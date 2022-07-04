В свое время у альянса Renault-Nissan был еще один партнер – компания Samsung. Да, нам эта фирма знакома по производству бытовой техники, но на родине компания производит и автомобили. Собственно, Nissan Almera Classic является разработкой подразделения Samsung. В Корее модель окрестили Samsung SM3 и выпускали с 2002 года. А в 2006 году наладили импорт в Россию и Украину, где жизненный цикл модели завершился в 2012 году.

Двигатели и трансмиссия

В Россию автомобиль поставлялся всего с одним бензиновым мотором рабочим объемом 1,6 л (заводской индекс QG16DE), который развивал мощность 107 л.с. Рекомендованный бензин – АИ-95, но вполне можно использовать и 92-й, так как двигатель спроектирован еще под нормы Euro 3. Серьезных проблем мотор не доставляет, за исключением необходимости регулярной очистки узла дроссельной заслонки и нескромного аппетита: с механической коробкой передач в городе машина довольствуется 10–11 л топлива, а с «автоматом» расход вырастает до 13–15 л.

Что касается ресурса двигателя, то на 80 тысячах пробега некоторые владельцы жалуются на растяжение цепи, также у многих «Альмер» к 50 тысячам «умирал» бензонасос. Забавно, но некоторые умельцы заменяли этот узел на аналог, заимствованный у Lada Priora. Он оказывался дешевле и, как ни странно надежнее, выхаживая по 70-80 тысяч, так что не удивляйтесь, если заметите «приоровскую» деталь на этом японском седане.

Коробки передач практически не преподнесут сюрпризов – четырехступенчатый автомат преспокойно выхаживает по 300 тысяч километров – не забывайте только менять масло каждые 50 тысяч километров. 5-ступенчатая «механика» к ста тысячам пробега может огорчить шумами из-за некачественного подшипника вторичного вала. Иногда наблюдается и нечеткое включение передач - проблема скрывается в разболтанной кулисе.

Подвеска и тормоза

Настройки подвески далеки от идеала: короткоходные стойки и мягкие пружины вынуждают пристально следить за неровностями дорожного полотна и крайне отрицательно относятся к полной загрузке автомобиля. Очень часто встречаются пятилетние экземпляры – с просевшей задней частью. Так что замена пружин, если этого не сделал прошлый владелец, ляжет на вас. Рубеж в 100 тыс. км является критическим для подшипников ступиц, опор передних стоек и шаровых опор. Рулевая рейка начинает стучать ближе к 150 тысячам пробега. Тормозная система типична для этого ценового сегмента – спереди диски, сзади барабаны Больше всего нареканий связано с недолговечностью передних тормозных колодок, которые приходится менять каждые 15–20 тыс. километров. Зато стоит все недорого – комплект тех же передних колодок оценивается сегодня в полторы тысячи рублей.

Кузов и интерьер

Вот здесь дела обстоят интересно – лакокрасочное покрытие здесь достаточно прочное, так что если вы обнаружили ржавчину – с большой долей вероятности машина побывала в ДТП. И все же слабые места здесь есть – кромка капота и багажника, у последнего еще может заклинивать замок - не забывайте его очищать от грязи и смазывать. К сожалению, интерьер у Almera Classic - далеко не самая сильная сторона. Дешевые материалы уже после пяти лет типичной эксплуатации выглядят плохо – пластик облезает и активно впитывает грязь (последний пункт касается и тканевой обивки кресел, а сами кресла к большим пробегам начинают терять форму).