишком высоко, что особенно ценно на фоне некоторых соперников — рослым водителям не придется подпирать потолок.

На втором ряду просто хорошо. За те 7 минут, пока автор ждал своей очереди на тест-драйв, не возникло желания ни регулировать наклон спинки (а это возможно), ни ерзать. А когда очередь рулить пришла, за точку отсчета уже по умолчанию был принят Mage. Что совершенно справедливо и политкорректно, поскольку автомобили построены на модульной платформе DSMA 2.0, которая, в свою очередь, растет из французской «тележки» CMP концерна Stellantis (PSA). На ней же базируются, к слову, Citroen C4, Jeep Avenger и Opel Mokka, так что агрегатная база очень даже передовая.

Что в итоге?

Эстетически обе машины абсолютно «в тренде». Практически же что-то понять за 5–7 минут за рулем трудно. Первое впечатление — Mage чуть интереснее и ярче эмоционально, Huge точно ориентирован на более консервативную публику. При этом обе модели существуют только в переднеприводном исполнении, что сразу отсекает немалую долю потенциальной целевой аудитории. Ассортимент расширен, но о ценности такого пополнения мы сможем рассуждать только после полноценного теста. Значит, Donfeng Mage и Huge еще появятся на страницах журнала «Автопанорама». Не пропустите!

Технические характеристики Dongfeng Huge Габариты 4720х1910х1702 мм Колесная база 2825 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 770/2160 л Снаряженная масса 1608 кг Двигатель бензиновый L4 c турбонаддувом Объем двигателя 1496 см3 Мощность 145 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 305 Нм при 2000–4000 об/мин Трансмиссия роботизир. 7?ступ., Привод передний Макс. скорость 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч 8,2 с Средний расход топлива 7,7 л/100 км Объем бака 52 л

Технические характеристики Dongfeng Mage Габариты 4650х1905х1630 мм Колесная база 2775 мм Дорожный просвет 202 мм Объем багажника 637/1683 л Снаряженная масса 1480 кг Двигатель бензиновый L4 c турбонаддувом Объем двигателя 1496 см3 Мощность 145 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 305 Нм при 2000–4000 об/мин Трансмиссия роботизир. 7?ступ. Привод передний Макс. скорость 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч 8,2 с Средний расход топлива 7,2 л/100 км Объем бака 51 л