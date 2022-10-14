Средний возраст легкового автомобиля в России, по разным оценкам, составляет от 11 до 13 лет. Французские модели считаются не слишком долговечными. Однако, познакомившись с Citroen С4, выпущенным в 2007-м году, я понял, что этот автомобиль имеет недооцененные положительные качества

А вообще — стоит ли С4 внимания? Безусловно, да. Он имеет просторный салон и «глубокий» багажник. Он динамичный и относительно экономичный. Он неплохо оснащён: не самая богатая комплектация предлагает круиз-контроль, многоступенчатый подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал. Только вот электростеклоподъёмники у него лишь впереди, а сзади — механические (в народе — «вёсла»). Из очевидных недостатков можно назвать очень скромный дорожный просвет: всего 155 мм.

Типичная проблема — термостат

Данный экземпляр автомобиля был приобретён новым в 2007-м году и с тех пор преодолел 116 000 км. Эксплуатировался без натуги: в основном, совершал поездки по городу, изредка на дачу, расположенную в сотне километров от Москвы, ещё реже путешествовал по окрестным областям. Седоки — не более трёх, серьёзные грузы не перевозил, с асфальта не съезжал. Последнее при покупке и не предполагалось, поэтому владелец даже не стал приобретать защиту картера двигателя. В подарок от дилера был получен фирменный багажник на крышу.

Двигатель отслужил 15 лет и проблемы, к сожалению, доставил. К 50-й тысяче километров пробега он вдруг начал «проваливать» при разгоне. Диагностика выявила неисправность кислородного датчика — лямбда-зонда. Владелец заменил его самостоятельно, и, вроде, ситуация улучшилась. Однако «провалы» случаются и сейчас, хотя и намного реже, сужу по недолгой тестовой поездке.

К 80-й тысяче потёк термостат. Это «болезнь» модели, при данном пробеге термостат даёт течь абсолютно на всех автомобилях. Разрушается его прокладка, заделать место утечки жидкости не удаётся, требуется только замена устройства. Владелец также провёл её самостоятельно.

Наш сегодняшний «подопытный» — представитель первого поколения модели, которое выпускалось с 2004-го по 2014-й год. В Россию поставлялись хэтчбеки с тремя и пятью дверями. Дизайн интерьера у обоих вариантов был одинаковым.

Со временем начало просачиваться масло из-под клапанной крышки. Это тоже решаемая проблема. Ну, и несколько раз владелец заменял свечи зажигания.

К чести мотора, надо сказать, что он всё ещё обеспечивает автомобилю очень неплохую «прыть» (если не «проваливает»). И работает очень тихо. Только новому владельцу потребуется провести диагностику и настройку.

Сцепление прослужило всего около 50 тысяч километров — маловато. Заменён был весь механизм. Коробка передач отработала без сбоев, так же работает и сейчас.

Передняя подвеска удивила. Несмотря на существенные замены где-то на 60-й тысяче километров, она вновь демонстрирует признаки износа. Стуки при движении по неровностям раздаются нещадные. Я бы проверил и элементы стабилизатора поперечной устойчивости, и рычаги с шаровыми опорами, и амортизаторы. Несмотря на то, что автомобилю выпадали в основном гладкие дороги, подвеска не справилась — оказалась довольно-таки «нежной».

К задней подвеске претензий пока нет. Как и к тормозам — и тоже пока. Потому что С4, как выяснилось, активно «потребляет» тормозные колодки. К нынешнему пробегу они менялись уже дважды, и третий комплект, что называется, на подходе. Один раз менялись тормозные диски, выходит, что они рассчитаны всего на два набора колодок.

Электрооборудование, в целом, оказалось надёжным, хотя в народе «Ситроены» (как и другие французские марки) не жалуют за слишком сложное устройство электрического «хозяйства» и неоптимальную компоновку моторного отсека. Замена простейшего предохранителя — та ещё морока. На данном автомобиле был заменён аккумулятор. Плюс к этому, неоднократно менялись лампы ближнего света фар. В разных уголках салона я нашёл четыре старых лампы, но владелец сказал, что это точно не все из заменённых. Благо, менять их легко, тыльные стороны фар хорошо видны под капотом.

А теперь посмотрите на сами фары. Да, им по 15 лет — а рассеиватели из поликарбоната всё ещё почти как новые! Хотя автомобиль ездил круглый год, в том числе, зимой, то есть, фары протирались как тряпками, так и щётками. И тем не менее, сохранились они отлично, в тёмное время дорога освещается ярко. Немецкие модели подобного возраста такой сохранностью рассеивателей фар похвастаться не могут.

Разобраться в электронике непросто

И ещё в этом автомобиле мне понравилось состояние кузова. У меня была возможность осмотреть его внимательно, однако следов коррозии я не обнаружил нигде, даже в самых «неудобных» местах. Более того, заметное повреждение — большая вмятина на правом пороге — тоже не имеет следов коррозии. Так что же, народные сведения о недолговечности металла «французов» — это миф?

В процессе эксплуатации автомобиль заправлялся только 95-м бензином. Средний расход топлива всегда колебался в районе 8 л на 100 км.

Салон С4 пятнадцать лет назад выглядел почти футуристично. Почти — потому что жидкокристаллическая приборная панель впервые появилась намного раньше. Информация для скептиков: эти устройства вполне надёжны. Жидкие кристаллы не «вытекают», читаемость сохраняется, яркость и контрастность не падают. Другое дело, что всего в салоне аж четыре информационных дисплея, информация «разбросана» между ними, и владелец честно признался, что до сих пор сам не знает, где какие параметры должны отражаться.

Во время пробной поездки я решил выяснить, чем мне может быть полезен тот дисплей, где отражаются настройки радио. Тоже не разобрался. Не смог даже «перевести» индикацию с французского хотя бы на английский язык (русского, как выяснилось, нет).

Тем не менее, признаю всю электронику работающей. Правда, удалось узнать, что иногда мигает индикатор включения ближнего света фар, при том, что все лампы исправны. Но в день, когда я тестировал данный автомобиль, этого не происходило.

Салон отделан достаточно простыми материалами, пластики жёсткие, обшивка сидений и внутренних панелей дверей тканевая. Следы повреждений пластиковых деталей видны, есть потёртости ткани в разных местах, однако в целом можно сказать, что этому салону 15 лет не дашь. Как удалось узнать, за время эксплуатации на автомобиле дважды дозаправлялся кондиционер, хотя владелец признался, что не особенно любит это устройство и пользуется им нечасто.

Важно отметить, что аудиосистема на С4, хоть и исправна, но устарела: к ней нельзя подключить смартфон по протоколу Bluetooth. То же касается и управления внешними световыми приборами: дневных ходовых огней здесь нет, приходится не забывать при начале движения включать ближний свет фар. С выключением его дело обстоит проще: если забудете это сделать, автомобиль подаст звуковой сигнал.

Знакомство с «Ситроеном С4» подтвердило утверждение, что подержанный автомобиль следует выбирать прежде всего по состоянию, а также по предыдущему владельцу. Возможно, если бы данный автомобиль чаще посещал фирменные (да и не обязательно фирменные) центры обслуживания, проблем с ним было бы меньше, и покупателю он достался бы в лучшем состоянии. Но нынешний хозяин предпочитал возиться с машиной самостоятельно и делал это не всегда регулярно.

Пятидверный Citroen C4 первого поколения на вторичном рынке России осенью 2022-го года предлагается по ценам от 160 000 до 450 000 рублей.

Технические характеристики Citroen C4 1.6 5MT ГАБАРИТЫ, ММ 4260 х 1773 х 1458 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2608 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 352 / 1023 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1205 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1587 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 109 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 147 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 194 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60